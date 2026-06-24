Araç tescil işlemlerinde yeni dönem: Uygunluk belgesi dijital ortama taşındı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemesiyle motorlu araçlarda uygunluk belgelerinin elektronik ortamda Türkiye Noterler Birliği sistemine aktarılmasına yönelik uygulama hayata geçirildi. Düzenleme kapsamında ayrıca 7 Temmuz 2026'dan itibaren yazılım güncelleme şartlarını karşılamayan bazı araçların tescili ve piyasaya arzı yasaklanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858)'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 24 Haziran 2026 tarihli ve 33290 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

UYGUNLUK BELGESİ DİJİTAL ORTAMA TAŞINDI Yönetmelikle birlikte motorlu araçlarda uygunluk belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi ve Türkiye Noterler Birliği sistemine aktarılması uygulaması hayata geçirildi. Düzenlemeye göre imalatçılar, elektronik ortamdaki uygunluk belgelerini Araç Sicil ve Tescil Sistemi üzerinden Türkiye Noterler Birliği'ne sunacak. Veri alışverişi ise 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında güvence altına alınacak.

ARAÇ BİLGİLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA AKTARILACAK Yönetmelikte elektronik uygunluk belgesine yönelik veri yapısının XML şema yapısına göre oluşturulacağı belirtildi. İmalatçılar tarafından uygunluk belgesi bilgileri elektronik ortamda iletilirken güvenli yerel web bağlantısı ve Türkiye Noterler Birliği tarafından belirlenen standart araç bilgisi formatı kullanılacak.

YAZILIM ŞARTINI KARŞILAMAYAN ARAÇLARA YASAK Yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklikle, 7 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yazılım güncellemesi bakımından tam araçlar halinde imal edilen "M" ve "N" kategorisi araçların gerekli yazılım güncelleme şartlarını sağlamaması halinde bu araçların tescili, piyasaya arzı veya hizmete girmesi yasaklanacak.

Düzenlemeye göre "O" kategorisi araçların ise bu şartları karşılamamaları halinde imalatı yasaklanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.