Dünyanın dört bir yanından geldiler! 400 tonluk tarihi kale halatlarla taşınıyor
Japonya'daki 400 tonluk Hirosaki Kalesi, tarihi bir yöntemle yeniden eski konumuna taşınmaya başladı. Dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katıldığı etkinlikte dev yapı, halatlarla çekilerek metrelerce hareket ettirildi.
Japonya'nın Aomori eyaleti, tarihi bir taşıma operasyonuna sahne oldu. Ulusal tarihi miras olarak kabul edilen Hirosaki Kalesi, dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katıldığı özel etkinlikte halatlar yardımıyla yeniden eski yerine doğru taşınmaya başladı.
2015 yılında yenileme çalışmaları kapsamında bulunduğu yerden kaldırılan yaklaşık 400 ton ağırlığındaki kale, geleneksel taşıma yöntemiyle hareket ettiriliyor.
78 METRE KAYDIRILACAK
Devasa bir platform üzerine yerleştirilen kale kulesinin yıl sonuna kadar yaklaşık 78 metre kaydırılarak orijinal konumuna tamamen oturtulması planlanıyor.
Ağustos sonuna kadar düzenlenecek etkinliklere toplam 4 bin 100 kişinin katılması bekleniyor. Kalenin yalnızca insan gücüyle yaklaşık 5 metre taşınması, kalan bölümün ise iş makineleriyle tamamlanması planlanıyor.
YÜZYILLARDIR KULLANILAN "HİKİYA" TEKNİĞİ
Hirosaki Kalesi'nin taşınmasında Japonya'da tarihi yapılarda kullanılan "hikiya" adı verilen geleneksel yöntem tercih edildi.
Hafta sonu yaklaşık 1.800 kişi, yenileme çalışmaları kapsamında 360 tonluk kale kulesini orijinal yerine yaklaştırmak için halatları çekti.
Kale kulesi, büyük bir depremde zarar gören duvarın onarılması amacıyla taşınmıştı. Yapı, raylar üzerine yerleştirilerek 80 kişilik dönüşümlü ekiplerin 30 metrelik halatları çekmesiyle ilerletildi.
Katılımcılar cumartesi günü yapıyı 1,13 metre, pazar günü ise 1,09 metre daha hareket ettirdi.
8 BİN KİŞİ BAŞVURDU
Hirosaki Belediyesi yetkilileri, etkinliğe yoğun ilgi gösterildiğini açıkladı.
Hirosaki Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Bölümü Başkanı Kensuke Hayasaka, iki günlük etkinlik için 1.800 kişilik kontenjana yaklaşık 8 bin başvuru geldiğini belirtti.