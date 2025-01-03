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2025 Zabıta Maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ocak ayı zamlı zabıta ve bekçi maaşları

2025 yılı Ocak ayında memurların maaşlarına uygulanacak zam oranları, milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi yakından ilgilendiriyor. Milyonlarca memurun merakla beklediği Ocak 2025 zam oranları bugün açıklanacak enflasyon verileri ile netlik kazanacak. Peki, bekçi ve zabıta maaşlarının yeni rakamları ne olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.01.2025 09:10 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 09:41
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2025 Zabıta Maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ocak ayı zamlı zabıta ve bekçi maaşları

Ocak 2025 maaş zamları, milyonlarca memur ve emeklinin gözünü TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranlarına çevirdi. Bekçi ve zabıta maaşlarında beklenen artış rakamları merak uyandırıyor. Açıklanan verilerle birlikte 2025 yılı maaşlarının detayları şimdiden gündemde… Bekçi ve zabıta maaşlarına yapılacak artışların detayları da en çok aratılan konular arasında yer alıyor. İşte, 2025 yılı Ocak ayı zamlı zabıta ve bekçi maaşları ile ilgili merak edilenler…

Zabıta ve Bekçi Maaşları (AA)Zabıta ve Bekçi Maaşları (AA)

Zabıta ve Bekçi Zam Oranları Belirleniyor

Güncel bekçi ve zabıtaların ortalama maaşı 40.000 TL seviyesinde bulunuyor. Bekçi, zabıta ve diğer kamu çalışanlarının maaşlarına yansıtılacak zam oranı, bugün açıklanacak TÜİK enflasyon verileriyle netleşecek. Bu veriler, son altı aylık enflasyon oranları baz alınarak hesaplanacak ve maaşlar yeniden düzenlenecek. Bekçi ve zabıtalar da dahil olmak üzere çeşitli meslek grupları bu artıştan doğrudan etkilenecek. Detaylar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

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