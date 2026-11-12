"ABİMLE BİRLİKTE O MAÇA GİDEMEDİĞİME AĞLIYORUM" Konuşması sırasında gözyaşlarına hâkim olamayan Özer, abisinin şehadetinden ötürü yalnızca onur duyduğunu vurgulayarak, "Ağlamamın sebebi kesinlikle abimin şehit olmasına üzülmem değil. Şehitlik Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e en yakın olan çok yüce bir makamdır ve insanın sadece gurur duyabileceği bir mertebedir. Benim şu an üzüldüğüm şey, o dönemki ekonomik durumumuz iyi olmadığı için abimle yapamadığımız şeyler; örneğin bir Beşiktaş maçına gidememiş olmaktı. Yoksa abimin şehadeti benim için büyük bir gururdur" dedi.

Şehadet haberini aldığı anı da paylaşan Özer, "Haberlerde gördüğümüz o peş peşe gelen siyah araçlar, arkadaki ambulans ve acı haberi veren üniformalı görevliler sahnesini bizzat yaşayan bendim. O insanların boğazını düğümleyen kelimelerin hissiyatını hâlâ yaşıyorum. Ancak yine de bunu ifade edebildiğim ve burada olduğum için gururluyum, mutluyum. İnşallah abim için elimden gelen güzel şeyleri yapacağım" sözleriyle duygularını aktardı.

ESRA EROL DA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI: "O ÖZLEM KATBEKAT ARTIYOR" Serhat Özer'in anlattıkları karşısında duygusal anlar yaşayan sunucu Esra Erol, şehit abinin vatanı için canını ortaya koyan bir kahraman olduğunu ve en yüce makama ulaştığını belirterek, "Ateş düştüğü yeri yakıyor. Benim babam emniyetçiydi ve biz lojmanlarda büyüdük. Bu durum benim hayatımda bir travma gibidir. Lojmanda aniden polisler gelir ve bir aileye babanın şehit olduğu haberi verilirdi. Bunu defalarca yaşadığım için şehit kelimesi benim için sadece bir kelimeden ibaret değil" ifadelerini kullandı.

Kütahya'daki lojman anılarını hatırlatan Erol, "O en yüce makama ulaştı ama geride kalan ailesi ve onu sevenler her şeyini, tüm anılarını özlüyor. O özlem çok ağır bir his ve karşılığında yalnızca 'Allah sabır versin' denebiliyor. Yüce Mevlam sabrını veriyor ama zaman geçtikçe azalması beklenen o özlem katbekat artıyor. Dört yıl gibi yakın bir geçmişte yaşanmış bu acıda ona ait her şeye bu kadar yürekten sarılıyor olman çok kıymetli" değerlendirmesinde bulundu.

BANKADAN REKOR TEKLİF Yarışma boyunca stratejik kararlar alarak 6 turu tamamlayan yarışmacı, açtırdığı son kutuda da sarı kutu ile 25 bin TL'yi buldu. Bunun üzerine banka, yarışmacıya 1 milyon 200 bin TL teklif etti. Arkadaşlarıyla uzun süre istişare eden ve teklifi değerlendirmek için bir süre düşünen yarışmacı, sonunda kararını verdi ve bankanın teklifine "Varım" dedi. PEKİ DEVAM ETSEYDİ NE KADAR KAZANACAKTI? Bu etapta ilk 8 numarayı seçen yarışmacı 5 milyon TL'yi bularak büyük bir rahatlama yaşadı. Seçtiği ikinci kutudan ise 3 milyon TL'yi bulan yarışmacı büyük bir mutluluk yaşadı. Bu aşamada bankanın olası teklifi ise 110 bin TL oldu.