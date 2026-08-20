Doğal gazda dikkat çeken tablo: Türkiye yüzde 100'e ulaştı, Avrupa dip seviyede

Türkiye, kış aylarında yaşanabilecek doğal gaz arzı sorunlarına karşı Silivri ve Tuz Gölü doğal gaz depolama tesislerini yüzde 100 doluluğa ulaştırdı. Avrupa Birliği'nde ise yer altı doğal gaz depolarının doluluk oranı 17 Ağustos itibarıyla yüzde 60,8'e gerileyerek ağustos ortası dönemleri bazında son 5 yılın en düşük seviyesini gördü.

Enerjide yaptığı yatırımlarla arz güvenliği sorununa karşı önemli adımlar atan Türkiye, kış aylarında kullanacağı doğal gaz depolama tesislerini şimdiden tam doluluğa ulaştırdı. Tuz Gölü ve Silivri doğal gaz depolama tesislerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Avrupa ise Hürmüz Boğazı'ndaki sorun ve Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle doğal gaz depolama hedefinin gerisinde kaldı.

AB'DE DOĞAL GAZ ALARMI Gas Infrastructure Europe (GIE) verilerine göre Avrupa Birliği (AB) genelindeki yer altı doğal gaz depoları kritik bir dönemden geçiyor. 17 Ağustos itibarıyla kaydedilen yüzde 60,8'lik doluluk oranı, ağustos ortası dönemleri baz alındığında son 5 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre AB, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında çıkardığı yönetmelikle kışa hazırlık amacıyla depoların 1 Kasım'a kadar yüzde 90 oranında doldurulmasını zorunlu kılmıştı. Ancak bu yıl küresel piyasalardaki olağanüstü sıkışıklık ve arz kesintileri nedeniyle kurallarda esnekliğe gidildi. Avrupa Komisyonu, üye ülkelerin kışa girerken zor durumda kalmaması için hedefi yüzde 80 seviyesine çekerek dolum süresini aralık başına kadar uzattı.

Körfez ülkelerinden gelen sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatları da Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle önemli ölçüde sekteye uğrarken, Avrupa genelinde etkili olan sıcak hava dalgaları soğutma amaçlı elektrik tüketimini zirveye çıkardı. Gazla çalışan elektrik santralleri bu dönemde yoğun şekilde kullanılırken, depolara enjekte edilmesi gereken doğal gaz doğrudan tüketime yöneldi.