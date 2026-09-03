İslam Memiş'ten gram altın yorumu: Bu fiyatın altı alım için makul seviye
Altın piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, fiyatların kâr satışlarının ardından toparlanmaya başladığını belirtti. Orta ve uzun vadede yükseliş beklentisinin sürdüğünü hatırlatan Memiş, "Altın borcu olanlar veya düğün yapacaklar için 7.000 liranın altındaki gram altının alım için makul bir seviye olduğunu belirtmek isterim" dedi.
Finans Analisti İslam Memiş, altın piyasalarındaki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Altın fiyatlarında yaşanan hareketliliğe dikkat çeken Memiş, yatırımcıların takip etmesi gereken seviyelere vurgu yaptı.
ALTINDA KÂR SATIŞLARI SONRASI TOPARLANMA
Piyasalardaki son rakamları paylaşan İslam Memiş, şunları kaydetti:
"Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe baskı altında başlamıştı. Geçen hafta yaşanan yükselişlerin ardından kâr satışları görüldü. Bugün ise dünkü kayıplarını tekrar geri alan bir altın piyasası var. Şu an uluslararası piyasalarda ons altın 4.435 dolar seviyesinde. Dün 4.300 dolara kadar gerilemişti. Gram altın ise Kapalıçarşı piyasasında 6.870 lira seviyesinde. Hem gram hem ons tarafında yüzde 1'lik bir artış gözlemliyoruz."
GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA
Küresel piyasalar açısından kritik bir döneme girildiğini belirten Memiş, yatırımcıların ABD Merkez Bankasının (Fed) açıklayacağı faiz kararını yakından takip ettiğini söyledi.
Memiş, "Eylül ayı genel itibarıyla merkez bankalarının faiz kararlarını açıklayacağı önemli bir ay. Fed'in faiz artırım ihtimali geçen hafta yüzde 32 civarındaydı, şimdi yüzde 66 seviyesine kadar yükselmiş durumda" ifadelerini kullandı.
"ORTA VE UZUN VADEDE YÜKSELİŞ BEKLENTİMİZİ KORUYORUZ"
Uzun vadeli yatırım stratejisinin önemine değinen Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yıl sonuna kadar bir manipülasyon piyasası var. Birikimlerini çeşitlendiren ve uzun vadeli strateji alan yatırımcılar bu süreçten zarar almadan geçebilir. Altın borcu olanlar veya düğün yapacaklar için 7.000 liranın altındaki gram altının alım için makul bir seviye olduğunu tekrar belirtmek isterim. Orta ve uzun vadede yükseliş beklentimizi koruyoruz. Ons altın tarafında yıl sonuna kadar 5.000 dolar denemesi yapılması sürpriz olmaz."