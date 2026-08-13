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Var Mısın Yok Musun'da Naciye'den nokta atışı tahmin! Aldığı riskle hüsrana uğradı: Serveti elinin tersiyle itti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin ilgiyle takip edilen yarışması Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde günün yarışmacısı Berna'nın aldığı karar geceye damga vurdu. Yarışmaya büyük hayallerle başlayan Berna, 1 TL ve 2 milyon TL değerindeki iki olasılıkla karşı karşıya kalınca riske girmeyerek bankanın 330 bin TL'lik teklifini kabul etti. Gecenin sonunda yarışmacının 20 numaralı kutusundan 2 milyon TL çıkarken o anlarda stüdyoda adeta buz kesti.

Var Mısın Yok Musun'da Naciye'den nokta atışı tahmin! Aldığı riskle hüsrana uğradı: Serveti elinin tersiyle itti 1

Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen Var Mısın Yok Musun her salı, çarşamba ve perşembe akşamı olduğu gibi yeni bölümüyle unutulmaz anlara sahne oldu. Sevilen yarışmanın bu bölümünde Berna büyük ödül için kıyasıya mücadele ederken, aldığı kararla adından söz ettirdi.

Var Mısın Yok Musun'da Naciye'den nokta atışı tahmin! Aldığı riskle hüsrana uğradı: Serveti elinin tersiyle itti 2

5 MİLYON TL HEDEFİYLE MASAYA OTURDU

Var Mısın Yok Musun'da günlerdir arkadaşlarının yarışmasına destek veren Berna, bu kez yarışmacı koltuğuna oturdu. Esra Erol'un karşısına geçen genç yarışmacı, daha ilk dakikalarda hedefini açıkça ortaya koydu.

Berna'nın hedefinde 5 milyon TL vardı. Yarışmaya yalnızca büyük bir para ödülü kazanmak için değil, oğlu Doruk'la birlikte daha iyi bir gelecek kurabilmek için katılan Berna, heyecanlandığında doğru karar vermekte zorlanabileceğini belirterek diğer yarışmacılardan da destek istedi.

Var Mısın Yok Musun'da Naciye'den nokta atışı tahmin! Aldığı riskle hüsrana uğradı: Serveti elinin tersiyle itti 3

BERNA'NIN HAYAT HİKAYESİ DUYGULANDIRDI

1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Berna'nın çocukluğu aile içindeki zorlu süreçlerin gölgesinde geçti. Lise yıllarında anne ve babası ayrılan genç yarışmacı, annesinin çocuklarını büyütmek için verdiği mücadeleye küçük yaşlardan itibaren tanıklık etti.

Var Mısın Yok Musun'da Naciye'den nokta atışı tahmin! Aldığı riskle hüsrana uğradı: Serveti elinin tersiyle itti 4

Berna henüz 12 yaşındayken kuaförde çıraklık yaparak çalışma hayatına başladı. Bugün annesiyle birlikte yaşayan Berna, bir yandan oğlu Doruk'u büyütürken diğer yandan makyözlük eğitimi alarak kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyor.

Berna, yarışmadan kazanacağı parayla ise oğluyla birlikte kimseye muhtaç olmadan yeni bir hayat kurmayı hedeflediğini belirtti.

Var Mısın Yok Musun'da Naciye'den nokta atışı tahmin! Aldığı riskle hüsrana uğradı: Serveti elinin tersiyle itti 5

İLK TURLARDA YÜZÜ GÜLDÜ

Berna'nın yarışmadaki mücadelesi başlangıçta oldukça iyi ilerledi. Üst üste düşük miktarlı kutuların açılması, büyük ödüllerin masada kalmasını sağladı.

Ancak ilerleyen turlarda kırmızı kutuların peş peşe açılmasıyla dengeler değişti.

Özellikle 2 milyon TL'lik büyük ödülün hâlâ masada olması, banka tekliflerini Berna açısından çok daha kritik hale getirdi. Yarışmanın son bölümünde artık yapılacak her seçim, genç yarışmacının kazanacağı para açısından belirleyici oldu.

Var Mısın Yok Musun'da Naciye'den nokta atışı tahmin! Aldığı riskle hüsrana uğradı: Serveti elinin tersiyle itti 6

BANKADAN 180 BİN TL'LİK İLK TEKLİF

Yarışmanın son altı kutusuna gelindiğinde masada 1 TL, 10 TL, 25 TL, 5 bin TL, 100 bin TL ve 2 milyon TL bulunuyordu.

Banka bu tabloda Berna'ya 180 bin TL teklif etti. Ancak Berna bu teklifi yeterli bulmadı ve yarışmaya devam etme kararı aldı.

