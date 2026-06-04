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2026 FIFA Dünya Kupası’nda bir ilk! Şaşırtan yaş farkı ve uykusuz geceler kapıda

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, dev turnuvanın maç saatleri Türk futbolseverleri adeta uykusuz bırakacak. Tarihte ilk kez 48 ülkenin katılımıyla düzenlenecek olan turnuvada bin 248 oyuncu yer alacak.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda bir ilk! Şaşırtan yaş farkı ve uykusuz geceler kapıda 1

BD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası'nda maçların başlama saatleri Türk futbolseverleri uykusuz bırakacak.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda bir ilk! Şaşırtan yaş farkı ve uykusuz geceler kapıda 2

Tarihte ilk kez 48 ülkeyle düzenlenen ve A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra katıldığı 2026 Dünya Kupası, ev sahibi ülkelerle aradaki saat farkı nedeniyle heyecanlandırdığı kadar yorucu da olacak.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda bir ilk! Şaşırtan yaş farkı ve uykusuz geceler kapıda 3

Turnuva boyunca toplam 104 maçın 53'ü, Türkiye saatiyle 00.00-05.00 arasında başlayacak. Maç saatlerine göre dağılım incelendiğinde, en yoğun başlama saati olarak 22.00 öne çıkarken bu saate toplam 19 maç oynanacak. Bunu, saat 23.00'te başlayacak 10 ve 01.00'de başlayacak 9 maç takip edecek.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda bir ilk! Şaşırtan yaş farkı ve uykusuz geceler kapıda 4

Saat 04.00'teki 11 karşılaşma ise turnuvada Türk futbolseverleri en zorlayıcı zaman dilimlerinden olacak. Sporseverlerin daha kolay takip edebileceği 20.00-23.00 arasındaki "prime-time" kuşağında ise 38 maç yer alacak. Bu rakam, turnuvadaki toplam maçların yüzde 36,5'ine karşılık geliyor.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda bir ilk! Şaşırtan yaş farkı ve uykusuz geceler kapıda 5

Sabah kuşağı olarak değerlendirilen 05.00-07.00 saatleri arasında ise 13 maç oynanacak. New York'ta oynanacak final mücadelesi, saat 22.00'de başlayacak.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda bir ilk! Şaşırtan yaş farkı ve uykusuz geceler kapıda 6

Türkiye'nin maç programı

D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile mücadele edecek milli takımın maç programı şöyle:

  • 14 Haziran Pazar:
  • Avustralya - Türkiye: BC Place Vancouver Stadı, TSİ 07.00
  • 20 Haziran Cumartesi:
  • Türkiye - Paraguay: San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00
  • 26 Haziran Cuma:
  • Türkiye - ABD: Los Angeles Stadı, TSİ 05.00
2026 FIFA Dünya Kupası’nda bir ilk! Şaşırtan yaş farkı ve uykusuz geceler kapıda 7

48 ÜLKEDEN BİN 248 OYUNCU FORMA GİYECEK

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, ABD, Kanada ve Meksika'da oynanacak turnuvada sahaya çıkacak 48 takımın 1248 oyuncusu belli oldu. Açıklamada, "Turnuva, küresel çapta bir dönüm noktası niteliğinde olup, her zamankinden daha fazla ülkeye, oyuncuya ve taraftarlarına kapı açıyor." denildi.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda bir ilk! Şaşırtan yaş farkı ve uykusuz geceler kapıda 8

357 OYUNCU TURNUVAYA GERİ DÖNÜYOR

En az bir kez Dünya Kupası kadrosunda yer almış 357 oyuncu bu turnuvaya da davet edilirken 891 futbolcu, bu organizasyonda ilk kez boy gösterecek. Organizsyonda yer alacak en yaşlı oyuncu (İskoçyalı Craig Gordon, 43 yaş ve 162 gün) ile en genç futbolcu (Meksikalı Gilberto Mora, 17 yaş ve 240 gün) arasında 25 yıldan fazla yaş farkı bulunuyor.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda bir ilk! Şaşırtan yaş farkı ve uykusuz geceler kapıda 9

