Var Mısın Yok Musun’da Lilya kasırgası! Milyonluk darbeler art arda geldi: 10 TL’lik ters köşede nefes kesen final!

KIRMIZILAR ART ARTDA ÇIKTI Dördüncü turda kabus devam etti. İlk kutuda yeniden 5 milyon TL bulan Lilya büyük bir yıkım yaşadı. İkinci kutudan çıkan 3 milyon TL ise yarışmacının moralini daha da bozdu. Son kutuda uzun süre karar vermekte zorlanan Lilya, 14 numarayı seçti. Ancak bu kutudan da 1 milyon TL çıktı. Milyonluk kutuların arka arkaya açılmasıyla büyük rakamlar birer birer elendi. Banka bu kez 120 bin TL teklif etti. Lilya uzun süre düşündü ancak teklifi de reddetti.

SON KAREDE 2 MİLYONLUK YIKIM! Beşinci turda 21 numaralı kutuyu seçen Lilya, 5 TL bulunca rahat bir nefes aldı. Ancak hemen ardından 17 numaralı kutudan 500 bin TL çıktı. Son kutuda ise yarışmacıyı büyük bir şok bekliyordu. 11 numaralı kutuyu seçen Lilya, geriye kalan en büyük rakamlardan biri olan 2 milyon TL'yi buldu. Milyonluk kutuların peş peşe açılmasıyla yarışmacının büyük ödüle ulaşma ihtimali giderek zayıfladı. Banka bu kez 75 bin TL teklif etti. Lilya ise bir kez daha "Yokum" diyerek devam kararı aldı.

KRİTİK AN! MASADA KAÇ BİN TL'LİK TEKİF VAR? Altıncı turda iki kutu açması gereken Lilya, 19 numaralı kutudan 1.000 TL buldu. Ardından 8 numaralı kutuyu açan yarışmacı, bu kez 25 TL ile karşılaştı.

İki mavi kutunun açılmasının ardından gözler bankanın teklifine çevrildi. Ve beklenen teklif geldi: 150 bin TL! Diğer yarışmacıların da görüşünü alan Lilya, uzun süre karar vermek için düşündü. Bu kez milyonların baskısı karşısında kritik bir karar verdi. Lilya, bankanın 150 bin TL'lik teklifine "evet" dedi. Böylece yarışmadan 150 bin TL ile ayrıldı.