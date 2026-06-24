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Türkiye - Paraguay maçı tekrar edilecek mi? TFF'den gizli operasyon

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

A Milli Takım'ın Paraguay'a mağlup olarak Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından, kamp merkezinde sessiz sedasız büyük bir diplomasi mücadelesi verildiği ortaya çıktı. TFF'nin "maç tekrarı" için FIFA'nın kapısını çaldığı, ancak ret cevabının "ikinci bir saat" nedeniyle geldiği öğrenildi.

Türkiye - Paraguay maçı tekrar edilecek mi? TFF'den gizli operasyon 1

A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay karşılaşması sonrası FIFA nezdinde dikkat çekici bir girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

Türkiye - Paraguay maçı tekrar edilecek mi? TFF'den gizli operasyon 2

Türkiye'nin Paraguay ile oynadığı karşılaşmanın tekrarlanmasına, ikinci saat engel oldu.

Türkiye - Paraguay maçı tekrar edilecek mi? TFF'den gizli operasyon 3

Türkiye karşılaşmayı kaybetmenin ve turnuvaya veda etmesinin üzüntüsünü ve acısını yaşarken, milli takımın kampında sessiz sedasız bir diplomasi trafiği yürütüldüğü ortaya çıktı.

Türkiye - Paraguay maçı tekrar edilecek mi? TFF'den gizli operasyon 4

Sabah'ın haberine göre hatırlanacağı üzere Paraguaylı futbolcu, maçın 45. dakikasında hakemin yere düşen saatini alarak bileğine takmıştı.

Türkiye - Paraguay maçı tekrar edilecek mi? TFF'den gizli operasyon 5

Daha sonra bu saati hakeme verdiği iddia edildi ama bu görüntülere yansımadı. Oyuncunun sarı kartı vardı ancak hakem olayın tamamını göremediği için ikinci sarıyı vermedi. Futbolcu kırmızı kart görmekten kurtuldu.

Türkiye - Paraguay maçı tekrar edilecek mi? TFF'den gizli operasyon 6

TFF'de şöyle bir gündem oluştu. FIFA kurallarına göre; hakemin itibarını sarsacak ve oyunu sağlıklı şekilde yönetmesini engelleyecek hâl ve davranışlar maçın tekrarını gerektirir.

Türkiye - Paraguay maçı tekrar edilecek mi? TFF'den gizli operasyon 7

Hukukçular başkana "Bunun dönme ihtimali çok yok ama böyle bir durum var" diyerek gizli bir bilgi notu verdi. Başkanın da 'Yüzde 1 bile olsa, sessiz sedasız bu işi çözelim. Hakkımızı arayalım' dediği öğrenildi. FIFA ile irtibata geçildi.

Türkiye - Paraguay maçı tekrar edilecek mi? TFF'den gizli operasyon 8

FIFA, İnfantino'nun bilgisi dahilinde TFF'ye görüş bildirdi. Görüşte "Talimatlar açık, görüşleriniz ve tespitlerinizde haklılık payı var ama hakemin görevini yapamadığı ve zafiyet oluşturduğu tezini oluşturmuyor. Hakemin ikinci bir saati olduğu için bu davranış zafiyete yer bırakmıyor. İkinci saat bu durumu ortadan kaldırıyor" notu geldi.

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