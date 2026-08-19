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Tarlada fidan dikerken buldu: 84 metrekarelik mozaiğin altında tarih çıktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Elazığ'da tarlasına fidan dikerken tesadüfen mozaik kalıntısına rastlayan çiftçinin ihbarıyla başlayan kazılarda bölgenin yalnızca bir mozaikten ibaret olmadığı ortaya çıktı. Çalışmalarda Geç Roma ve Erken Bizans dönemine ait villa yapısının yanı sıra kilise, hamam, tahıl deposu ve aynı döneme ait çocuk mezarı gün yüzüne çıkarıldı.

Tarlada fidan dikerken buldu: 84 metrekarelik mozaiğin altında tarih çıktı 1

Elazığ'ın merkeze bağlı Salkaya Köyü'nde bir çiftçinin tarlasına fidan diktiği sırada tesadüfen bir mozaik kalıntısına denk gelerek durumu Elazığ Müze Müdürlüğüne bildirmesiyle bölgede arkeolojik süreç başladı.

Tarlada fidan dikerken buldu: 84 metrekarelik mozaiğin altında tarih çıktı 2

İhbar üzerine Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından 2023 yılında başlatılan kurtarma kazısı neticesinde 84 metrekarelik dev mozaik yapısı 2024 yılında tamamen açığa çıkarıldı.

Tarlada fidan dikerken buldu: 84 metrekarelik mozaiğin altında tarih çıktı 3

2024 yılı sonunda kurtarma kazısı statüsünden çıkarılan alan, 2025 yılı itibarıyla resmi bir müze kazısına dönüştürüldü. Elazığ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü koordinesinde, Elazığ Müzesi başkanlığında ve Salkaya Kazısı Bilimsel Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Kayhan Murat'ın danışmanlığında sürdürülen çalışmalarda alanın sadece tekil bir mozaikten ibaret olmadığı, geniş bir Salkaya Roma Villa Alanı olduğu belirlendi.

Tarlada fidan dikerken buldu: 84 metrekarelik mozaiğin altında tarih çıktı 4

Kazılarda Geç Roma ve Erken Bizans dönemine ait villa yapısının yanı sıra kilise (şapel), hamam, tahıl deposu ve kilisenin yakınlarında aynı döneme ait çocuk mezarı açığa çıkarıldı.

Tarlada fidan dikerken buldu: 84 metrekarelik mozaiğin altında tarih çıktı 5

Son olarak Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Atıcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın ve Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müze Müdürü Ziya Kılınç ile birlikte kazı alanını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Tarlada fidan dikerken buldu: 84 metrekarelik mozaiğin altında tarih çıktı 6

84 METREKARELİK MOZAIĞİN ARDINDAN ROMA VİLLASI VE ÇOCUK MEZARI ÇIKTI

Vali Hatipoğlu, incelemelerin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

"Salkaya Köyü'nde başlatmış olduğumuz kazılar her gün daha heyecan verici sonuçları ortaya çıkartıyor. Bu bölgede ilk önce 84 metrekarelik ülkemizdeki en büyük mozaik alanlarından birini bulmuştuk. Şimdi yapılan kazılarda ise bir tahıl deposu, hamam kalıntısı, şu anda kazısını sürdürdüğümüz bir kilise ve hemen civarında aynı döneme ait bir çocuk mezarı gün yüzüne çıktı. Bilimsel çalışmalar, buranın Geç Roma ve Erken Bizans ile Hristiyanlığın ilk yayılış yıllarına ait alanlar olduğunu gösteriyor. Burası tek başına bir parça değil, villaların yer aldığı bir yerleşim alanı. Bu yapıların bir maden tüccarına, bölgesel bir beye ya da bir komutana ait olabileceğini değerlendiriyoruz."

Tarlada fidan dikerken buldu: 84 metrekarelik mozaiğin altında tarih çıktı 7

ALAN ZİYARETE AÇILACAK

Alanın ziyaret edilebilmesi için çalışma yaptıklarını ifade eden Vali Hatipoğlu, "Biz Salkaya Köyü'nde bulunan bu mozaiğin ziyaret edilebilmesi için gerekli yol ve altyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. İl Özel İdaresi olarak ilimizde bulunan 4 ayrı kazıya da gerekli her türlü desteği vermeye bundan sonra da devam edeceğiz. Çalışmalar derinleştikçe daha farklı sonuçlar elde edilecek. Bölgenin tarihine ışık tutan bu yerleşimi Elazığ turizmine kazandırmak için tüm kurumlarımızla birlikte çalışmalarımızı devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

Tarlada fidan dikerken buldu: 84 metrekarelik mozaiğin altında tarih çıktı 8
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