Turnuvaya 20 yaşın altında 22 oyuncu ile 40 yaş ve üstü ise 7 futbolcu davet edildi. Dünya Kupası'nda daha önce şampiyonluk yaşayan 22 futbolcu da turnuvaya geri dönüyor.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda bir ilk! Şaşırtan yaş farkı ve uykusuz geceler kapıda 10

YEŞİL BURUN ADALARI, CURAÇAO, ÜRDÜN VE ÖZBEKİSTAN, İLK KEZ KATILIYOR

Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan, FIFA Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor. FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz'i 2010'da, 2014, 2018 ve 2022'de İran'ı çalıştıran Gana'nın Portekizli teknik direktörü Carlos Queiroz, Bora Milutinovic'ten (1986–2002) sonra beş turnuva üst üste görev alan ikinci teknik direktör olacak.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda bir ilk! Şaşırtan yaş farkı ve uykusuz geceler kapıda 11

MESSİ, RONALDO VE OCHOA, 6. DÜNYA KUPASI'NDA MÜCADELE EDECEK

Arjantin'den Lionel Messi, Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo ve Meksika'nın kalecisi Guillermo Ochoa, altıncı FIFA Dünya Kupası macerasına hazırlanıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda bir ilk! Şaşırtan yaş farkı ve uykusuz geceler kapıda 12

FIFA Dünya Kupası yönetmeliği uyarınca, bir takımda ilk maçının başlama vuruşundan 24 saat öncesine kadar ciddi sakatlık veya hastalık nedeniyle oyuncu değişikliğine izin veriliyor.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda bir ilk! Şaşırtan yaş farkı ve uykusuz geceler kapıda 13

2026 DÜNYA KUPASI'NIN RESMİ TOPU MAÇLARDAN ÖNCE ŞARJ EDİLECEK

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklığında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi üç ülkeyi simgeleyecek resmi maç topu "Trionda", karar verme sürecine de destek olma özellikleriyle de dikkati çekiyor.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda bir ilk! Şaşırtan yaş farkı ve uykusuz geceler kapıda 14

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi maç topu "Trionda", İspanyolca'da "üç dalga" anlamına gelirken yenilikçi tasarım özellikleriyle turnuvada ilk kez üç ülkenin ev sahipliği yapmak üzere bir araya gelmesini simgeliyor.

Üç ev sahibi ülkeye saygı amacıyla kırmızı, yeşil ve mavi renk şemasına sahip top, maçlardan önce şarj edilecek.

Her ev sahibi ülkeyi temsilen topun üzerinde Kanada için akçaağaç yaprağı, Meksika için kartal ve ABD için yıldız bulunuyor.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda bir ilk! Şaşırtan yaş farkı ve uykusuz geceler kapıda 15

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ

FIFA'ya göre "Trionda", birçok önemli performans yeniliğine sahip. Dört panelli yapısı, kasıtlı olarak derin dikişler içerir ve top havada ilerlerken yeterli ve eşit dağılımlı sürtünme sağlayarak optimum uçuş stabilitesi üreten bir yüzey oluşturuyor.

Ek olarak, yalnızca yakından görülebilen kabartmalı ikonlar, ıslak veya nemli koşullarda topa vururken veya top sürerken tutuşu artırıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda bir ilk! Şaşırtan yaş farkı ve uykusuz geceler kapıda 16

Son teknoloji ürünü 500 Hz hareket sensörü çipi, topun hareketinin her unsuruna dair bilgi de sağlıyor.

Bu teknoloji, video yardımcı hakem sistemine gerçek zamanlı olarak hassas veriler göndererek, ofsayt pozisyonları da dahil olmak üzere maç hakemlerinin karar verme süreçlerini geliştiriyor.

Hareket sensörlü top, tam şarjla yaklaşık 6 saat kullanılabilirken her kullanımdan önce şarj edilecek.

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