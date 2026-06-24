Türkiye - Paraguay maçı tekrar edilecek mi? TFF'den gizli operasyon
A Milli Takım'ın Paraguay'a mağlup olarak Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından, kamp merkezinde sessiz sedasız büyük bir diplomasi mücadelesi verildiği ortaya çıktı. TFF'nin "maç tekrarı" için FIFA'nın kapısını çaldığı, ancak ret cevabının "ikinci bir saat" nedeniyle geldiği öğrenildi.
A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay karşılaşması sonrası FIFA nezdinde dikkat çekici bir girişimde bulunduğu ortaya çıktı.
Türkiye'nin Paraguay ile oynadığı karşılaşmanın tekrarlanmasına, ikinci saat engel oldu.
Türkiye karşılaşmayı kaybetmenin ve turnuvaya veda etmesinin üzüntüsünü ve acısını yaşarken, milli takımın kampında sessiz sedasız bir diplomasi trafiği yürütüldüğü ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre hatırlanacağı üzere Paraguaylı futbolcu, maçın 45. dakikasında hakemin yere düşen saatini alarak bileğine takmıştı.
Daha sonra bu saati hakeme verdiği iddia edildi ama bu görüntülere yansımadı. Oyuncunun sarı kartı vardı ancak hakem olayın tamamını göremediği için ikinci sarıyı vermedi. Futbolcu kırmızı kart görmekten kurtuldu.