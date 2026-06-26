Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen anlar! Kutusuna güvendi büyük ödülün sahibi oldu

ATV ekranlarında yayınlanan ve her bölümü büyük ilgi gören "Var Mısın Yok Musun" yarışmasında yine nefes kesen anlar yaşandı. Yarışmacı koltuğuna oturan üç çocuk annesi Pınar Kayabaşı, sergilediği sakin tavır ve aldığı cesur kararlarla programın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan ve her bölümü büyük ilgi gören "Var Mısın Yok Musun" yarışmasının yeni bölümünde, hem duygusal anlara hem de nefes kesen bir finale sahne oldu. Yarışmacı koltuğuna oturan üç çocuk annesi Pınar Kayabaşı, samimi tavırları ve cesur kararlarıyla geceye damga vurdu.

ARABA HAYALİYLE YARIŞMAYA KATILDI

Yarışma öncesinde hayat hikâyesini paylaşan Kayabaşı, uzun zamandır otomatik vites bir otomobil satın almayı hayal ettiğini söyledi. Programa başvuru sürecinde çevresinden "Seçilmen zor" şeklinde yorumlar aldığını ifade eden yarışmacı, buna rağmen umudunu kaybetmediğini ve kısa süre sonra yarışmaya davet edildiğini anlattı.

Yarışmaya katılmanın bile kendisi için önemli bir deneyim olduğunu dile getiren Kayabaşı, büyük ödülü kazanması halinde ailesiyle birlikte yeni bir başlangıç yapmayı planladığını söyledi.