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Perseid meteor yağmuru gökyüzünü süsledi! Ortaya enfes görüntüler çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye, yılın en dikkat çekici gök olaylarından Perseid meteor yağmuruna tanıklık etti. 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece zirve yapan meteor yağmuru, İstanbul'dan Nevşehir'e, Bolu'dan Yozgat'a kadar birçok kentte gökyüzünü aydınlattı. Meteor geçişleri kameralara yansırken, gökyüzü meraklıları gece boyunca bu eşsiz manzarayı izledi.

Perseid meteor yağmuru gökyüzünü süsledi! Ortaya enfes görüntüler çıktı 1

İSTANBUL SEMALARINDA METEOR GEÇİŞİ

Perseid meteor yağmurunun zirve yaptığı gecede İstanbul semalarında dikkat çeken bir meteor geçişi kaydedildi. Atmosfere giren meteorun oluşturduğu parlak ışık izi kameralara yansıdı.

Kentteki yoğun ışık kirliliğine rağmen meteorun geçişinin görülmesi, gökyüzü meraklılarının dikkatini çekti.

Perseid meteor yağmuru gökyüzünü süsledi! Ortaya enfes görüntüler çıktı 2

NEVŞEHİR'DE GÖKYÜZÜ İÇİN BULUŞTULAR

Nevşehir'de ise vatandaşlar meteor yağmurunu izlemek için tarihi Nevşehir Kalesi'nde bir araya geldi.

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Etkinliği kapsamında kale ve surlarda özel gözlem alanları oluşturuldu. Çok sayıda gökyüzü meraklısı gece boyunca meteor geçişlerini takip etti.

Perseid meteor yağmuru gökyüzünü süsledi! Ortaya enfes görüntüler çıktı 3

BOLU'DA METEORLAR FOTOĞRAF KARELERİNE GİRDİ

Bolu'da da Perseid meteor yağmuru fotoğraf tutkunlarını bir araya getirdi.

Seben Taşlıyayla Göleti çevresinde toplanan fotoğrafçılar, şehir ışıklarından uzak noktada uzun pozlama tekniğiyle meteor geçişlerini görüntüledi.

Bolu Belediyesi Fotoğrafçılık Atölyesi tarafından düzenlenen gözlemde yaklaşık 50-60 kişilik grubun gökyüzündeki meteor şölenini takip ettiği bildirildi.

Perseid meteor yağmuru gökyüzünü süsledi! Ortaya enfes görüntüler çıktı 4

YOZGAT'TA 2 BİN 100 RAKIMDA GÖKYÜZÜ ŞÖLENİ

Perseid meteor yağmuru Yozgat'ta da görsel şölen oluşturdu.

Akdağmadeni ilçesindeki Nalbant Geçidi, yaklaşık 2 bin 100 metrelik rakımı ve düşük ışık kirliliği sayesinde meteor yağmurunu izlemek isteyenlerin tercih ettiği noktalardan biri oldu.

Gökyüzü gözlemcileri, Samanyolu ile birlikte meteor geçişlerini izleme fırsatı buldu.

Perseid meteor yağmuru gökyüzünü süsledi! Ortaya enfes görüntüler çıktı 5

AFYONKARAHİSAR'DA GÖKYÜZÜ GÖZLEM ETKİNLİĞİ

Türkiye'nin önemli gökyüzü gözlem noktalarından biri olan Afyonkarahisar'daki Emre Gölü de Perseid heyecanının merkezlerinden biri oldu.

TÜBİTAK tarafından 12-15 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 28. Gökyüzü Gözlem Etkinliği kapsamında yüzlerce kişi uzmanlar eşliğinde teleskop gözlemlerine katılırken, Perseid meteor yağmurunu da takip etti.

Perseid meteor yağmuru gökyüzünü süsledi! Ortaya enfes görüntüler çıktı 6

BURSA'YA ZİYARETÇİ AKINI

Bursa'da vatandaşlar, yılın dikkat çeken gök olaylarından Perseid meteor yağmurunu izlemek için bir araya geldi. Farklı ilçe ve bölgelerinden Yenişehir'e gelenler, gökyüzündeki meteor yağmurunu izledi. Çiçekli Göleti çevresinde yoğunluk oluşurken, bazı kişiler araçlarını bölgeden uzakta bırakıp gölete yürüyerek ulaştı. Yenişehir Belediyesi tarafından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Perseid meteor yağmuru gökyüzünü süsledi! Ortaya enfes görüntüler çıktı 7

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bulunan Kırkpınar Yaylası'nda Perseid meteor yağmuru görsel şölen sundu.

Uzay taşlarının Dünya atmosferiyle en yoğun şekilde kesiştiği 12 Ağustos gecesinde gökyüzü adeta görsel şölen sundu. Yurdun dört bir yanından izlenen meteor yağmuru, Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki Kırkpınar Yaylası'nda da eşsiz görüntüler oluşturdu. Bin 650 rakımlı yaylada gökyüzünü fotoğraflayan fotoğraf tutkunu Resul Küçükbayram, meteor yağmurunu objektifine yansıttı.

Işık kirliliğinden uzak doğa harikası ortam gökyüzü gözlemcilerine de keyifli anlar yaşattı.

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