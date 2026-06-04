2026 FIFA Dünya Kupası’nda bir ilk! Şaşırtan yaş farkı ve uykusuz geceler kapıda

MESSİ, RONALDO VE OCHOA, 6. DÜNYA KUPASI'NDA MÜCADELE EDECEK

FIFA Dünya Kupası yönetmeliği uyarınca, bir takımda ilk maçının başlama vuruşundan 24 saat öncesine kadar ciddi sakatlık veya hastalık nedeniyle oyuncu değişikliğine izin veriliyor.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklığında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi üç ülkeyi simgeleyecek resmi maç topu "Trionda" , karar verme sürecine de destek olma özellikleriyle de dikkati çekiyor.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi maç topu "Trionda", İspanyolca'da "üç dalga" anlamına gelirken yenilikçi tasarım özellikleriyle turnuvada ilk kez üç ülkenin ev sahipliği yapmak üzere bir araya gelmesini simgeliyor.

Üç ev sahibi ülkeye saygı amacıyla kırmızı, yeşil ve mavi renk şemasına sahip top, maçlardan önce şarj edilecek.

Her ev sahibi ülkeyi temsilen topun üzerinde Kanada için akçaağaç yaprağı, Meksika için kartal ve ABD için yıldız bulunuyor.