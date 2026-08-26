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Dünyanın dört bir yanından geldiler! 400 tonluk tarihi kale halatlarla taşınıyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Japonya'daki 400 tonluk Hirosaki Kalesi, tarihi bir yöntemle yeniden eski konumuna taşınmaya başladı. Dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katıldığı etkinlikte dev yapı, halatlarla çekilerek metrelerce hareket ettirildi.

Dünyanın dört bir yanından geldiler! 400 tonluk tarihi kale halatlarla taşınıyor 1

Japonya'nın Aomori eyaleti, tarihi bir taşıma operasyonuna sahne oldu. Ulusal tarihi miras olarak kabul edilen Hirosaki Kalesi, dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katıldığı özel etkinlikte halatlar yardımıyla yeniden eski yerine doğru taşınmaya başladı.

JAPONYA'DA 400 TONLUK TARİHİ KALEYİ BİN KİŞİ HALATLARLA TAŞIDI

2015 yılında yenileme çalışmaları kapsamında bulunduğu yerden kaldırılan yaklaşık 400 ton ağırlığındaki kale, geleneksel taşıma yöntemiyle hareket ettiriliyor.

Dünyanın dört bir yanından geldiler! 400 tonluk tarihi kale halatlarla taşınıyor 2

78 METRE KAYDIRILACAK

Devasa bir platform üzerine yerleştirilen kale kulesinin yıl sonuna kadar yaklaşık 78 metre kaydırılarak orijinal konumuna tamamen oturtulması planlanıyor.

Ağustos sonuna kadar düzenlenecek etkinliklere toplam 4 bin 100 kişinin katılması bekleniyor. Kalenin yalnızca insan gücüyle yaklaşık 5 metre taşınması, kalan bölümün ise iş makineleriyle tamamlanması planlanıyor.

Dünyanın dört bir yanından geldiler! 400 tonluk tarihi kale halatlarla taşınıyor 3

YÜZYILLARDIR KULLANILAN "HİKİYA" TEKNİĞİ

Hirosaki Kalesi'nin taşınmasında Japonya'da tarihi yapılarda kullanılan "hikiya" adı verilen geleneksel yöntem tercih edildi.

Hafta sonu yaklaşık 1.800 kişi, yenileme çalışmaları kapsamında 360 tonluk kale kulesini orijinal yerine yaklaştırmak için halatları çekti.

Dünyanın dört bir yanından geldiler! 400 tonluk tarihi kale halatlarla taşınıyor 4

Kale kulesi, büyük bir depremde zarar gören duvarın onarılması amacıyla taşınmıştı. Yapı, raylar üzerine yerleştirilerek 80 kişilik dönüşümlü ekiplerin 30 metrelik halatları çekmesiyle ilerletildi.

Katılımcılar cumartesi günü yapıyı 1,13 metre, pazar günü ise 1,09 metre daha hareket ettirdi.

Dünyanın dört bir yanından geldiler! 400 tonluk tarihi kale halatlarla taşınıyor 5

8 BİN KİŞİ BAŞVURDU

Hirosaki Belediyesi yetkilileri, etkinliğe yoğun ilgi gösterildiğini açıkladı.

Hirosaki Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Bölümü Başkanı Kensuke Hayasaka, iki günlük etkinlik için 1.800 kişilik kontenjana yaklaşık 8 bin başvuru geldiğini belirtti.

Dünyanın dört bir yanından geldiler! 400 tonluk tarihi kale halatlarla taşınıyor 6

Hayasaka, başvuruların yalnızca Japonya'dan değil, Güneydoğu Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika gibi bölgelerden de yapıldığını söyledi.

Kale kulesinin ulusal düzeyde önemli bir kültürel varlık olduğunu belirten Hayasaka, bu nedenle yapıyı parçalara ayırmak yerine Japonya'da geçmişten beri kullanılan bina taşıma yöntemi olan hikiya tekniğini tercih ettiklerini ifade etti.

Dünyanın dört bir yanından geldiler! 400 tonluk tarihi kale halatlarla taşınıyor 7

TARİHİ KALE 2033'E KADAR ZİYARETE KAPALI

Hirosaki Kalesi'nin kulesi, Japonya'daki benzer 12 yapıdan biri ve kuzeydoğu Tohoku bölgesindeki tek kale olarak biliniyor.

Tsugaru klanının merkezi olan kale 1611 yılında tamamlandı. Ancak 1627 yılında yıldırım düşmesi sonucu barut deposunda çıkan yangın nedeniyle orijinal kale kulesi yok oldu.

Dünyanın dört bir yanından geldiler! 400 tonluk tarihi kale halatlarla taşınıyor 8

Bugünkü yapı ise 1810 yılında yeniden inşa edildi.

Yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından kale kulesinin koruma sürecine alınacağı ve yapının üzerinin özel bir örtüyle kaplanacağı belirtildi. Hirosaki Kalesi'nin mevcut planlamaya göre 2033 yılında yeniden ziyaretçilere açılması bekleniyor.

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