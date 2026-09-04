Var Mısın Yok Musun’da Lilya kasırgası! Milyonluk darbeler art arda geldi: 10 TL’lik ters köşede nefes kesen final!
ATV ekranlarının fenomen yarışması Var Mısın Yok Musun'un son bölümüne psikoloji öğrencisi Lilya damga vurdu. Milyonluk kutuların havada uçuştuğu, nefeslerin tutulduğu gecede Lilya, bankanın son teklifine ne dedi? Devam etseydi kutusundan ne çıkacaktı? İşte 3 Eylül akşamına damga vuran o final ve Lilya'nın hayat hikayesi…
ATV ekranlarında yayınlanan, izleyiciyi her bölümde farklı bir heyecana sürükleyen Var Mısın Yok Musun yarışmasının 3 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümünde yarışmacı koltuğuna Lilya oturdu. Güzelliği, enerjisi ve duygusal hayat hikayesiyle dikkat çeken Lilya, yarışma boyunca adeta bir duygu seli yaşadı. 5 milyon TL'lik büyük ödülün hayaliyle başlayan gece, akılalmaz bir finalle noktalandı.
İKİ KÜLTÜRÜN ARASINDA BÜYÜDÜ, HAYALİNİN PEŞİNDEN GİTTİ
2004 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Lilya, Türk bir anne ve Mısırlı bir babanın kızı olarak iki farklı kültürün içinde büyüdü. Babasının annesi için Türkçe öğrenmesi, Lilya'nın çocukluk yıllarında yaşadığı farklı kültür deneyimlerinden biri oldu.
Farklı görünüşü nedeniyle çocukluğunda zaman zaman zorbalığa maruz kalan Lilya, yıllar içinde bu farklılığın kendisini özel kılan en önemli özelliklerinden biri olduğunu fark etti.
Çocuk yaşlardan itibaren psikolog olmayı hayal eden Lilya, bu hedefinin peşinden giderek Kıbrıs'ta psikoloji eğitimi almaya başladı. Üniversite eğitimini sürdüren Lilya, Almanya'da yüksek lisans yapabilmek için de Almanca çalışıyor.
DAHA İLK TURDA BÜYÜK TEKLİF
Yarışmaya büyük bir heyecanla başlayan Lilya, ilk kutusunda 10 bin TL buldu. İkinci kutudan 250 TL çıkan yarışmacı, 13 numaralı kutuda ise 100 bin TL bularak sarı kutuyu açtı.