Yıllardır böylesi görülmedi! Karadeniz’den fışkırıyor, tanesi 80 liradan satılıyor

Samsun'da balık tezgahları, av sezonunun başlamasına kısa süre kala palamutlarla dolmaya başladı. Balıkçılar, denizde son yıllarda görülmemiş yoğunlukta palamut bulunduğunu belirtirken, bolluk arttıkça fiyatların daha da düşmesi bekleniyor.

Türkiye'nin önemli balıkçılık merkezlerinden Samsun'da palamut bolluğu yaşanıyor. Küçük teknelerle avlanan ve tezgahlarda yerini almaya başlayan palamut, boyutuna göre 50 ila 150 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Tezgahlarda ise "Palamut tane 80 lira" etiketi dikkat çekiyor.

Balıkçı Yaşar Köse, denizdeki palamut miktarının sevindirici olduğunu belirterek, "Bu sene o sene olacak inşallah. Kaptan ve reislerin gözlemlerine göre denizde palamut bolluğu yaşanıyor. Palamut yavaş yavaş tezgahta yerini almaya başladı. Şu anda boyu biraz küçük fakat her gün büyür. Palamudun bol olması, vatandaşın ucuz balık yemesi anlamına gelir" dedi.

"PALAMUT BOLLUĞU FİYATLARI DAHA DA DÜŞÜRECEK" Palamut fiyatlarının şu anda 50 ila 150 lira arasında değiştiğini ifade eden Köse, "Palamut büyüdükçe ve bollaştıkça fiyatlar daha da düşecektir. Bu sezon yüksek rakamlara palamut satacağımızı düşünmüyorum. En son palamutta böyle bir bolluğu 5-6 sene önce yaşamıştık. İnşallah bu bereket devam eder ve vatandaş bol bol palamut yer" diye konuştu.

HAMSİDE AYNI BOLLUK BEKLENMİYOR Bu sezon hamside de aynı bolluğu beklemediklerini dile getiren Köse, palamut ve hamsinin denizdeki miktarlarının genellikle ters orantılı olduğunu söyledi.