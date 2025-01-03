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2025 Şube Müdürü (Lisans) 1/4 maaşları ne kadar artacak: Emekli müdür maaşları kaç TL olacak?

Ocak 2025 maaş artışlarıyla birlikte şube müdürü ve emekli müdür maaşlarının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Enflasyon verileri ve yeni maaş tutarları bugün belli oldu! Peki, yeni dönemde şube müdürü 1/4 maaşları kaç TL olacak, emekli müdür maaşları ne kadar artacak? İşte merak edilen zamlı hesaplamalar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.01.2025 09:27 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:41
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2025 Şube Müdürü Lisans 1/4 maaşları ne kadar artacak: Emekli müdür maaşları kaç TL olacak?

2025 yılının ilk maaş zammı heyecanı, şube müdürleri ve emekli müdürler başta olmak üzere tüm memurlarda hissediliyor. Yılda iki kez belirlenen toplu sözleşme artışları ve enflasyon farkı oranları doğrultusunda maaşları yeniden hesaplanan memurlar, Ocak ayında yapılan artışların detaylarını merak ediyor. İşte 2025 Ocak maaş zamlarına ilişkin merak edilenler…

Şube Müdürü Maaşları (A Haber)Şube Müdürü Maaşları (A Haber)

Şube Müdürü Maaşları 2025 Yılında Ne Kadar Artacak?

2025 yılı Ocak ayı memur maaş zamlarına yönelik resmi veriler, (3 Ocak) bugün açıklanan enflasyon oranlarına dayandırıldı. Şube müdürlerinin (Lisans mezunu, 1/4 derece) maaşları, belirlenen toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı oranına göre yeniden hesaplandı.

Enflasyon Verileri Bugün Açıklanıyor

Bugün açıklanan olan enflasyon verileriyle birlikte, kesin maaş artışları da netlik kazandı İşte şube müdürü maaşı ve zam oranları...

Memur (Üni. mez.) 9/1
Mevcut maaş: 40.817
% 11.54 zamlı: 45.527,28

Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4
Mevcut maaş: 59.467
% 11.54 zamlı: 66.329,49

MEMUR EMEKLİLERİ

Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 63.947,22
% 11.54 zamlı: 71.326,73

Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 56.597,38
% 11.54 zamlı: 63.128,72

Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 11.54 zamlı: 29.415,55

Şube Müdürü (Lisans) 1/4 Maaşları İçin Tıklayınız.

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