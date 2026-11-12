Var Mısın Yok Musun'da duygu dolu anlar! Şehit kardeşi için yarışan Serhat Özer'in yürek burkan hikayesi herkesi ağlattı
ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Var Mısın Yok Musun'da dün akşam yarışmacı koltuğuna oturan Serhat Özer, stüdyoda duygusal anlar yaşattı. 2022 yılında şehit düşen polis memuru abisi için yarıştığını açıklayan Özer'in anlattıkları hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki milyonları gözyaşlarına boğdu.
Televizyon tarihine damga vuran yarışma Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam ATV'de izleyici ile buluştu.
ŞEHİT ABİSİNİN HAYALİNİ YAŞATMAK İÇİN YARIŞTI
Yarışmaya Artvin'den katılan ve 11 numaralı kutuyla yarışmacı koltuğuna oturan Serhat Özer'in hayat mücadelesi dikkat çekti. 1997 yılında İzmit'te dünyaya gelen ve üç erkek kardeşin ortancası olan Özer, gençlik yıllarında anne ve babasının ayrılmasının ardından erken yaşta iş hayatına atıldı. Ortaokul döneminde inşaatlarda çalışmaya başlayan, ardından özel güvenlik, komilik, modellik ve oyunculuk gibi pek çok sektörde emek veren yarışmacı, Kocaeli Üniversitesi Turizm ve Otelcilik ile Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümlerini bitirerek iki üniversiteden mezun oldu.
Babasının ayrılığının ardından kendisine adeta babalık yapan polis memuru abisini 2022 yılında tayin yolunda geçirdiği kaza sonucu şehit veren Özer, bu kaybın hayatının en büyük sınavı olduğunu ifade etti. Dört yıldır devam eden mutlu bir beraberliği bulunan ve evlilik hayali kuran Özer, yarışmadaki amacını dile getirirken, "Öncelikli hedefim 2 milyon lirayı kazanıp şehit olan abimin adına öğrencilere burs vererek abimin hayalini gerçekleştirmek istiyorum" sözleriyle hedefini açıkladı.
"FOTOĞRAFI GÖRÜNCE…"
Program sunucusu Esra Erol'un yarışmacının şehit abisi için stüdyoda bulunduğunu hatırlatması üzerine konuşan Serhat Özer, abisinin 20 Temmuz 2022 tarihinde şehit olduğunu belirterek, "Çok yoklukla büyüdüğümüz için, babam izlerken yanlış anlamasın ama o yokluk dönemlerinde abimin arkamdaki gücü bana çok değerli hissettiriyordu. 19 Temmuz gecesi abimin tayini Diyarbakır'a çıktığı gün evde gelecek hayallerimizden konuşurken abim bana, 'Hâlâ aynı yoldasın değil mi, pes etmedin?' diye sordu. Oyunculuk kolay bir meslek değildir, belli bir maddi gücün olmadığı zaman bir dayanağın olması gerekir. Abim o süreçte bana o dayanağı çok sağladı" ifadelerini kullandı.
Ayrılık sabahında içine doğan hissi anlatan Özer, evden çıkarken vedalaştıkları anı aktararak, "Vedalaşırken abime sarıldığımda hissettim. Ona 'Abi ne olur ne olmaz, belki görüşemeyiz, daha sıkı sarıl' dedim ve gerçekten de dediğim oldu. Abim Özel Harekât polis eğitimi aldığı ilk dönemde telefon yasaktı. Ranzada çekildiği bir fotoğraf için yetkililer 'Hemen aileniz bir kere görsün ve silin' demiş. WhatsApp'tan o fotoğrafı atıp 'Hemen bak, silmem gerekiyor' dediğinde fotoğrafı görür görmez 'Aha, abim çok güzel şehit olacak' dedim. Eğitime başladığı gün de üniformayı ilk giydiği anda da her göreve gittiğinde o anı yaşayacağını biliyordum, Allah bana hissettirdi" şeklinde konuştu.