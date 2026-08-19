Tarlada fidan dikerken buldu: 84 metrekarelik mozaiğin altında tarih çıktı

84 METREKARELİK MOZAIĞİN ARDINDAN ROMA VİLLASI VE ÇOCUK MEZARI ÇIKTI

Vali Hatipoğlu, incelemelerin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

"Salkaya Köyü'nde başlatmış olduğumuz kazılar her gün daha heyecan verici sonuçları ortaya çıkartıyor. Bu bölgede ilk önce 84 metrekarelik ülkemizdeki en büyük mozaik alanlarından birini bulmuştuk. Şimdi yapılan kazılarda ise bir tahıl deposu, hamam kalıntısı, şu anda kazısını sürdürdüğümüz bir kilise ve hemen civarında aynı döneme ait bir çocuk mezarı gün yüzüne çıktı. Bilimsel çalışmalar, buranın Geç Roma ve Erken Bizans ile Hristiyanlığın ilk yayılış yıllarına ait alanlar olduğunu gösteriyor. Burası tek başına bir parça değil, villaların yer aldığı bir yerleşim alanı. Bu yapıların bir maden tüccarına, bölgesel bir beye ya da bir komutana ait olabileceğini değerlendiriyoruz."