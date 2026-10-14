İkinci el araç alacaklar dikkat! Dolandırıcıların son oyunu: Noterlerin adını kullanmışlar

İkinci el araç ve taşınmaz alacaklar dikkat! Dolandırıcılar, noterlerin adını kullanarak vatandaşları bu kez "Güvenli Kapora Sistemi" adı altında tuzağa düşürüyor. Sahte internet siteleri, ilanlar, telefon ve SMS yoluyla para talep eden dolandırıcılara karşı Türkiye Noterler Birliğinden uyarı geldi. Peki, gerçek Güvenli Ödeme Sistemi nasıl işliyor, dolandırıcılar hangi yöntemi kullanıyor?

İkinci el araç ve taşınmaz alım satımlarında dolandırıcılar, noterlerin adını kullanarak yeni bir yöntemle vatandaşları hedef alıyor. Noterlerde "Güvenli Kapora Sistemi" adı verilen bir uygulama bulunduğunu öne süren dolandırıcılar, gerçekte var olmayan bu sistem üzerinden para talep ederek vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyor.

Türkiye Noterler Birliğinden alınan bilgiye göre dolandırıcılar, sahte internet siteleri ve ilanlar üzerinden ulaştıkları kişilerin güvenini kazanmak için noterlerin adını kullanıyor. Ardından "Güvenli Kapora Sistemi" adı altında ödeme yapılmasını istiyor.

NOTER ÇALIŞANI GİBİ DAVRANIP PARA İSTİYORLAR Kendilerini noter çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılar, kapora gönderilmemesi halinde satışın gerçekleştirilemeyeceğini veya fırsatın kaçırılacağını söyleyerek vatandaşları ikna etmeye çalışıyor.

Talep ettikleri ödemeyi ise ikinci el araç satışlarında kullanılan "Güvenli Ödeme Sistemi"nin ön şartı gibi gösteriyorlar. Böylece vatandaşları, kendilerine bildirilen banka hesaplarına para göndermeye yönlendiriyorlar.