Dünyanın dört bir yanından geldiler! 400 tonluk tarihi kale halatlarla taşınıyor

Hayasaka, başvuruların yalnızca Japonya'dan değil, Güneydoğu Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika gibi bölgelerden de yapıldığını söyledi.

Kale kulesinin ulusal düzeyde önemli bir kültürel varlık olduğunu belirten Hayasaka, bu nedenle yapıyı parçalara ayırmak yerine Japonya'da geçmişten beri kullanılan bina taşıma yöntemi olan hikiya tekniğini tercih ettiklerini ifade etti.