2025 yılbaşı Milli Piyango 1.200 TL ve 1.800 TL kazanan numaralar hangileri?

2025 Milli Piyango çekilişine geri sayım başladı. Yılbaşı gecesini özel kılan bu geleneksel etkinlik, ülkede büyük bir heyecan dalgası yaratıyor. Büyük ikramiye bu yıl 600 milyon TL olarak belirlenirken, toplamda 3 milyar 499 milyon 50 bin TL'lik bir ikramiye dağıtılacak.

Milyonlarca kişi biletlerini alıp hayal kurarken, sadece büyük ikramiye değil, daha düşük tutarlarda kazanan numaralar da merakla bekleniyor. Özellikle 1.200 TL ve 1.800 TL gibi ödüller, bütçesine katkı sağlamak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Milli Piyango (DHA)

1.200 TL Kazanan Numaralar

1.200 TL kazanan numaralar, bilet numarasının son 2 rakamına denk gelen talihliler oldu. Kazanan numaralar açıklandıktan sonra burada yer verilecektir.

1.800 TL Kazanan Numaralar

1.800 TL kazanan numaralar, bilet numarasının son 3 rakamına denk gelen talihliler oldu. Kazanan numaralar açıklandıktan sonra burada yer verilecektir.