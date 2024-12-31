2025 yılbaşı Milli Piyango 4.000 TL ve 6.000 TL kazanan numaralar hangileri?

Yılbaşı coşkusunun en yoğun hissedildiği bu dönemde, piyango biletlerine olan talep yine yoğun oldu. Yılbaşı heyecanı tüm yurtta hissedilirken, 2025 Milli Piyango çekilişi kazanan numaralar ile gündemde. Bu yıl büyük ikramiye 600 milyon TL! Bu yılki çekilişte, toplamda dağıtılan ikramiye tutarı ise tam 3.499.050.000 TL! Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca vatandaş, umutla biletlerini kontrol ediyor. Büyük ikramiye dışında, 4.000 TL, 6.000 TL ve hatta daha düşük miktarlardaki ödüllerin sahipleri de yeni yıla mutlu bir başlangıç yapacak.

Milli Piyango (DHA)

4.000 TL Kazanan Numaralar

4.000 TL kazanan numaralar, bilet numarasının son 4 rakamına denk gelen talihliler oldu. Kazanan numaralar açıklandıktan sonra burada yer verilecektir.

6.000 TL Kazanan Numaralar

6.000 TL kazananlar ise bilet numarasının son 5 rakamına denk geldi. Bu şanslı numaralar açıklandıktan sonra burada yer verilecektir.