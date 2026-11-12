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Var Mısın Yok Musun'da duygu dolu anlar! Şehit kardeşi için yarışan Serhat Özer'in yürek burkan hikayesi herkesi ağlattı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Var Mısın Yok Musun'da dün akşam yarışmacı koltuğuna oturan Serhat Özer, stüdyoda duygusal anlar yaşattı. 2022 yılında şehit düşen polis memuru abisi için yarıştığını açıklayan Özer'in anlattıkları hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki milyonları gözyaşlarına boğdu.

Var Mısın Yok Musun'da duygu dolu anlar! Şehit kardeşi için yarışan Serhat Özer'in yürek burkan hikayesi herkesi ağlattı 1

Televizyon tarihine damga vuran yarışma Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam ATV'de izleyici ile buluştu.

Var Mısın Yok Musun'da duygu dolu anlar! Şehit kardeşi için yarışan Serhat Özer'in yürek burkan hikayesi herkesi ağlattı 2

ŞEHİT ABİSİNİN HAYALİNİ YAŞATMAK İÇİN YARIŞTI

Yarışmaya Artvin'den katılan ve 11 numaralı kutuyla yarışmacı koltuğuna oturan Serhat Özer'in hayat mücadelesi dikkat çekti. 1997 yılında İzmit'te dünyaya gelen ve üç erkek kardeşin ortancası olan Özer, gençlik yıllarında anne ve babasının ayrılmasının ardından erken yaşta iş hayatına atıldı. Ortaokul döneminde inşaatlarda çalışmaya başlayan, ardından özel güvenlik, komilik, modellik ve oyunculuk gibi pek çok sektörde emek veren yarışmacı, Kocaeli Üniversitesi Turizm ve Otelcilik ile Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümlerini bitirerek iki üniversiteden mezun oldu.

VAR MISIN YOK MUSUN'DA YÜREK BURKAN ANLAR
Var Mısın Yok Musun'da duygu dolu anlar! Şehit kardeşi için yarışan Serhat Özer'in yürek burkan hikayesi herkesi ağlattı 3

Babasının ayrılığının ardından kendisine adeta babalık yapan polis memuru abisini 2022 yılında tayin yolunda geçirdiği kaza sonucu şehit veren Özer, bu kaybın hayatının en büyük sınavı olduğunu ifade etti. Dört yıldır devam eden mutlu bir beraberliği bulunan ve evlilik hayali kuran Özer, yarışmadaki amacını dile getirirken, "Öncelikli hedefim 2 milyon lirayı kazanıp şehit olan abimin adına öğrencilere burs vererek abimin hayalini gerçekleştirmek istiyorum" sözleriyle hedefini açıkladı.

Var Mısın Yok Musun'da duygu dolu anlar! Şehit kardeşi için yarışan Serhat Özer'in yürek burkan hikayesi herkesi ağlattı 4

"FOTOĞRAFI GÖRÜNCE…"

Program sunucusu Esra Erol'un yarışmacının şehit abisi için stüdyoda bulunduğunu hatırlatması üzerine konuşan Serhat Özer, abisinin 20 Temmuz 2022 tarihinde şehit olduğunu belirterek, "Çok yoklukla büyüdüğümüz için, babam izlerken yanlış anlamasın ama o yokluk dönemlerinde abimin arkamdaki gücü bana çok değerli hissettiriyordu. 19 Temmuz gecesi abimin tayini Diyarbakır'a çıktığı gün evde gelecek hayallerimizden konuşurken abim bana, 'Hâlâ aynı yoldasın değil mi, pes etmedin?' diye sordu. Oyunculuk kolay bir meslek değildir, belli bir maddi gücün olmadığı zaman bir dayanağın olması gerekir. Abim o süreçte bana o dayanağı çok sağladı" ifadelerini kullandı.

Var Mısın Yok Musun'da duygu dolu anlar! Şehit kardeşi için yarışan Serhat Özer'in yürek burkan hikayesi herkesi ağlattı 5

Ayrılık sabahında içine doğan hissi anlatan Özer, evden çıkarken vedalaştıkları anı aktararak, "Vedalaşırken abime sarıldığımda hissettim. Ona 'Abi ne olur ne olmaz, belki görüşemeyiz, daha sıkı sarıl' dedim ve gerçekten de dediğim oldu. Abim Özel Harekât polis eğitimi aldığı ilk dönemde telefon yasaktı. Ranzada çekildiği bir fotoğraf için yetkililer 'Hemen aileniz bir kere görsün ve silin' demiş. WhatsApp'tan o fotoğrafı atıp 'Hemen bak, silmem gerekiyor' dediğinde fotoğrafı görür görmez 'Aha, abim çok güzel şehit olacak' dedim. Eğitime başladığı gün de üniformayı ilk giydiği anda da her göreve gittiğinde o anı yaşayacağını biliyordum, Allah bana hissettirdi" şeklinde konuştu.

