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Var Mısın Yok Musun'da kritik karar! Riskli tabloda bankanın 975 bin TL'lik teklifine "varım" dedi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen Var Mısın Yok Musun'da günün yarışmacısı Mesut Çiftçi, rahat tavırları ile geceye damga vururken hayatına dair anlattıklarıyla herkesi şaşırttı. Gecede annesinin dedikodusunu yapmasının ardından bir anda karşısında görmesiyle stüdyoda kahkahalar yükseldi. Yarışmada ise Mesut 1 milyon TL ve 5 milyon TL değerindeki seçeneklerin kalmasıyla zor anlar yaşarken bankanın verdiği 975 bin TL'yi kabul ederek yarışmaya veda etti.

Var Mısın Yok Musun'da kritik karar! Riskli tabloda bankanın 975 bin TL'lik teklifine "varım" dedi 1

Rahat ve kendinden emin tavırlarıyla Var Mısın Yok Musun'a damga vuran Mesut, 7 numaralı kutu ile yarışmaya başlarken gece boyunca kendi kutusunda yüksek tutarlı bir ödül bulunduğuna inandı.

Var Mısın Yok Musun'da kritik karar! Riskli tabloda bankanın 975 bin TL'lik teklifine "varım" dedi 2

ATV'nin ilgiyle izlenen bilgi yarışması Var Mısın Yok Musun'da 19 Ağustos 2026 çarşamba akşamı renkli anlara sahne oldu. Esra Erol'un muhteşem sunumuyla ekrana gelen yarışmada günün yarışmacısı Mesut Çiftçi seçilirken, 5 milyon için kıyasıya yarıştı.

Var Mısın Yok Musun'da kritik karar! Riskli tabloda bankanın 975 bin TL'lik teklifine "varım" dedi 3

"BİZİM AİLEDE 104 YAŞ ERKEN SAYILIYOR"

Mesut Çiftçi, yarışmada hayatından bahsederken ailesinin yaş ortalamasının 100'ün üzerinden olduğuna dikkat çekerek dedesinin 110, babaannesinin ise 104 yaşında hayatını kaybettiğini belirtti.

Var Mısın Yok Musun'da kritik karar! Riskli tabloda bankanın 975 bin TL'lik teklifine "varım" dedi 4

Esra Erol Mesut'un anlattıkları karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, yarışmacı dedesine benzetildiğini söyleyip uzun yaşayacağını ifade etti.

Mesut, eşi ile aralarında geçen bir diyaloğu anlatırken "Sen beni gömersin, ondan sonra yaşamaya devam edersin." sözleri stüdyoyu kahkahaya boğdu.

Var Mısın Yok Musun'da kritik karar! Riskli tabloda bankanın 975 bin TL'lik teklifine "varım" dedi 5

DEDİKODU YAPARKEN BİR ANDA AİLESİ STÜDYOYA GELDİ

Gecenin bir diğer ilginç anları ise Mesut'un ailesinin stüdyoya gelişi oldu. Mesut annesinin evde çok konuştuğunu anlatırken ailesi bir anda stüdyoya girmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Var Mısın Yok Musun'da kritik karar! Riskli tabloda bankanın 975 bin TL'lik teklifine "varım" dedi 6

35 yıldır evli oldukları belirtilen Rukiye ve Menderes Çiftçi oğullarına destek verdi. Menderes Çiftçi, Mesut'un yarışmadaki sonucu için "Olmasa da benim Mesut'umun canı sağ olsun. Bu bir yarışmadır." ifadelerini kullandı. Mesut ise babasına "Ama biz alalım." karşılığını verdi.

Var Mısın Yok Musun'da kritik karar! Riskli tabloda bankanın 975 bin TL'lik teklifine "varım" dedi 7

Ailenin stüdyodaki buluşması yarışmacılardan Gözde'yi de duygulandırdı. 25 yaşındaki Gözde, aile kavramının kendisi için önemli olduğunu anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Var Mısın Yok Musun'da kritik karar! Riskli tabloda bankanın 975 bin TL'lik teklifine "varım" dedi 8

İLK TEKLİF 31 BİN TL

Var Mısın Yok Musun'un başlamasıyla ilk olarak 5 milyon TL, 3 milyon TL ve 10 TL'nin açılmasıyla stüdyoda kısa süreli bir moral bozukluğu yaşansa da bankadan ilk teklif geldi. Bankanın teklifi 31 bin TL olurken, Mesut yarışmaya devam ederek ikinci etaba geçti.

