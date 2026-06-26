12. Yargı Paketi’nde IBAN düzenlemesi: Hesap bilgisi verenlere ceza indirimi

TBMM Adalet Komisyonu, kamuoyunda "IBAN mağduru" olarak bilinen ve banka hesap bilgilerini başkasına kullandırarak bilmeden dolandırıcılık suçuna karışan binlerce kişiyi yakından ilgilendiren bir düzenleme yaptı. Yeni yargı paketiyle, vatandaşların karşı karşıya kaldıkları ağır hapis cezalarını yarı oranda düşürmeyi hedefliyor. Peki kimler mağdur sayılacak? Hangi belgeler hazırlanmalı? İşte detaylar...

TBMM Adalet Komisyonu, 12'nci Yargı Paketi'nde kamuoyunda "IBAN mağduru" olarak bilinen, banka hesabı, IBAN, kredi kartı ve ödeme sistemlerine ilişkin bilgilerini "iş bulma, maddi çıkar ya da arkadaşlık ilişkileri" gibi nedenlerle başkasına kullandıranlarla ilgili önemli bir düzenleme yaptı.

Buna göre yalnızca IBAN ve hesap bilgilerini paylaşanlara verilecek ceza yarı oranında indirilecek. TBMM Adalet Komisyonu, yargının hızlandırılması için hazırlanan 12'nci Yargı Paketini kabul etti. AK Parti'nin önergesiyle pakete binlerce IBAN mağdurunun beklediği düzenleme eklendi.

CEZA DÜŞÜRÜLECEK

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Türk Ceza Kanunu'nun nitelikli dolandırıcılığı düzenleyen 158'inci maddesine bir fıkra eklendi. Buna göre, dolandırıcılık ile nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirakin, kendisine veya başkasına haksız bir menfaat sağlamak amacıyla, kendisine veya başkasına ait banka, kredi kartı gibi ödeme araçlarını ya da banka, aracı kurum, ödeme hizmeti sağlayıcıları veya kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde bulunan hesabın kullanılmasını sağlayan zorunlu bilgileri veya araçları başkasına vermek fiili ile sınırlı olması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilecek. Şu anda bu suç için 3 ila 10 yıl arasında hapis cezası öngörülüyor. Örneğin bu madde kapsamında 8 yıl ceza alan kişi IBAN mağduru sayılırsa ceza 4 yıla inmiş olacak.

MEVCUT DAVALAR NE OLACAK?

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki davalar için bölge adliye mahkemeleri ceza dairelerinde bulunan dosyalar hakkında bozma kararı verecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bulunan dosyalar ise gelişlerindeki usule uygun olarak ilk derece mahkemelerine iletilecek.