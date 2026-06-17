İkinci el araçta akılalmaz oyun! Eksper fark etmedi, kaputtaki detay gerçeği ortaya çıkardı

Elazığ'da yaşayan Tunay Akgül, internetten gördüğü 25 bin kilometredeki aracı 2 milyon 570 bin liraya satın aldı. Servise gittiğinde aracın mayıs ayında 150 bin kilometre bakımına girdiğini öğrenen Akgül, dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Elazığ'da yaşayan 2 çocuk babası Tunay Akgül, iddiaya göre bütün birikimiyle araba almaya karar verdi. İnternetten araç ilanlarına bakan Akgül, 2023 model Skoda Superb için İstanbul Ümraniye'deki bir galeri ile iletişime geçti.

Akgül, aracın 25 bin kilometrede olduğunu öğrenince İstanbul'da yaşayan dayısını arayarak araca bakmasını istedi. Dayısı galeriye giderek aracı aldı ve oto ekspere götürdü. Eksperde yapılan incelemelerin ardından aracın 25 bin kilometrede olduğunu öğrenen Akgül, 21 Mayıs'ta aracı almak için İstanbul'a gitti.

KAPUTTAKİ DETAY GERÇEĞİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARDI Noter işlemlerinin ardından yeni aldığı aracıyla dayısının evine giden Akgül, aracına detaylı bakmak istedi. Aracın kaputunun ön kısımlarında taş izi olduğunu gören Akgül, Elazığ'a döner dönmez araç servisine giderek aracını sorgulattı. Yapılan incelemelerin ardından aracın bu yıl mayıs ayında 150 bin kilometre bakımının yapıldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Akgül, aracını aldığı galeriyi arayarak dolandırıldığını, parasının geri yatırılmasını talep etti. İlk başlarda parasının geri verileceğini söyleyen galeri yetkililerinin daha sonra telefonlarına bakmaması üzerine Akgül, soluğu adliyede aldı.

"ELDEN ALINAN BORÇ" YAZDIRDILAR 20 Mayıs'ta aracı internet sitesinde gördüğünü belirten Tunay Akgül, aracın ekspertiz raporunda 25 bin kilometre olarak göründüğünü söyledi. Noter işlemleri sırasında farklı hesaplara para göndermesinin istendiğini öne süren Akgül, "Parayı gönderirken bana açıklama kısmına 'Elden alınan borç' yazdırdılar" dedi.

"DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI" Aracı satın aldıktan sonra kaput üzerindeki taş izlerinden şüphelendiğini belirten Akgül, Elazığ'a döndüğünde yetkili servise başvurduğunu anlattı. Servis kayıtlarında aracın 7 Mayıs 2026 tarihinde 150 bin kilometre bakımına girdiğini öğrendiğini söyleyen Akgül, "25 bin kilometrede değil, 150 bin kilometrede olduğunu öğrenince dünyam başıma yıkıldı" ifadelerini kullandı. Parasının iadesini istediğini ancak sonuç alamadığını öne süren Akgül, mağduriyet yaşadığını belirterek yetkililerden yardım istedi.