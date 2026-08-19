Tarlada fidan dikerken buldu: 84 metrekarelik mozaiğin altında tarih çıktı
Elazığ'da tarlasına fidan dikerken tesadüfen mozaik kalıntısına rastlayan çiftçinin ihbarıyla başlayan kazılarda bölgenin yalnızca bir mozaikten ibaret olmadığı ortaya çıktı. Çalışmalarda Geç Roma ve Erken Bizans dönemine ait villa yapısının yanı sıra kilise, hamam, tahıl deposu ve aynı döneme ait çocuk mezarı gün yüzüne çıkarıldı.
Elazığ'ın merkeze bağlı Salkaya Köyü'nde bir çiftçinin tarlasına fidan diktiği sırada tesadüfen bir mozaik kalıntısına denk gelerek durumu Elazığ Müze Müdürlüğüne bildirmesiyle bölgede arkeolojik süreç başladı.
İhbar üzerine Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından 2023 yılında başlatılan kurtarma kazısı neticesinde 84 metrekarelik dev mozaik yapısı 2024 yılında tamamen açığa çıkarıldı.
2024 yılı sonunda kurtarma kazısı statüsünden çıkarılan alan, 2025 yılı itibarıyla resmi bir müze kazısına dönüştürüldü. Elazığ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü koordinesinde, Elazığ Müzesi başkanlığında ve Salkaya Kazısı Bilimsel Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Kayhan Murat'ın danışmanlığında sürdürülen çalışmalarda alanın sadece tekil bir mozaikten ibaret olmadığı, geniş bir Salkaya Roma Villa Alanı olduğu belirlendi.
Kazılarda Geç Roma ve Erken Bizans dönemine ait villa yapısının yanı sıra kilise (şapel), hamam, tahıl deposu ve kilisenin yakınlarında aynı döneme ait çocuk mezarı açığa çıkarıldı.
Son olarak Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Atıcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın ve Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müze Müdürü Ziya Kılınç ile birlikte kazı alanını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.