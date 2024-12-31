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2025 yılbaşı Milli Piyango 1.200 TL ve 1.800 TL kazanan numaralar hangileri?

2025 Milli Piyango büyük ikramiyesine saatler kala heyecan dorukta! Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıla umut dolu girmek isteyen milyonlar, 2025 Milli Piyango çekilişiyle heyecan yaşıyor. Büyük ikramiye miktarı tam 600 milyon TL ile hayallerin ötesine taşıyor. Ancak 1.200 TL ve 1.800 TL gibi diğer kazanan numaralar da vatandaşların merakını artırıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 16:25
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MİLLİ PİYANGO 1.200 TL VE 1.800 TL KAZANAN NUMARALAR

2025 Milli Piyango çekilişine geri sayım başladı. Yılbaşı gecesini özel kılan bu geleneksel etkinlik, ülkede büyük bir heyecan dalgası yaratıyor. Büyük ikramiye bu yıl 600 milyon TL olarak belirlenirken, toplamda 3 milyar 499 milyon 50 bin TL'lik bir ikramiye dağıtılacak.

Milyonlarca kişi biletlerini alıp hayal kurarken, sadece büyük ikramiye değil, daha düşük tutarlarda kazanan numaralar da merakla bekleniyor. Özellikle 1.200 TL ve 1.800 TL gibi ödüller, bütçesine katkı sağlamak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Milli Piyango (DHA)Milli Piyango (DHA)

1.200 TL Kazanan Numaralar

1.200 TL kazanan numaralar, bilet numarasının son 2 rakamına denk gelen talihliler oldu. Kazanan numaralar açıklandıktan sonra burada yer verilecektir.

1.800 TL Kazanan Numaralar

1.800 TL kazanan numaralar, bilet numarasının son 3 rakamına denk gelen talihliler oldu. Kazanan numaralar açıklandıktan sonra burada yer verilecektir.

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