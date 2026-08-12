Dünya o anı izledi! Güneş tutulması büyüledi: İşte nefes kesen kareler
12 Ağustos'ta gerçekleşen 2026'nın tek tam Güneş tutulması sona erdi. Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girmesiyle meydana gelen tutulma, Grönland, İzlanda ve kuzey Rusya'nın yanı sıra İspanya'nın bazı bölgeleri ile Atlas Okyanusu üzerinde tam olarak gözlemlendi. Avrupa'nın geniş bölümünde ise tutulmanın kısmi evresi izlendi. Tutulmadan geriye ise muhteşem kareler kaldı. İşte nefes kesen o görüntüler...
Tutulmanın küresel ölçekteki maksimum evresi Türkiye saatiyle yaklaşık 20.47'de gerçekleşti. Tam tutulma hattında Ay, Güneş'in diskini tamamen kapatırken, bazı bölgelerde tutulma gün batımına yakın saatlerde izlendi. İspanya'nın kuzey kesimlerinde tam tutulma, Güneş'in batışına kısa süre kala gözlemlendi.
TAM GÜNEŞ TUTULMASI SONA ERDİ
12 Ağustos'taki tam Güneş tutulması farklı coğrafyalarda farklı saatlerde yaşandı. Dünya genelinde tutulmanın ilk kısmi evresi 15.34 UTC'de başlarken, tam tutulmanın ilk görüldüğü an 16.58 UTC'de gerçekleşti. Tutulmanın maksimum noktası 17.46 UTC'de yaşandı. Tam tutulmanın son görüldüğü noktanın ardından tutulmanın tüm evreleri 19.57 UTC'de tamamlandı.
NASA'nın verilerine göre tutulma; Grönland, İzlanda, kuzey Rusya, Atlas Okyanusu, İspanya ve Portekiz'in küçük bir bölümünde tam olarak gözlemlendi. Avrupa'nın büyük bölümü ile kuzeybatı Afrika'nın bazı kesimlerinde ise parçalı Güneş tutulması görüldü.
TÜRKİYE'DEN GÖRÜNTÜLENDİ Mİ?
Türkiye ise tutulmanın görünürlük alanının dışında kaldı. TÜBİTAK'ın 2026 Gök Olayları Yıllığı'nda da 12 Ağustos'taki tam Güneş tutulmasının Türkiye'den görülemeyeceği belirtilmişti.
NASA'DAN CANLI YAYIN
Türkiye'den tutulmayı izlemek isteyen gökyüzü meraklıları, NASA'nın canlı yayını üzerinden dünyanın farklı noktalarından alınan görüntüleri takip etti. NASA, tutulmanın Dünya üzerindeki ilerleyişini ve tam tutulmanın gözlemlendiği bölgelerden görüntüleri canlı yayınla izleyicilere aktardı.
2026 yılındaki bu tam Güneş tutulmasının ardından gökyüzü meraklılarının gözleri 28 Ağustos'ta gerçekleşecek parçalı Ay tutulmasına çevrilecek.
AVRUPA'DA GÜNEŞ TUTULMASI BÜYÜK İLGİYLE İZLENDİ
Avrupa'nın birçok ülkesinde gözlemlenen güneş tutulmasını izlemek isteyenler, parklar, meydanlar, gözlemevleri ve yüksek noktalarda bir araya geldi.
İspanya'nın kuzeyindeki bazı bölgelerde tam güneş tutulması gözlemlenirken, İngiltere'nin büyük bölümünde Güneş'in yüzde 90'dan fazlası Ay tarafından örtüldü.
Avrupa genelinde tutulmayı izlemek isteyenler, Güneş'e güvenli şekilde bakabilmek için özel filtreli gözlüklerden ve teleskoplardan yararlandı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da güneş tutulması yerel saatle 18.17'de başladı ve 19.13'te en yüksek seviyeye ulaştı.
Ülkede tutulmanın en yüksek seviyeye ulaştığı zaman, bulunulan bölgeye göre 19.02 ile 19.16 saatleri arasında değişti.
Başkentte tutulmayı izlemek için en uygun noktalar arasında, Kraliyet Gözlemevi'ne ev sahipliği yapan Greenwich Park, Londra manzarasıyla bilinen Telegraph Hill, Regent's Park'ın kuzeyindeki Primrose Hill, Hampstead Heath bölgesinde bulunan ve kentin en yüksek doğal noktalarından Parliament Hill ve yüksek konumuyla batı yönünde açık görüş sunan Crystal Palace yer aldı.