2025 Öğretmen Maaş Zammı ne kadar olacak, uzman öğretmen maaşları yüzde kaç artacak?

2025 yılı öğretmen maaş zammı hesaplamaları, memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği konuların başında geliyor. Ocak ayında yapılacak zam oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netlik kazandı Yeni maaşlarını görmek için gün sayan öğretmenler, uzman öğretmen statüsündeki zam farkının ne kadar olacağını merak ediyor.
Öğretmen Maaş Zammı Ne Kadar Olacak?
Memur maaş zammı hesaplamalarında Temmuz-Aralık 2024 dönemi enflasyon rakamları belirleyici oldu. Kümülatif enflasyon oranı ve 2025'in ilk yarısına uygulanacak zam oranları ile öğretmenlerin maaş artışı hesaplandı. Öğretmenlerin unvanına göre maaşlarında farklı artış oranları gözlemlendi. İşte öğretmen maaşları ve zam oranları...
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 52.568
% 11.54 zamlı: 58.634,35
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 47.433
% 11.54 zamlı: 52.906,77
Memur Emeklileri
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 11.54 zamlı: 29.415,55
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