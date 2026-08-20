Var Mısın Yok Musun'da kritik karar! Riskli tabloda bankanın 975 bin TL'lik teklifine "varım" dedi

35 yıldır evli oldukları belirtilen Rukiye ve Menderes Çiftçi oğullarına destek verdi. Menderes Çiftçi, Mesut'un yarışmadaki sonucu için "Olmasa da benim Mesut'umun canı sağ olsun. Bu bir yarışmadır." ifadelerini kullandı. Mesut ise babasına "Ama biz alalım." karşılığını verdi.

Ailenin stüdyodaki buluşması yarışmacılardan Gözde'yi de duygulandırdı. 25 yaşındaki Gözde, aile kavramının kendisi için önemli olduğunu anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

İLK TEKLİF 31 BİN TL Var Mısın Yok Musun'un başlamasıyla ilk olarak 5 milyon TL, 3 milyon TL ve 10 TL'nin açılmasıyla stüdyoda kısa süreli bir moral bozukluğu yaşansa da bankadan ilk teklif geldi. Bankanın teklifi 31 bin TL olurken, Mesut yarışmaya devam ederek ikinci etaba geçti.

GECENİN SONUNDA RİSKLİ TABLO Var Mısın Yok Musun'un son etabında para ağacında 5 milyon TL, 1 milyon TL, 500 bin TL, 1 TL ve 5 TL kaldı. Ortaya çıkan tabloyla oldukça zor anlar yaşayan Mesut, kutusunda kırmızı hissettiğini belirtmesinin ardından banka telefonla aradı.