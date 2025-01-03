2025 Öğretmen Maaş Zammı ne kadar olacak, uzman öğretmen maaşları yüzde kaç artacak?

2025 yılı öğretmen maaş zammı hesaplamaları, memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği konuların başında geliyor. Ocak ayında yapılacak zam oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netlik kazandı Yeni maaşlarını görmek için gün sayan öğretmenler, uzman öğretmen statüsündeki zam farkının ne kadar olacağını merak ediyor.