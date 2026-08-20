Aşk ve Taht için geri sayım! İlk tanıtım yayınlandı

atv'nin yeni dönem dizisi Aşk ve Taht için geri sayım başladı. Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay'ın oturduğu dizi, tarihin görkemli atmosferinde aşk, iktidar ve saray entrikalarını buluşturacak; dizinin ilk tanıtım videosunun yayınlanmasıyla birlikte yapımın merak uyandıran dünyası ilk kez izleyiciyle buluştu.

Tarihin daha önce anlatılmamış büyük bir aşk hikâyesini ekrana taşımaya hazırlanan Aşk ve Taht, güçlü oyuncu kadrosu ve görkemli prodüksiyonuyla dikkat çekiyor. Alaeddin Keykubat'ın zindandan tahta uzanan yolculuğu, aşkın yanı sıra iktidar mücadelesi, harem entrikaları ve saray dengeleri de hikâyenin merkezinde yer alacak. AŞK VE TAHT'IN İLK TANITIM VİDEOSU YAYINDA! TARİH, AŞK VE İKTİDAR AYNI SAHNEDE

İLK TANITIMLA PERDE ARALANDI Aşk ve Taht'ın yayınlanan ilk tanıtım videosu, dizinin kurduğu görkemli dünyaya ilişkin ilk ipuçlarını verdi. Kostümleri, dekorları ve dönem atmosferiyle dikkat çeken tanıtım, izleyicide "Bu hikâyede aşk mı, taht mı kazanacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Yapımın kostümlü okuma provasında ise dizinin geniş oyuncu kadrosu bir araya geldi. Akın Akınözü, Merjem Šiljak ve Simay Barlas'ın başrollerini üstlendiği dizide Ayça Bingöl, Cem Bender, Halil İbrahim Ceyhan, Ferit Kaya, Ceren Benderlioğlu, Murat Serezli, Emrah Altıntoprak, İdil Yener, Özgür Emre Yıldırım, Oğulcan Arman Uslu, Ece Yüksel, Bülent Gültekin, Halil İbrahim Temizoğlu, Mücahid Temizel, Merve Polat, Selin Genç, Hakan Eke, Alican Albayrak, Ahmet Kayakesen, Göksel Kayahan, Timur Ölkebaş, Özer Arslan, Erman Saban, Ozan Ayhan ve İlayda Yıldız da rol alıyor.

GÜÇLÜ EKİP GÖRKEMLİ HİKÂYE Senaryosunu Serdar Özönalan'ın kaleme aldığı Aşk ve Taht'ın yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay bulunuyor. Yapımcılığını ise Mehmet Bozdağ üstleniyor.