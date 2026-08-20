Var Mısın Yok Musun'da kritik karar! Riskli tabloda bankanın 975 bin TL'lik teklifine "varım" dedi
Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen Var Mısın Yok Musun'da günün yarışmacısı Mesut Çiftçi, rahat tavırları ile geceye damga vururken hayatına dair anlattıklarıyla herkesi şaşırttı. Gecede annesinin dedikodusunu yapmasının ardından bir anda karşısında görmesiyle stüdyoda kahkahalar yükseldi. Yarışmada ise Mesut 1 milyon TL ve 5 milyon TL değerindeki seçeneklerin kalmasıyla zor anlar yaşarken bankanın verdiği 975 bin TL'yi kabul ederek yarışmaya veda etti.
Rahat ve kendinden emin tavırlarıyla Var Mısın Yok Musun'a damga vuran Mesut, 7 numaralı kutu ile yarışmaya başlarken gece boyunca kendi kutusunda yüksek tutarlı bir ödül bulunduğuna inandı.
ATV'nin ilgiyle izlenen bilgi yarışması Var Mısın Yok Musun'da 19 Ağustos 2026 çarşamba akşamı renkli anlara sahne oldu. Esra Erol'un muhteşem sunumuyla ekrana gelen yarışmada günün yarışmacısı Mesut Çiftçi seçilirken, 5 milyon için kıyasıya yarıştı.
"BİZİM AİLEDE 104 YAŞ ERKEN SAYILIYOR"
Mesut Çiftçi, yarışmada hayatından bahsederken ailesinin yaş ortalamasının 100'ün üzerinden olduğuna dikkat çekerek dedesinin 110, babaannesinin ise 104 yaşında hayatını kaybettiğini belirtti.
Esra Erol Mesut'un anlattıkları karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, yarışmacı dedesine benzetildiğini söyleyip uzun yaşayacağını ifade etti.
Mesut, eşi ile aralarında geçen bir diyaloğu anlatırken "Sen beni gömersin, ondan sonra yaşamaya devam edersin." sözleri stüdyoyu kahkahaya boğdu.
DEDİKODU YAPARKEN BİR ANDA AİLESİ STÜDYOYA GELDİ
Gecenin bir diğer ilginç anları ise Mesut'un ailesinin stüdyoya gelişi oldu. Mesut annesinin evde çok konuştuğunu anlatırken ailesi bir anda stüdyoya girmesiyle neye uğradığını şaşırdı.