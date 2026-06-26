Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen anlar! Kutusuna güvendi büyük ödülün sahibi oldu
ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Var Mısın Yok Musun'un son bölümünde heyecan doruğa ulaştı. Otomobil alma hayaliyle yarışmaya katılan Pınar Kayabaşı, bankanın teklifini geri çevirerek kutusuna güvendi. Riskli kararın ardından açılan kutudan çıkan 500 bin liralık büyük ödül, stüdyoda sevinç dolu anların yaşattı.
ATV ekranlarında yayınlanan ve her bölümü büyük ilgi gören "Var Mısın Yok Musun" yarışmasında yine nefes kesen anlar yaşandı. Yarışmacı koltuğuna oturan üç çocuk annesi Pınar Kayabaşı, sergilediği sakin tavır ve aldığı cesur kararlarla programın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
ATV ekranlarında yayınlanan ve her bölümü büyük ilgi gören "Var Mısın Yok Musun" yarışmasının yeni bölümünde, hem duygusal anlara hem de nefes kesen bir finale sahne oldu. Yarışmacı koltuğuna oturan üç çocuk annesi Pınar Kayabaşı, samimi tavırları ve cesur kararlarıyla geceye damga vurdu.
ARABA HAYALİYLE YARIŞMAYA KATILDI
Yarışma öncesinde hayat hikâyesini paylaşan Kayabaşı, uzun zamandır otomatik vites bir otomobil satın almayı hayal ettiğini söyledi. Programa başvuru sürecinde çevresinden "Seçilmen zor" şeklinde yorumlar aldığını ifade eden yarışmacı, buna rağmen umudunu kaybetmediğini ve kısa süre sonra yarışmaya davet edildiğini anlattı.
Yarışmaya katılmanın bile kendisi için önemli bir deneyim olduğunu dile getiren Kayabaşı, büyük ödülü kazanması halinde ailesiyle birlikte yeni bir başlangıç yapmayı planladığını söyledi.
İlk kutuların açılmasıyla birlikte oyun planını dikkatli şekilde sürdüren yarışmacı, yüksek tutarlı ödüllerin önemli bölümünü korumayı başardı. Her turda yaptığı değerlendirmelerle hem Esra Erol'un hem de stüdyodaki izleyicilerin takdirini toplayan Kayabaşı, duygularıyla değil stratejisiyle hareket etmeye çalıştığını belirtti.
RİSK ALARAK KUTUSUNA GİTTİ
Büyük ödül için kutuları ardı ardına açan yarışmacı, bankanın verdiği teklifi kabul etmeyerek kutusuna gitmeyi seçti. Bankanın yaptığı son teklifi değerlendiren Kayabaşı, risk almayı tercih ederek teklifi kabul etmedi ve kutusunu açtırma kararı verdi.