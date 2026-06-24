Gören hayrete düşüyor! Bölge halkı "sessiz tehdit" nedeniyle tedirgin
Ziyaretçilerin akın ettiği noktada endişe yaratan durum. Günlük 200-250 kişinin uğradığı noktadaki risk nedeniyle bölge sakinleri yetkililere seslendi. Dışarıdan görenler hayran kalıyor ama adeta sessiz tehlike!
Görenleri hayran bırakan nokta her ne kadar etkileyici olsa da aslında bölge halkı için tehlike barındırıyor.
Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği tarihi yapıda endişelendiren risk oldukça dikkat çekiyor. Zamanla kopan parçalar tehlikeyi büyütüyor.
Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Tödürge köyünde bulunan kaya mağaraları dikkat çekiyor. Oyularak inşa edilen ve yaklaşık 100 odanın bulunduğu mağaraların tarihi yaklaşık 3 bin 200 yıl öncesine dayanıyor.
Gözetleme deliklerinin de bulunduğu Kral Kaya Mağaraları, görüntüsüyle apartmanı andırıyor. Mağarada Roma döneminde yaşam olduğuna işaret eden haç işaretleri de bulunuyor.
Birbirleriyle bağlantılı olan mağaralar, özellikle yaz aylarında ziyaretçileri ağırlıyor.