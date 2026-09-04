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Var Mısın Yok Musun’da Lilya kasırgası! Milyonluk darbeler art arda geldi: 10 TL’lik ters köşede nefes kesen final!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV ekranlarının fenomen yarışması Var Mısın Yok Musun'un son bölümüne psikoloji öğrencisi Lilya damga vurdu. Milyonluk kutuların havada uçuştuğu, nefeslerin tutulduğu gecede Lilya, bankanın son teklifine ne dedi? Devam etseydi kutusundan ne çıkacaktı? İşte 3 Eylül akşamına damga vuran o final ve Lilya'nın hayat hikayesi…

Var Mısın Yok Musun’da Lilya kasırgası! Milyonluk darbeler art arda geldi: 10 TL’lik ters köşede nefes kesen final! 1

ATV ekranlarında yayınlanan, izleyiciyi her bölümde farklı bir heyecana sürükleyen Var Mısın Yok Musun yarışmasının 3 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümünde yarışmacı koltuğuna Lilya oturdu. Güzelliği, enerjisi ve duygusal hayat hikayesiyle dikkat çeken Lilya, yarışma boyunca adeta bir duygu seli yaşadı. 5 milyon TL'lik büyük ödülün hayaliyle başlayan gece, akılalmaz bir finalle noktalandı.

LİLYA'DAN VAR MISIN YOK MUSUN'DA NEFES KESEN OYUN!
Var Mısın Yok Musun’da Lilya kasırgası! Milyonluk darbeler art arda geldi: 10 TL’lik ters köşede nefes kesen final! 2

İKİ KÜLTÜRÜN ARASINDA BÜYÜDÜ, HAYALİNİN PEŞİNDEN GİTTİ

2004 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Lilya, Türk bir anne ve Mısırlı bir babanın kızı olarak iki farklı kültürün içinde büyüdü. Babasının annesi için Türkçe öğrenmesi, Lilya'nın çocukluk yıllarında yaşadığı farklı kültür deneyimlerinden biri oldu.

Var Mısın Yok Musun’da Lilya kasırgası! Milyonluk darbeler art arda geldi: 10 TL’lik ters köşede nefes kesen final! 3

Farklı görünüşü nedeniyle çocukluğunda zaman zaman zorbalığa maruz kalan Lilya, yıllar içinde bu farklılığın kendisini özel kılan en önemli özelliklerinden biri olduğunu fark etti.

Var Mısın Yok Musun’da Lilya kasırgası! Milyonluk darbeler art arda geldi: 10 TL’lik ters köşede nefes kesen final! 4

Çocuk yaşlardan itibaren psikolog olmayı hayal eden Lilya, bu hedefinin peşinden giderek Kıbrıs'ta psikoloji eğitimi almaya başladı. Üniversite eğitimini sürdüren Lilya, Almanya'da yüksek lisans yapabilmek için de Almanca çalışıyor.

Var Mısın Yok Musun’da Lilya kasırgası! Milyonluk darbeler art arda geldi: 10 TL’lik ters köşede nefes kesen final! 5

DAHA İLK TURDA BÜYÜK TEKLİF

Yarışmaya büyük bir heyecanla başlayan Lilya, ilk kutusunda 10 bin TL buldu. İkinci kutudan 250 TL çıkan yarışmacı, 13 numaralı kutuda ise 100 bin TL bularak sarı kutuyu açtı.

Var Mısın Yok Musun’da Lilya kasırgası! Milyonluk darbeler art arda geldi: 10 TL’lik ters köşede nefes kesen final! 6

Son kutusunda 1 TL bulan Lilya, ilk turu önemli bir avantajla tamamladı. Bankanın 84 bin TL'lik teklifi ise dikkat çekti.

Ancak Lilya geri adım atmadı. Teklifi reddeden yarışmacı, "Yokum" diyerek oyuna devam etti.

Var Mısın Yok Musun’da Lilya kasırgası! Milyonluk darbeler art arda geldi: 10 TL’lik ters köşede nefes kesen final! 7

BANKANIN TEKİFİNE "YOKUM" DEDİ

İkinci turda 25 bin TL ve 100 TL bulan Lilya, turu 5 bin TL ile tamamladı. Böylece bankanın teklifini yükseltmeyi başardı. Banka bu kez 160 bin TL teklif etti.

Lilya ise yüksek teklife rağmen kararından vazgeçmedi. Yarışmacı "Yokum" diyerek üçüncü tura geçti.

Var Mısın Yok Musun’da Lilya kasırgası! Milyonluk darbeler art arda geldi: 10 TL’lik ters köşede nefes kesen final! 8

MİLYONLAR PEŞ PEŞE GİTTİ!

Üçüncü turda 3 numaralı kutuyu açan Lilya, karşısında 5 milyon TL'yi görünce büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ardından 16 numaralı kutudan 250 bin TL çıktı.

