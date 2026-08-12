Dünya o anı izledi! Güneş tutulması büyüledi: İşte nefes kesen kareler

Açık alanlar ve yüksek noktalar, özellikle Güneş'in batı yönünde alçaldığı saatlerde daha geniş görüş imkanı sundu.

Ayrıca, çok sayıda kişi de başkentin merkezindeki Parlamento Meydanı ve ünlü Trafalgar Meydanı'nda güneş tutulmasını izledi.

Güneş tutulmasını Londra'daki Thames Nehri kenarında takip eden Mike, AA muhabirine, son 9 yılda 3 kez güneş tutulması izlediğini söyleyerek, "Tesadüfen buradayız. Bugün yüzde 90 oranında bir tutulma izleyeceğiz. Çok heyecanlı. Bu seyahati planlarken güneş tutulmasından haberimiz bile yoktu. Öğrendiğimde çok şaşırdım." dedi.

Rajed de güneş tutulmasını yüzyılın nadir anlarından birisi şeklinde betimleyerek, "Çok heyecanlı. Umuyorum beklediğim kareyi de fotoğraflayabilirim." diye konuştu.