Var Mısın Yok Musun'da kritik karar! Riskli tabloda bankanın 975 bin TL'lik teklifine "varım" dedi 9

GECENİN SONUNDA RİSKLİ TABLO

Var Mısın Yok Musun'un son etabında para ağacında 5 milyon TL, 1 milyon TL, 500 bin TL, 1 TL ve 5 TL kaldı. Ortaya çıkan tabloyla oldukça zor anlar yaşayan Mesut, kutusunda kırmızı hissettiğini belirtmesinin ardından banka telefonla aradı.

Var Mısın Yok Musun'da kritik karar! Riskli tabloda bankanın 975 bin TL'lik teklifine "varım" dedi 10

İŞTE BANKANIN SON TEKLİFİ

Esra Erol bankanın verdiği son teklifin 975 bin TL olduğunu açıklarken, genç yarışmacı ailesine ve yarışmacı arkadaşlarına fikirlerini sormayı ihmal etmedi. Mesut'un babası Menderes Çiftçi, 975 bin TL'nin eldeki hazır para olduğunu belirterek teklifin kabul edilmesinden yana görüş bildirdi. Mesut'un eşi Tuğçe de kendisine "Almalısın" dedi.

Var Mısın Yok Musun'da kritik karar! Riskli tabloda bankanın 975 bin TL'lik teklifine "varım" dedi 11

Mesut ise kutusunda yüksek tutarlı bir ödül olduğuna inanmayı sürdürdü. Karar öncesinde, "Kırmızı olduğuna eminim. Öyle hissediyorum" ifadelerini kullandı. Teklifin 1 milyon TL olması hâlinde kararın daha kolay olacağını da dile getirdi.

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Var Mısın Yok Musun'da kritik karar! Riskli tabloda bankanın 975 bin TL'lik teklifine "varım" dedi 12

MESUT 975 BİN TL'Yİ KABUL ETTİ

Bir süre düşünen Mesut, bankanın 975 bin TL'lik teklifine "Varım" diyerek karşılık verdi. Kırmızı butona basmasının ardından ekranda kazandığı 975 bin TL gösterildi.

Ancak yarışmanın en önemli sorularından biri henüz yanıtlanmamıştı. Mesut'un bankaya sattığı 7 numaralı kutunun içinde ne kadar para olduğu merak ediliyordu.

Var Mısın Yok Musun'da kritik karar! Riskli tabloda bankanın 975 bin TL'lik teklifine "varım" dedi 13

5 MİLYON VE 1 MİLYON TL OYUNDAN ÇIKTI

Mesut teklif kabul edilmiş olmasına rağmen oyun sürdürülseydi neler yaşanacağını görmek için kutuları açmaya devam etti. Bu aşamada 5 milyon ve 1 milyon TL'lik seçenekler oyundan çıktı. Bankanın sonraki teklifinin 175 bin TL'ye kadar gerileyeceği görüldü.

Mesut ise kendi kutusuna yönelik tahminini 500 bin TL olarak değiştirdi.

Var Mısın Yok Musun'da kritik karar! Riskli tabloda bankanın 975 bin TL'lik teklifine "varım" dedi 14

SEÇTİĞİ KUTUDAN 500 BİN TL ÇIKTI

Esra Erol'un açtığı 7 numaralı kutudan 500 bin TL çıktı. Mesut böylece içinde 500 bin TL bulunan kutuyu bankaya 975 bin TL'ye satmış oldu. İki rakam arasındaki fark 475 bin TL olarak gerçekleşti.

Mesut'un sona bırakmayı planladığı 2 numaralı kutudan ise 5 TL çıktı. Yarışmaya 5 milyon TL hedefiyle başlayan Mesut Çiftçi, programdan 975 bin TL kazanarak ayrıldı.

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