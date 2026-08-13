Perseid meteor yağmuru gökyüzünü süsledi! Ortaya enfes görüntüler çıktı

Türkiye, yılın en dikkat çekici gök olaylarından Perseid meteor yağmuruna tanıklık etti. 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece zirve yapan meteor yağmuru, İstanbul'dan Nevşehir'e, Bolu'dan Yozgat'a kadar birçok kentte gökyüzünü aydınlattı. Meteor geçişleri kameralara yansırken, gökyüzü meraklıları gece boyunca bu eşsiz manzarayı izledi.

İSTANBUL SEMALARINDA METEOR GEÇİŞİ Perseid meteor yağmurunun zirve yaptığı gecede İstanbul semalarında dikkat çeken bir meteor geçişi kaydedildi. Atmosfere giren meteorun oluşturduğu parlak ışık izi kameralara yansıdı. Kentteki yoğun ışık kirliliğine rağmen meteorun geçişinin görülmesi, gökyüzü meraklılarının dikkatini çekti.

NEVŞEHİR'DE GÖKYÜZÜ İÇİN BULUŞTULAR Nevşehir'de ise vatandaşlar meteor yağmurunu izlemek için tarihi Nevşehir Kalesi'nde bir araya geldi. Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Etkinliği kapsamında kale ve surlarda özel gözlem alanları oluşturuldu. Çok sayıda gökyüzü meraklısı gece boyunca meteor geçişlerini takip etti.

BOLU'DA METEORLAR FOTOĞRAF KARELERİNE GİRDİ Bolu'da da Perseid meteor yağmuru fotoğraf tutkunlarını bir araya getirdi. Seben Taşlıyayla Göleti çevresinde toplanan fotoğrafçılar, şehir ışıklarından uzak noktada uzun pozlama tekniğiyle meteor geçişlerini görüntüledi. Bolu Belediyesi Fotoğrafçılık Atölyesi tarafından düzenlenen gözlemde yaklaşık 50-60 kişilik grubun gökyüzündeki meteor şölenini takip ettiği bildirildi.

YOZGAT'TA 2 BİN 100 RAKIMDA GÖKYÜZÜ ŞÖLENİ Perseid meteor yağmuru Yozgat'ta da görsel şölen oluşturdu. Akdağmadeni ilçesindeki Nalbant Geçidi, yaklaşık 2 bin 100 metrelik rakımı ve düşük ışık kirliliği sayesinde meteor yağmurunu izlemek isteyenlerin tercih ettiği noktalardan biri oldu. Gökyüzü gözlemcileri, Samanyolu ile birlikte meteor geçişlerini izleme fırsatı buldu.