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İslam Memiş'ten gram altın yorumu: Bu fiyatın altı alım için makul seviye

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Altın piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, fiyatların kâr satışlarının ardından toparlanmaya başladığını belirtti. Orta ve uzun vadede yükseliş beklentisinin sürdüğünü hatırlatan Memiş, "Altın borcu olanlar veya düğün yapacaklar için 7.000 liranın altındaki gram altının alım için makul bir seviye olduğunu belirtmek isterim" dedi.

İslam Memiş'ten gram altın yorumu: Bu fiyatın altı alım için makul seviye 1

Finans Analisti İslam Memiş, altın piyasalarındaki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Altın fiyatlarında yaşanan hareketliliğe dikkat çeken Memiş, yatırımcıların takip etmesi gereken seviyelere vurgu yaptı.

İslam Memiş'ten gram altın yorumu: Bu fiyatın altı alım için makul seviye 2

ALTINDA KÂR SATIŞLARI SONRASI TOPARLANMA

Piyasalardaki son rakamları paylaşan İslam Memiş, şunları kaydetti:

"Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe baskı altında başlamıştı. Geçen hafta yaşanan yükselişlerin ardından kâr satışları görüldü. Bugün ise dünkü kayıplarını tekrar geri alan bir altın piyasası var. Şu an uluslararası piyasalarda ons altın 4.435 dolar seviyesinde. Dün 4.300 dolara kadar gerilemişti. Gram altın ise Kapalıçarşı piyasasında 6.870 lira seviyesinde. Hem gram hem ons tarafında yüzde 1'lik bir artış gözlemliyoruz."

İslam Memiş'ten gram altın yorumu: Bu fiyatın altı alım için makul seviye 3

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Küresel piyasalar açısından kritik bir döneme girildiğini belirten Memiş, yatırımcıların ABD Merkez Bankasının (Fed) açıklayacağı faiz kararını yakından takip ettiğini söyledi.

İslam Memiş'ten gram altın yorumu: Bu fiyatın altı alım için makul seviye 4

Memiş, "Eylül ayı genel itibarıyla merkez bankalarının faiz kararlarını açıklayacağı önemli bir ay. Fed'in faiz artırım ihtimali geçen hafta yüzde 32 civarındaydı, şimdi yüzde 66 seviyesine kadar yükselmiş durumda" ifadelerini kullandı.

İslam Memiş'ten gram altın yorumu: Bu fiyatın altı alım için makul seviye 5

"ORTA VE UZUN VADEDE YÜKSELİŞ BEKLENTİMİZİ KORUYORUZ"

Uzun vadeli yatırım stratejisinin önemine değinen Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıl sonuna kadar bir manipülasyon piyasası var. Birikimlerini çeşitlendiren ve uzun vadeli strateji alan yatırımcılar bu süreçten zarar almadan geçebilir. Altın borcu olanlar veya düğün yapacaklar için 7.000 liranın altındaki gram altının alım için makul bir seviye olduğunu tekrar belirtmek isterim. Orta ve uzun vadede yükseliş beklentimizi koruyoruz. Ons altın tarafında yıl sonuna kadar 5.000 dolar denemesi yapılması sürpriz olmaz."

İslam Memiş'ten gram altın yorumu: Bu fiyatın altı alım için makul seviye 6

Altın fiyatlarında Orta Doğu'daki gelişmelerin de etkili olduğunu belirten Memiş, "ABD-İran geriliminde tansiyon biraz düşmüş durumda ancak petrol fiyatları hala yüksek. Dün 96 dolar seviyesindeki petrol şu an 94 dolarda seyrediyor. Buradaki geri çekilmeler altın tarafını pozitif destekleyebilir. Ayrıca ABD tahvil faizlerindeki oynaklık ve belirsizlikler de altın tarafının daha çok ekonomik gelişmelere odaklı bir tablo çizmesine yol açıyor" şeklinde konuştu.

İslam Memiş'ten gram altın yorumu: Bu fiyatın altı alım için makul seviye 7

Not: Bu haberde yer alan ifadeler uzman görüşüdür. Yatırım tavsiyesi değildir.

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