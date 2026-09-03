İslam Memiş'ten gram altın yorumu: Bu fiyatın altı alım için makul seviye

"ORTA VE UZUN VADEDE YÜKSELİŞ BEKLENTİMİZİ KORUYORUZ"

Uzun vadeli yatırım stratejisinin önemine değinen Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıl sonuna kadar bir manipülasyon piyasası var. Birikimlerini çeşitlendiren ve uzun vadeli strateji alan yatırımcılar bu süreçten zarar almadan geçebilir. Altın borcu olanlar veya düğün yapacaklar için 7.000 liranın altındaki gram altının alım için makul bir seviye olduğunu tekrar belirtmek isterim. Orta ve uzun vadede yükseliş beklentimizi koruyoruz. Ons altın tarafında yıl sonuna kadar 5.000 dolar denemesi yapılması sürpriz olmaz."