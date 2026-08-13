Var Mısın Yok Musun'da Naciye'den nokta atışı tahmin! Aldığı riskle hüsrana uğradı: Serveti elinin tersiyle itti

BANKADAN 180 BİN TL'LİK İLK TEKLİF Yarışmanın son altı kutusuna gelindiğinde masada 1 TL, 10 TL, 25 TL, 5 bin TL, 100 bin TL ve 2 milyon TL bulunuyordu. Banka bu tabloda Berna'ya 180 bin TL teklif etti. Ancak Berna bu teklifi yeterli bulmadı ve yarışmaya devam etme kararı aldı. Ardından açtırdığı iki kutudan 100 bin TL ve 5 bin TL çıkmasıyla birlikte büyük ödül olan 2 milyon TL'yi korumayı başardı. Bunun üzerine banka teklifini yükseltti.

TEKLİF 330 BİN TL'YE YÜKSELDİ Masada artık çok daha çarpıcı bir tablo vardı. Bir tarafta 2 milyon TL, diğer tarafta çok düşük miktarlar bulunuyordu. Banka ise Berna'ya bu kez 330 bin TL teklif etti. Karar anında stüdyoda heyecan doruğa çıktı. Berna bir yandan büyük ödülü kazanma ihtimalini, diğer yandan elindeki 330 bin TL'lik garanti parayı değerlendirdi.

ABLASI 2 MİLYON TL'Yİ TAHMİN ETTİ Berna kararını vermeden önce ailesinin ve diğer yarışmacıların fikirlerini de aldı. Ablası Betül, kardeşinin kutusunda büyük bir rakam olabileceğini düşündüğünü söyledi. Hatta tahminini daha da ileri götürerek 2 milyon TL'nin Berna'nın kutusunda olabileceğini ifade etti. Ancak buna rağmen risk alınmaması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Çünkü masada 2 milyon TL'nin yanı sıra yalnızca 1 TL gibi son derece düşük bir ihtimal de vardı.

SON İKİ İHTİMAL: 1 TL Mİ, 2 MİLYON TL Mİ? Karar verildiğinde masada gecenin en çarpıcı iki ihtimali kalmıştı: 1 TL ve 2 MİLYON TL Berna, 330 bin TL'lik banka teklifini kabul ederek yarışmadan ayrılmayı tercih etti. Böylece kendi kutusunun içindeki rakam ne olursa olsun, yarışmadan 330 bin TL ile ayrılmayı garanti altına aldı. Ancak asıl büyük sürpriz bundan sonra yaşandı. VAR MISIN YOK MUSUN'DA ŞAŞIRTAN ANLAR! 330 BİN TL'LİK TEKLİFİ KABUL ETTİ KUTUSUNDAN SERVET ÇIKTI