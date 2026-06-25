Uşak’ta akıllara durgunluk veren gıda skandalı! 29 ton tarihi geçmiş çikolata ele geçirildi

Uşak'ta bir gıda deposunda yapılan denetimlerde 29 ton son kullanma tarihi geçmiş çikolata ile 1 ton 600 kilogram bozuk konserve ürün ele geçirildi. Piyasaya sürülmek üzere depolandığı değerlendirilen toplam 30 ton 600 kilogram gıda ürünü imha edilmek üzere teslim edilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Uşak'ta gerçekleştirilen denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk gıda ürünlerine yönelik büyük bir skandal ortaya çıkarıldı. Bir depoda yapılan aramalarda 29 ton çikolata ile 1 ton 600 kilogram konserve ürünün son kullanma tarihinin geçtiği belirlendi.

30 TONU AŞKIN BOZUK GIDA ELE GEÇİRİLDİ Valilikten yapılan açıklamaya göre Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerinin piyasaya sürülmesini önlemeye yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent merkezindeki bir gıda deposunda gerçekleştirilen aramalarda 29 ton bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş çikolata ile 1 ton 600 kilogram bozuk ve tarihi geçmiş konserve ürün ele geçirildi.

ÜRÜNLER İMHA EDİLECEK Ele geçirilen toplam 30 ton 600 kilogram gıda ürünü, imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yetkililer, söz konusu ürünlerin piyasaya sürülmesinin önüne geçildiğini bildirdi.