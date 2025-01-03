2025 TSK askeri personel maaşları | Jandarma, subay ve uzman çavuş maaşları kaç TL olacak?

Ocak ayı zammı ile birlikte milyonlarca askeri personelin maaşlarında yaşanacak değişimler merak konusu oldu. TSK personel maaşlarında beklenen 2025 Ocak ayı zammının detayları bugün TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri ile belli olacak.

TSK Askeri Personel Maaşları (AA)

Açıklanan veriler, son altı aylık enflasyon oranları baz alınarak hesaplanacak ve maaşlar yeniden düzenlenecek. TSK askeri personel maaşları dahil olmak üzere çeşitli meslek grupları bu artıştan doğrudan etkilenecek. Detaylar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.