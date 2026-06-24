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Gören hayrete düşüyor! Bölge halkı "sessiz tehdit" nedeniyle tedirgin

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Ziyaretçilerin akın ettiği noktada endişe yaratan durum. Günlük 200-250 kişinin uğradığı noktadaki risk nedeniyle bölge sakinleri yetkililere seslendi. Dışarıdan görenler hayran kalıyor ama adeta sessiz tehlike!

Gören hayrete düşüyor! Bölge halkı "sessiz tehdit" nedeniyle tedirgin 1

Görenleri hayran bırakan nokta her ne kadar etkileyici olsa da aslında bölge halkı için tehlike barındırıyor.

Gören hayrete düşüyor! Bölge halkı "sessiz tehdit" nedeniyle tedirgin 2

Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği tarihi yapıda endişelendiren risk oldukça dikkat çekiyor. Zamanla kopan parçalar tehlikeyi büyütüyor.

Gören hayrete düşüyor! Bölge halkı "sessiz tehdit" nedeniyle tedirgin 3

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Tödürge köyünde bulunan kaya mağaraları dikkat çekiyor. Oyularak inşa edilen ve yaklaşık 100 odanın bulunduğu mağaraların tarihi yaklaşık 3 bin 200 yıl öncesine dayanıyor.

Gören hayrete düşüyor! Bölge halkı "sessiz tehdit" nedeniyle tedirgin 4

Gözetleme deliklerinin de bulunduğu Kral Kaya Mağaraları, görüntüsüyle apartmanı andırıyor. Mağarada Roma döneminde yaşam olduğuna işaret eden haç işaretleri de bulunuyor.

Gören hayrete düşüyor! Bölge halkı "sessiz tehdit" nedeniyle tedirgin 5

Birbirleriyle bağlantılı olan mağaralar, özellikle yaz aylarında ziyaretçileri ağırlıyor.

Gören hayrete düşüyor! Bölge halkı "sessiz tehdit" nedeniyle tedirgin 6

Yıllar içerisinde çevresel etkenlerle zarar gören mağaralardan kopan kaya parçaları tehlike arz ederken, köylüler mağara apartmanın restore edilerek turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

Gören hayrete düşüyor! Bölge halkı "sessiz tehdit" nedeniyle tedirgin 7

Tödürge köyünde doğup büyüyen Kadir Aluç, "Burası 3 bin 200 yıllık bir yer, hatta daha da eskilere dayanıyor. Roma dönemlerinde burada yerleşim olmuş. " dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:

Gören hayrete düşüyor! Bölge halkı "sessiz tehdit" nedeniyle tedirgin 8

Burası yırtıcı hayvanlardan korunmak için yapılan ve daha sonra yerleşim yeri olarak kullanılan, yüksek katmanlı apartman dediğimiz bir yapı. Diğer adıyla Kral Kaya Mağaraları. Baktığımız zaman kral kafasını görmekteyiz. İnsanların burada yaşadığını ve Roma döneminde burada olduklarını kayalardaki haç işaretlerinden anlayabiliyoruz.

Gören hayrete düşüyor! Bölge halkı "sessiz tehdit" nedeniyle tedirgin 9

100'e yakın mağara bulunmakta ve bu mağaraların birbirine geçişleri vardır. Günlük 200 ile 250 kişi geliyor. Yazın okullar kapanınca bu sayı bini bulabiliyor ve bu bizi mutlu ediyor. Ancak gelenler sadece uzaktan güzelliklere bakıp gidiyor.

Gören hayrete düşüyor! Bölge halkı "sessiz tehdit" nedeniyle tedirgin 10

Turizm açısından daha fazla ilgi gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun hem köyümüze hem de Zara'ya değer katacağına inanıyoruz.

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