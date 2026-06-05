Ava Yaman yeni bölüm öncesi paylaştı: Güzelliğine övgüler yağdı
Taşacak Bu Deniz'in yıldızı Ava Yaman, sezon finali öncesi paylaştığı karelerle sosyal medyada ilgi gördü. Genç oyuncunun doğal güzelliğine övgüler yağarken, meslektaşı Bestemsu Özdemir'den de destek dolu açıklamalar geldi.
"Taşacak Bu Deniz" ile yıldızı parlayan Ava Yaman, güzelliği, sesi ve oyunculuk yeteneğiyle on parmağında on marifet dedirtiyor. Geçtiğimiz günlerde sezon finali partisinde tercih ettiği kıyafetinden dolayı acımazsızca eleştirilen genç oyuncuya meslektaşı Bestemsu Özdemir'den destek gelmişti.
BESTEMSU ÖZDEMİR'DEN "KARDASHİAN" GÖNDERMESİ
Katıldığı bir davette genç oyuncunun duruşuna övgüler yağdıran Özdemir, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:
"Bayılıyorum ben kendisine; sadeliğine, kendi olma haline, hiç kimseye özenmemesine bayılıyorum. Keşke genç kızlarımız onu örnek alsalar. Yaşıtları gibi davranan nadir insanlardan biri. Kim Kardashianlardansa, keşke Ava'yı örnek alsalar diye düşünüyorum."
Başkalarına özenmeden "kendi gibi" kalmayı seçen genç oyuncunun bu tavrı, hem hayranları hem de sektördeki birçok usta isim tarafından takdirle karşılanıyor.
SEZON FİNALİ ÖNCESİ DUYGUSAL PAYLAŞIM
Instagram hesabında 2 milyondan fazla takipçiye ulaşan genç isim, son olarak dizinin yeni bölümünden paylaştığı karelerle hem hayranlarını hem de Taşacak Bu Deniz dizisinin fanlarını heyecanlandırdı.
Paylaşımlarına kayıtsız kalmayan takipçileri; "Maşallah güzellik abidesi", "Işığın hiç sönmesin" gibi yüzlerce yorum bıraktı.