Var Mısın Yok Musun'da duygu dolu anlar! Şehit kardeşi için yarışan Serhat Özer'in yürek burkan hikayesi herkesi ağlattı 6

"ABİMLE BİRLİKTE O MAÇA GİDEMEDİĞİME AĞLIYORUM"

Konuşması sırasında gözyaşlarına hâkim olamayan Özer, abisinin şehadetinden ötürü yalnızca onur duyduğunu vurgulayarak, "Ağlamamın sebebi kesinlikle abimin şehit olmasına üzülmem değil. Şehitlik Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e en yakın olan çok yüce bir makamdır ve insanın sadece gurur duyabileceği bir mertebedir. Benim şu an üzüldüğüm şey, o dönemki ekonomik durumumuz iyi olmadığı için abimle yapamadığımız şeyler; örneğin bir Beşiktaş maçına gidememiş olmaktı. Yoksa abimin şehadeti benim için büyük bir gururdur" dedi.

Var Mısın Yok Musun'da duygu dolu anlar! Şehit kardeşi için yarışan Serhat Özer'in yürek burkan hikayesi herkesi ağlattı 7

Şehadet haberini aldığı anı da paylaşan Özer, "Haberlerde gördüğümüz o peş peşe gelen siyah araçlar, arkadaki ambulans ve acı haberi veren üniformalı görevliler sahnesini bizzat yaşayan bendim. O insanların boğazını düğümleyen kelimelerin hissiyatını hâlâ yaşıyorum. Ancak yine de bunu ifade edebildiğim ve burada olduğum için gururluyum, mutluyum. İnşallah abim için elimden gelen güzel şeyleri yapacağım" sözleriyle duygularını aktardı.

Var Mısın Yok Musun'da duygu dolu anlar! Şehit kardeşi için yarışan Serhat Özer'in yürek burkan hikayesi herkesi ağlattı 8

ESRA EROL DA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI: "O ÖZLEM KATBEKAT ARTIYOR"

Serhat Özer'in anlattıkları karşısında duygusal anlar yaşayan sunucu Esra Erol, şehit abinin vatanı için canını ortaya koyan bir kahraman olduğunu ve en yüce makama ulaştığını belirterek, "Ateş düştüğü yeri yakıyor. Benim babam emniyetçiydi ve biz lojmanlarda büyüdük. Bu durum benim hayatımda bir travma gibidir. Lojmanda aniden polisler gelir ve bir aileye babanın şehit olduğu haberi verilirdi. Bunu defalarca yaşadığım için şehit kelimesi benim için sadece bir kelimeden ibaret değil" ifadelerini kullandı.

Var Mısın Yok Musun'da duygu dolu anlar! Şehit kardeşi için yarışan Serhat Özer'in yürek burkan hikayesi herkesi ağlattı 9

Kütahya'daki lojman anılarını hatırlatan Erol, "O en yüce makama ulaştı ama geride kalan ailesi ve onu sevenler her şeyini, tüm anılarını özlüyor. O özlem çok ağır bir his ve karşılığında yalnızca 'Allah sabır versin' denebiliyor. Yüce Mevlam sabrını veriyor ama zaman geçtikçe azalması beklenen o özlem katbekat artıyor. Dört yıl gibi yakın bir geçmişte yaşanmış bu acıda ona ait her şeye bu kadar yürekten sarılıyor olman çok kıymetli" değerlendirmesinde bulundu.

Var Mısın Yok Musun'da duygu dolu anlar! Şehit kardeşi için yarışan Serhat Özer'in yürek burkan hikayesi herkesi ağlattı 10

BANKADAN REKOR TEKLİF

Yarışma boyunca stratejik kararlar alarak 6 turu tamamlayan yarışmacı, açtırdığı son kutuda da sarı kutu ile 25 bin TL'yi buldu. Bunun üzerine banka, yarışmacıya 1 milyon 200 bin TL teklif etti. Arkadaşlarıyla uzun süre istişare eden ve teklifi değerlendirmek için bir süre düşünen yarışmacı, sonunda kararını verdi ve bankanın teklifine "Varım" dedi.

PEKİ DEVAM ETSEYDİ NE KADAR KAZANACAKTI?

Bu etapta ilk 8 numarayı seçen yarışmacı 5 milyon TL'yi bularak büyük bir rahatlama yaşadı. Seçtiği ikinci kutudan ise 3 milyon TL'yi bulan yarışmacı büyük bir mutluluk yaşadı. Bu aşamada bankanın olası teklifi ise 110 bin TL oldu.

Var Mısın Yok Musun'da duygu dolu anlar! Şehit kardeşi için yarışan Serhat Özer'in yürek burkan hikayesi herkesi ağlattı 11

YARIŞMACININ KUTUSUNDAN HANGİ RAKAM ÇIKTI?

Sunucu Esra Erol, yarışmacı Özer'in kutusundan 50 TL buldu. Böylece yarışmacı 50 TL'lik kutusunu 1 milyon 200 bin TL'ye satmış oldu.

Yarışmacı stüdyodan ağabeyinin fotoğrafı ile ayrıldı.

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