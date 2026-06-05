Ava Yaman yeni bölüm öncesi paylaştı: Güzelliğine övgüler yağdı

Paylaşıma kayıtsız kalmayan isimlerden biri de dizideki rol arkadaşı Onur Dilber ve başarılı oyuncu Şükran Ovalı oldu. Her iki isim de fotoğrafa kalp emojisi bırakarak Yaman'a desteklerini gösterdi.

Ekranların sevilen yapımlarında görmeye alıştığımız yeni nesil oyuncular arasına adını altın harflerle yazdıran Ava Yaman, izleyicilerin büyük beğenisini toplamaya devam ediyor. 19 Kasım 2006 İstanbul doğumlu olan Yaman, küçüklüğünden bu yana müzik ve oyunculuk dünyasına duyduğu ilgiyle dikkat çekiyordu.

Doğuştan gelen yeteneğini profesyonel eğitimle destekleyen genç oyuncu, kamera önü oyunculuk eğitimi alarak kariyerine sağlam temeller attı. Sadece yeteneğiyle değil, disiplinli çalışma temposuyla da dikkat çeken Ava Yaman, sektördeki yerini hızla sağlamlaştırıyor.

'BİR DERDİM VAR' İLE ÖZGE KARAKTERİNE HAYAT VERDİ

Ava Yaman'ın tanınmasını sağlayan ilk büyük adımı ise 2023 yılında gerçekleşti. Yayınlandığı dönemde ilgiyle izlenen 'Bir Derdim Var' adlı televizyon dizisinde Özge karakterini canlandıran Yaman, bu performansıyla hem izleyicilerden hem de eleştirmenlerden tam not almayı başardı.

Genç yaşta gösterdiği oyunculuk performansı, onun gelecekteki projeleri için de beklentileri yükseltiyor.