2025 Şube Müdürü (Lisans) 1/4 maaşları ne kadar artacak: Emekli müdür maaşları kaç TL olacak?

2025 yılının ilk maaş zammı heyecanı, şube müdürleri ve emekli müdürler başta olmak üzere tüm memurlarda hissediliyor. Yılda iki kez belirlenen toplu sözleşme artışları ve enflasyon farkı oranları doğrultusunda maaşları yeniden hesaplanan memurlar, Ocak ayında yapılan artışların detaylarını merak ediyor. İşte 2025 Ocak maaş zamlarına ilişkin merak edilenler…