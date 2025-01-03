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2025 TSK askeri personel maaşları | Jandarma, subay ve uzman çavuş maaşları kaç TL olacak?

2025 zammı ile askeri personel maaşlarında beklenen artışlar merak konusu oldu. Uzman erbaş (uzman onbaşı ve çavuş), subay ve astsubayların maaşları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon oranlarıyla birlikte yeniden hesaplanacak. Bu kritik veriler, emekliler ve memurlar dahil olmak üzere milyonlarca vatandaşın gelirinde belirleyici olacak. Peki, 2025 Ocak ayı itibariyle TSK personeli maaşları ne kadar olacak? İşte TSK askeri personel maaşları ile ilgili merak edilenler…

Giriş Tarihi: 03.01.2025 09:55
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2025 TSK ASKERİ PERSONEL MAAŞLARI KAÇ TL OLACAK?

Ocak ayı zammı ile birlikte milyonlarca askeri personelin maaşlarında yaşanacak değişimler merak konusu oldu. TSK personel maaşlarında beklenen 2025 Ocak ayı zammının detayları bugün TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri ile belli olacak.

TSK Askeri Personel Maaşları (AA)TSK Askeri Personel Maaşları (AA)

Açıklanan veriler, son altı aylık enflasyon oranları baz alınarak hesaplanacak ve maaşlar yeniden düzenlenecek. TSK askeri personel maaşları dahil olmak üzere çeşitli meslek grupları bu artıştan doğrudan etkilenecek. Detaylar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

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