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Ava Yaman yeni bölüm öncesi paylaştı: Güzelliğine övgüler yağdı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Taşacak Bu Deniz'in yıldızı Ava Yaman, sezon finali öncesi paylaştığı karelerle sosyal medyada ilgi gördü. Genç oyuncunun doğal güzelliğine övgüler yağarken, meslektaşı Bestemsu Özdemir'den de destek dolu açıklamalar geldi.

Ava Yaman yeni bölüm öncesi paylaştı: Güzelliğine övgüler yağdı 1

"Taşacak Bu Deniz" ile yıldızı parlayan Ava Yaman, güzelliği, sesi ve oyunculuk yeteneğiyle on parmağında on marifet dedirtiyor. Geçtiğimiz günlerde sezon finali partisinde tercih ettiği kıyafetinden dolayı acımazsızca eleştirilen genç oyuncuya meslektaşı Bestemsu Özdemir'den destek gelmişti.

Ava Yaman yeni bölüm öncesi paylaştı: Güzelliğine övgüler yağdı 2

BESTEMSU ÖZDEMİR'DEN "KARDASHİAN" GÖNDERMESİ

Katıldığı bir davette genç oyuncunun duruşuna övgüler yağdıran Özdemir, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Bayılıyorum ben kendisine; sadeliğine, kendi olma haline, hiç kimseye özenmemesine bayılıyorum. Keşke genç kızlarımız onu örnek alsalar. Yaşıtları gibi davranan nadir insanlardan biri. Kim Kardashianlardansa, keşke Ava'yı örnek alsalar diye düşünüyorum."

Ava Yaman yeni bölüm öncesi paylaştı: Güzelliğine övgüler yağdı 3

Başkalarına özenmeden "kendi gibi" kalmayı seçen genç oyuncunun bu tavrı, hem hayranları hem de sektördeki birçok usta isim tarafından takdirle karşılanıyor.

Ava Yaman yeni bölüm öncesi paylaştı: Güzelliğine övgüler yağdı 4

SEZON FİNALİ ÖNCESİ DUYGUSAL PAYLAŞIM

Instagram hesabında 2 milyondan fazla takipçiye ulaşan genç isim, son olarak dizinin yeni bölümünden paylaştığı karelerle hem hayranlarını hem de Taşacak Bu Deniz dizisinin fanlarını heyecanlandırdı.

Ava Yaman yeni bölüm öncesi paylaştı: Güzelliğine övgüler yağdı 5

Paylaşımlarına kayıtsız kalmayan takipçileri; "Maşallah güzellik abidesi", "Işığın hiç sönmesin" gibi yüzlerce yorum bıraktı.

Ava Yaman yeni bölüm öncesi paylaştı: Güzelliğine övgüler yağdı 6

"SIRADAN DEĞİL, KENDİSİ GİBİ"

Paylaşıma kayıtsız kalmayan isimlerden biri de dizideki rol arkadaşı Onur Dilber ve başarılı oyuncu Şükran Ovalı oldu. Her iki isim de fotoğrafa kalp emojisi bırakarak Yaman'a desteklerini gösterdi.

Ava Yaman yeni bölüm öncesi paylaştı: Güzelliğine övgüler yağdı 7

Ekranların sevilen yapımlarında görmeye alıştığımız yeni nesil oyuncular arasına adını altın harflerle yazdıran Ava Yaman, izleyicilerin büyük beğenisini toplamaya devam ediyor. 19 Kasım 2006 İstanbul doğumlu olan Yaman, küçüklüğünden bu yana müzik ve oyunculuk dünyasına duyduğu ilgiyle dikkat çekiyordu.

Ava Yaman yeni bölüm öncesi paylaştı: Güzelliğine övgüler yağdı 8

KAMERA ÖNÜ EĞİTİMİYLE PROFESYONELLİĞE ADIM ATTI

Doğuştan gelen yeteneğini profesyonel eğitimle destekleyen genç oyuncu, kamera önü oyunculuk eğitimi alarak kariyerine sağlam temeller attı. Sadece yeteneğiyle değil, disiplinli çalışma temposuyla da dikkat çeken Ava Yaman, sektördeki yerini hızla sağlamlaştırıyor.

Ava Yaman yeni bölüm öncesi paylaştı: Güzelliğine övgüler yağdı 9

'BİR DERDİM VAR' İLE ÖZGE KARAKTERİNE HAYAT VERDİ

Ava Yaman'ın tanınmasını sağlayan ilk büyük adımı ise 2023 yılında gerçekleşti. Yayınlandığı dönemde ilgiyle izlenen 'Bir Derdim Var' adlı televizyon dizisinde Özge karakterini canlandıran Yaman, bu performansıyla hem izleyicilerden hem de eleştirmenlerden tam not almayı başardı.

Genç yaşta gösterdiği oyunculuk performansı, onun gelecekteki projeleri için de beklentileri yükseltiyor.

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