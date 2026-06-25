Mauro Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Galatasaray taraftarların sevgilisi Mauro Icardi'de sıcak saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar ile olan sözleşmesi sona eren Arjantinli süper yıldızın takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, menajeri Elio Pino'dan gündemi sarsacak açıklamalar geldi.

Galatasaray ile yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdüren Mauro Icardi'de yeni bir gelişme yaşandı. Arjantinli yıldızın, sarı-kırmızılılardaki geleceğinin belirsizliği devam ediyor.

Icardi'nin menajeri Elio Pino, yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili Arjantinli muhabir Gustavo Mendez'e açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY AÇIKLAMASI Galatasaray'ın Icardi için önemine vurgu yapan Pino, "Galatasaray ile olası bir sözleşme uzatması hakkında görüşüyorum. Bildiğiniz gibi Icardi için Galatasaray bir kulüp değil, bir ailedir. Bu nedenle Galatasaray'a, başkan Dursun Özbek'e ve taraftarlarına olan saygımızdan dolayı şu anda başka hiçbir teklifi dinlemiyoruz" dedi.

FIRSATLARI DEĞERLENDİRİRİZ Elio Pino sözlerini "Eğer başkanla karşılıklı anlaşarak bu özel ilişkiyi sürdürmeme kararı alırsak, o zaman diğer fırsatları değerlendiririz" ifadeleriyle sürdürdü.

GÜNDE 20 TELEFON ALIYORUM Wanda Nara'nın açıklamalarına da yanıt veren Pino, "Wanda'nın bahsettiği kesim kulüpler değil; ellerinde her türlü teklif olduğunu iddia eden menajerler. Şahsen, ne Mauro'nun ne de benim asla yetki vermediğimiz transfer görüşmelerine dahil olmaya çalışan menajerlerden günde 20 telefon alıyorum.