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İkinci el araç alacaklar dikkat! Dolandırıcıların son oyunu: Noterlerin adını kullanmışlar

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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İkinci el araç ve taşınmaz alacaklar dikkat! Dolandırıcılar, noterlerin adını kullanarak vatandaşları bu kez "Güvenli Kapora Sistemi" adı altında tuzağa düşürüyor. Sahte internet siteleri, ilanlar, telefon ve SMS yoluyla para talep eden dolandırıcılara karşı Türkiye Noterler Birliğinden uyarı geldi. Peki, gerçek Güvenli Ödeme Sistemi nasıl işliyor, dolandırıcılar hangi yöntemi kullanıyor?

İkinci el araç alacaklar dikkat! Dolandırıcıların son oyunu: Noterlerin adını kullanmışlar 1

İkinci el araç ve taşınmaz alım satımlarında dolandırıcılar, noterlerin adını kullanarak yeni bir yöntemle vatandaşları hedef alıyor. Noterlerde "Güvenli Kapora Sistemi" adı verilen bir uygulama bulunduğunu öne süren dolandırıcılar, gerçekte var olmayan bu sistem üzerinden para talep ederek vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyor.

İkinci el araç alacaklar dikkat! Dolandırıcıların son oyunu: Noterlerin adını kullanmışlar 2

Türkiye Noterler Birliğinden alınan bilgiye göre dolandırıcılar, sahte internet siteleri ve ilanlar üzerinden ulaştıkları kişilerin güvenini kazanmak için noterlerin adını kullanıyor. Ardından "Güvenli Kapora Sistemi" adı altında ödeme yapılmasını istiyor.

İkinci el araç alacaklar dikkat! Dolandırıcıların son oyunu: Noterlerin adını kullanmışlar 3

NOTER ÇALIŞANI GİBİ DAVRANIP PARA İSTİYORLAR

Kendilerini noter çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılar, kapora gönderilmemesi halinde satışın gerçekleştirilemeyeceğini veya fırsatın kaçırılacağını söyleyerek vatandaşları ikna etmeye çalışıyor.

İkinci el araç alacaklar dikkat! Dolandırıcıların son oyunu: Noterlerin adını kullanmışlar 4

Talep ettikleri ödemeyi ise ikinci el araç satışlarında kullanılan "Güvenli Ödeme Sistemi"nin ön şartı gibi gösteriyorlar. Böylece vatandaşları, kendilerine bildirilen banka hesaplarına para göndermeye yönlendiriyorlar.

İkinci el araç alacaklar dikkat! Dolandırıcıların son oyunu: Noterlerin adını kullanmışlar 5

Ancak mevzuatta veya noter sistemlerinde "güvenli kapora" ya da "teminat kaporası" adı altında herhangi bir para transferi sistemi bulunmuyor. İkinci el araç satışlarında kullanılan gerçek "Güvenli Ödeme Sistemi" ise kapora ödemelerini değil, araç satış bedelinin tamamını kapsıyor.

İkinci el araç alacaklar dikkat! Dolandırıcıların son oyunu: Noterlerin adını kullanmışlar 6

"BAZEN SAHTE İNTERNET SİTELERİYLE DE YAPIYORLAR"

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Fulya Uysal Güler, dolandırıcıların telefon ve SMS yoluyla vatandaşlara ulaştığını belirtti. Dolandırıcıların noter izlenimi vererek para talep ettiğini söyleyen Güler, bazı vatandaşların bu yönteme inanarak istenen tutarı gönderdiğini ifade etti. Güler, dolandırıcılığın zaman zaman sahte internet siteleri üzerinden de gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

İkinci el araç alacaklar dikkat! Dolandırıcıların son oyunu: Noterlerin adını kullanmışlar 7

"NE NOTERLER NE NOTERLİK ÇALIŞANLARI PARA İSTER"

Dolandırıcıların istediği tutarın sabit olmadığını belirten Güler, araç bedelinin bir kısmının ya da tamamının talep edilebildiğini aktardı. Güler, vatandaşları şu sözlerle uyardı:

"Ne noterler ne noterlik çalışanları, hiç kimseyi arayıp hiçbir ad altında para istemez."

İkinci el araç alacaklar dikkat! Dolandırıcıların son oyunu: Noterlerin adını kullanmışlar 8

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

İkinci el araç satışlarında kullanılan "Güvenli Ödeme Sistemi"nin işleyişine de değinen Güler, satış bedelinin havuz hesabında tutulduğunu hatırlattı. Bu sistemde araç satış bedeli, noterlikte satış işlemi tamamlandıktan sonra satıcının hesabına aktarılıyor.

İkinci el araç alacaklar dikkat! Dolandırıcıların son oyunu: Noterlerin adını kullanmışlar 9

Dolandırıcıların öne sürdüğü "Güvenli Kapora Sistemi"nin ise gerçekte bulunmadığını vurgulayan Güler, vatandaşların bu tür ödeme taleplerine karşı dikkatli olmalarını istedi.

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