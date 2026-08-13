Var Mısın Yok Musun'da Naciye'den nokta atışı tahmin! Aldığı riskle hüsrana uğradı: Serveti elinin tersiyle itti
ATV'nin ilgiyle takip edilen yarışması Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde günün yarışmacısı Berna'nın aldığı karar geceye damga vurdu. Yarışmaya büyük hayallerle başlayan Berna, 1 TL ve 2 milyon TL değerindeki iki olasılıkla karşı karşıya kalınca riske girmeyerek bankanın 330 bin TL'lik teklifini kabul etti. Gecenin sonunda yarışmacının 20 numaralı kutusundan 2 milyon TL çıkarken o anlarda stüdyoda adeta buz kesti.
Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen Var Mısın Yok Musun her salı, çarşamba ve perşembe akşamı olduğu gibi yeni bölümüyle unutulmaz anlara sahne oldu. Sevilen yarışmanın bu bölümünde Berna büyük ödül için kıyasıya mücadele ederken, aldığı kararla adından söz ettirdi.
5 MİLYON TL HEDEFİYLE MASAYA OTURDU
Var Mısın Yok Musun'da günlerdir arkadaşlarının yarışmasına destek veren Berna, bu kez yarışmacı koltuğuna oturdu. Esra Erol'un karşısına geçen genç yarışmacı, daha ilk dakikalarda hedefini açıkça ortaya koydu.
Berna'nın hedefinde 5 milyon TL vardı. Yarışmaya yalnızca büyük bir para ödülü kazanmak için değil, oğlu Doruk'la birlikte daha iyi bir gelecek kurabilmek için katılan Berna, heyecanlandığında doğru karar vermekte zorlanabileceğini belirterek diğer yarışmacılardan da destek istedi.
BERNA'NIN HAYAT HİKAYESİ DUYGULANDIRDI
1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Berna'nın çocukluğu aile içindeki zorlu süreçlerin gölgesinde geçti. Lise yıllarında anne ve babası ayrılan genç yarışmacı, annesinin çocuklarını büyütmek için verdiği mücadeleye küçük yaşlardan itibaren tanıklık etti.
Berna henüz 12 yaşındayken kuaförde çıraklık yaparak çalışma hayatına başladı. Bugün annesiyle birlikte yaşayan Berna, bir yandan oğlu Doruk'u büyütürken diğer yandan makyözlük eğitimi alarak kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyor.
Berna, yarışmadan kazanacağı parayla ise oğluyla birlikte kimseye muhtaç olmadan yeni bir hayat kurmayı hedeflediğini belirtti.
İLK TURLARDA YÜZÜ GÜLDÜ
Berna'nın yarışmadaki mücadelesi başlangıçta oldukça iyi ilerledi. Üst üste düşük miktarlı kutuların açılması, büyük ödüllerin masada kalmasını sağladı.
Ancak ilerleyen turlarda kırmızı kutuların peş peşe açılmasıyla dengeler değişti.
Özellikle 2 milyon TL'lik büyük ödülün hâlâ masada olması, banka tekliflerini Berna açısından çok daha kritik hale getirdi. Yarışmanın son bölümünde artık yapılacak her seçim, genç yarışmacının kazanacağı para açısından belirleyici oldu.