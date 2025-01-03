2025 Şube Müdürü (Lisans) 1/4 maaşları ne kadar artacak: Emekli müdür maaşları kaç TL olacak?

2025 yılının ilk maaş zammı heyecanı, şube müdürleri ve emekli müdürler başta olmak üzere tüm memurlarda hissediliyor. Yılda iki kez belirlenen toplu sözleşme artışları ve enflasyon farkı oranları doğrultusunda maaşları yeniden hesaplanan memurlar, Ocak ayında yapılan artışların detaylarını merak ediyor. İşte 2025 Ocak maaş zamlarına ilişkin merak edilenler…
2025 yılı Ocak ayı memur maaş zamlarına yönelik resmi veriler, (3 Ocak) bugün açıklanan enflasyon oranlarına dayandırıldı. Şube müdürlerinin (Lisans mezunu, 1/4 derece) maaşları, belirlenen toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı oranına göre yeniden hesaplandı.
Bugün açıklanan olan enflasyon verileriyle birlikte, kesin maaş artışları da netlik kazandı İşte şube müdürü maaşı ve zam oranları...
Memur (Üni. mez.) 9/1
Mevcut maaş: 40.817
% 11.54 zamlı: 45.527,28
Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4
Mevcut maaş: 59.467
% 11.54 zamlı: 66.329,49
MEMUR EMEKLİLERİ
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 63.947,22
% 11.54 zamlı: 71.326,73
Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 56.597,38
% 11.54 zamlı: 63.128,72
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 11.54 zamlı: 29.415,55
Şube Müdürü (Lisans) 1/4 Maaşları İçin Tıklayınız.