Türkiye - Paraguay maçı tekrar edilecek mi? TFF'den gizli operasyon

TFF'de şöyle bir gündem oluştu. FIFA kurallarına göre; hakemin itibarını sarsacak ve oyunu sağlıklı şekilde yönetmesini engelleyecek hâl ve davranışlar maçın tekrarını gerektirir.

Hukukçular başkana "Bunun dönme ihtimali çok yok ama böyle bir durum var" diyerek gizli bir bilgi notu verdi. Başkanın da 'Yüzde 1 bile olsa, sessiz sedasız bu işi çözelim. Hakkımızı arayalım' dediği öğrenildi. FIFA ile irtibata geçildi.