Ardından açtırdığı iki kutudan 100 bin TL ve 5 bin TL çıkmasıyla birlikte büyük ödül olan 2 milyon TL'yi korumayı başardı. Bunun üzerine banka teklifini yükseltti.

Var Mısın Yok Musun'da Naciye'den nokta atışı tahmin! Aldığı riskle hüsrana uğradı: Serveti elinin tersiyle itti 7

TEKLİF 330 BİN TL'YE YÜKSELDİ

Masada artık çok daha çarpıcı bir tablo vardı. Bir tarafta 2 milyon TL, diğer tarafta çok düşük miktarlar bulunuyordu. Banka ise Berna'ya bu kez 330 bin TL teklif etti. Karar anında stüdyoda heyecan doruğa çıktı.

Berna bir yandan büyük ödülü kazanma ihtimalini, diğer yandan elindeki 330 bin TL'lik garanti parayı değerlendirdi.

Var Mısın Yok Musun'da Naciye'den nokta atışı tahmin! Aldığı riskle hüsrana uğradı: Serveti elinin tersiyle itti 8

ABLASI 2 MİLYON TL'Yİ TAHMİN ETTİ

Berna kararını vermeden önce ailesinin ve diğer yarışmacıların fikirlerini de aldı. Ablası Betül, kardeşinin kutusunda büyük bir rakam olabileceğini düşündüğünü söyledi. Hatta tahminini daha da ileri götürerek 2 milyon TL'nin Berna'nın kutusunda olabileceğini ifade etti.

Ancak buna rağmen risk alınmaması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Çünkü masada 2 milyon TL'nin yanı sıra yalnızca 1 TL gibi son derece düşük bir ihtimal de vardı.

Var Mısın Yok Musun'da Naciye'den nokta atışı tahmin! Aldığı riskle hüsrana uğradı: Serveti elinin tersiyle itti 9

SON İKİ İHTİMAL: 1 TL Mİ, 2 MİLYON TL Mİ?

Karar verildiğinde masada gecenin en çarpıcı iki ihtimali kalmıştı:

1 TL ve 2 MİLYON TL

Berna, 330 bin TL'lik banka teklifini kabul ederek yarışmadan ayrılmayı tercih etti.

Böylece kendi kutusunun içindeki rakam ne olursa olsun, yarışmadan 330 bin TL ile ayrılmayı garanti altına aldı.

Ancak asıl büyük sürpriz bundan sonra yaşandı.

VAR MISIN YOK MUSUN'DA ŞAŞIRTAN ANLAR! 330 BİN TL'LİK TEKLİFİ KABUL ETTİ KUTUSUNDAN SERVET ÇIKTI
Var Mısın Yok Musun'da Naciye'den nokta atışı tahmin! Aldığı riskle hüsrana uğradı: Serveti elinin tersiyle itti 10

NACİYE'NİN HİSSİ DOĞRU ÇIKTI!

Berna'nın kararının ardından sıra 11 numaralı kutunun açılmasına geldi. Stüdyoda gözler kutuya çevrilirken geri sayım başladı.

Berna'nın yarışmanın başından beri koruduğu 11 numaralı kutudan tam 2 milyon TL çıktı. Diğer kutuda ise yalnızca 1 TL bulunuyordu. Böylece Berna'nın 330 bin TL'lik teklifi kabul etmesiyle büyük bir ters köşe yaşandı. Yarışmacı aldığı kararla 2 milyon TL'yi elinin tersiyle itmiş oldu.

Var Mısın Yok Musun'da Naciye'den nokta atışı tahmin! Aldığı riskle hüsrana uğradı: Serveti elinin tersiyle itti 11

"2 MİLYON SENDE" DEDİ, GERÇEKTEN ÖYLE ÇIKTI

Naciye, Berna kararını vermeden kısa süre önce genç yarışmacının kutusunda 2 milyon TL olduğunu hissettiğini söyledi.

Hatta tahminini doğrudan dile getirdi. Kutunun açılmasıyla birlikte Naciye'nin hissi de doğru çıktı. 2 milyon TL Berna'nın 11 numaralı kutusundan çıktı. O an stüdyoda büyük şaşkınlık yaratırken, Berna da kaçırdığı büyük ödülün ardından duygularını gizleyemedi.

Var Mısın Yok Musun'da Naciye'den nokta atışı tahmin! Aldığı riskle hüsrana uğradı: Serveti elinin tersiyle itti 12

330 BİN TL İLE YARIŞMADAN AYRILDI

Büyük ödülü kaçırmasına rağmen Berna yarışmadan eli boş dönmedi. Genç yarışmacı, bankanın teklif ettiği 330 bin TL'yi alarak yarışmayı tamamladı. Ancak gecenin sonunda ortaya çıkan tablo, yarışmanın "keşke" anlarından birine sahne oldu.

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