Var Mısın Yok Musun’da Lilya kasırgası! Milyonluk darbeler art arda geldi: 10 TL’lik ters köşede nefes kesen final! 9

Son kutu öncesinde ailesiyle görüntülü görüşen Lilya, moral depoladı. 9 numaralı kutudan yalnızca 500 TL çıkması ise yarışmacıyı sevindirdi.

Var Mısın Yok Musun’da Lilya kasırgası! Milyonluk darbeler art arda geldi: 10 TL’lik ters köşede nefes kesen final! 10

Bankanın bu turdaki teklifi 200 bin TL oldu.

Lilya yine düşünmeden kararını verdi:

"Yokum." Ve yarışma 4. tura taşındı.

Var Mısın Yok Musun’da Lilya kasırgası! Milyonluk darbeler art arda geldi: 10 TL’lik ters köşede nefes kesen final! 11

KIRMIZILAR ART ARTDA ÇIKTI

Dördüncü turda kabus devam etti. İlk kutuda yeniden 5 milyon TL bulan Lilya büyük bir yıkım yaşadı.

İkinci kutudan çıkan 3 milyon TL ise yarışmacının moralini daha da bozdu. Son kutuda uzun süre karar vermekte zorlanan Lilya, 14 numarayı seçti. Ancak bu kutudan da 1 milyon TL çıktı.

Milyonluk kutuların arka arkaya açılmasıyla büyük rakamlar birer birer elendi.

Banka bu kez 120 bin TL teklif etti. Lilya uzun süre düşündü ancak teklifi de reddetti.

Var Mısın Yok Musun’da Lilya kasırgası! Milyonluk darbeler art arda geldi: 10 TL’lik ters köşede nefes kesen final! 12

SON KAREDE 2 MİLYONLUK YIKIM!

Beşinci turda 21 numaralı kutuyu seçen Lilya, 5 TL bulunca rahat bir nefes aldı.

Ancak hemen ardından 17 numaralı kutudan 500 bin TL çıktı. Son kutuda ise yarışmacıyı büyük bir şok bekliyordu. 11 numaralı kutuyu seçen Lilya, geriye kalan en büyük rakamlardan biri olan 2 milyon TL'yi buldu.

Milyonluk kutuların peş peşe açılmasıyla yarışmacının büyük ödüle ulaşma ihtimali giderek zayıfladı.

Banka bu kez 75 bin TL teklif etti.

Lilya ise bir kez daha "Yokum" diyerek devam kararı aldı.

Var Mısın Yok Musun’da Lilya kasırgası! Milyonluk darbeler art arda geldi: 10 TL’lik ters köşede nefes kesen final! 13

KRİTİK AN! MASADA KAÇ BİN TL'LİK TEKİF VAR?

Altıncı turda iki kutu açması gereken Lilya, 19 numaralı kutudan 1.000 TL buldu. Ardından 8 numaralı kutuyu açan yarışmacı, bu kez 25 TL ile karşılaştı.

Var Mısın Yok Musun’da Lilya kasırgası! Milyonluk darbeler art arda geldi: 10 TL’lik ters köşede nefes kesen final! 14

İki mavi kutunun açılmasının ardından gözler bankanın teklifine çevrildi.

Ve beklenen teklif geldi:

150 bin TL!

Diğer yarışmacıların da görüşünü alan Lilya, uzun süre karar vermek için düşündü.

Bu kez milyonların baskısı karşısında kritik bir karar verdi.

Lilya, bankanın 150 bin TL'lik teklifine "evet" dedi.

Böylece yarışmadan 150 bin TL ile ayrıldı.

Var Mısın Yok Musun’da Lilya kasırgası! Milyonluk darbeler art arda geldi: 10 TL’lik ters köşede nefes kesen final! 15

"DEVAM ETSEYDİ NE OLACAKTI?"

Lilya'nın kararının ardından gözler kutularda kaldı.

Yarışmacı devam etseydi 12 numaralı kutudan 750 bin TL çıkacaktı. Ardından 2 numaralı kutuda 50 bin TL bulundu.

Var Mısın Yok Musun’da Lilya kasırgası! Milyonluk darbeler art arda geldi: 10 TL’lik ters köşede nefes kesen final! 16

Geriye yalnızca 10 TL ve 50 TL kaldı.

Bu durumda bankanın olası teklifi yalnızca 25 TL oldu. Devam etseydim yokum derdim diyen yarışmacı Lilya'nın son turda acılan 4 numaralı kutudan ise 10 TL çıktı.

Var Mısın Yok Musun’da Lilya kasırgası! Milyonluk darbeler art arda geldi: 10 TL’lik ters köşede nefes kesen final! 17

Böylece Lilya'nın 150 bin TL'yi kabul ederek verdiği karar, sonradan açılan kutularla birlikte bir kez daha doğru olduğu anlaşıldı.

Milyonların birer birer elendiği gecede Lilya, riskin daha fazla büyümesine izin vermedi ve 150 bin TL'lik teklifle yarışmaya veda etti.

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