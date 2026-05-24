Turizme 200 milyar liralık bayram dopingi: Otellerde yoğunluk zirveye çıktı, ek seferler başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte turizm bölgelerinde yoğunluk zirveye çıktı. Antalya'da oteller yüzde 100 doluluğa ulaşırken, bayramda 200 milyar liraya yakın ekonomik hacim öngörülüyor.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte turizm sektöründe büyük hareketlilik yaşanıyor. Başta Ege ve Akdeniz kıyıları olmak üzere Türkiye'nin birçok tatil noktasında rezervasyonlar hızla dolarken, sektör temsilcileri bayram sonrası dönemde de yoğunluğun sürmesini bekliyor. Bayram süresince 15 milyonun üzerinde vatandaşın seyahat etmesinin beklendiği belirtilirken, oluşacak ekonomik hacmin ise 200 milyar liraya yaklaşacağı ifade ediliyor.

EK SEFERLERLE 7 MİLYON YOLCU TAŞINACAK

Bayram trafiğine yakalanmak istemeyen vatandaşlar yola çıkmaya başlarken, otoyollar, otogarlar ve havalimanlarında yoğunluk oluştu. Artan talep nedeniyle ulaşım şirketleri ek seferleri devreye aldı.

Havayolu şirketleri bayram süreci için bin 506 ilave uçuş planlarken, Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) da ek seferlerle birlikte yaklaşık 7 milyon yolcu taşımayı hedeflediklerini açıkladı. Uzun tatil döneminde vatandaşların yalnızca sahil bölgelerine değil memleket ziyaretleri ve kültür turlarına da yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

ANTALYA'DA OTELLER TAMAMEN DOLDU

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Kurban Bayramı tatilinin erkenden açıklanmasının sektöre büyük avantaj sağladığını söyledi. Bayramın Hristiyanların Pfingsten (Hamsin Yortusu) tatiliyle aynı döneme denk geldiğine dikkat çeken Kavaloğlu, Avrupa'da yaşayan Türklerin de Türkiye tatiline yöneldiğini ifade etti.

Kavaloğlu, "Haziranın birinci haftasına kadar yoğun bir dönem yaşayacağız gibi gözüküyor" dedi. Antalya Valisi Hulusi Şahin ise kentte otel doluluk oranlarının yüzde 100 seviyesine ulaştığını belirterek, "Antalya her yaz olduğu gibi bu yaz da yoğun bir sezon geçirecek" ifadelerini kullandı.

BAYRAM SONRASI HAREKETLİLİK SÜRECEK

Turizmciler, bayram tatilinin ardından da hareketliliğin devam edeceğini belirtiyor. Özellikle haziran ayının ilk haftasına kadar sahil bölgelerinde yoğunluğun sürmesi bekleniyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Başdanışmanı Talip Aldemir, yağışlı hava nedeniyle kültür turizmine ilginin arttığını söyledi. Kapadokya'daki doluluk oranlarının yüzde 80'in üzerine çıktığını belirten Aldemir, kültür, gastronomi ve doğa turizmine yönelik rezervasyonlarda ciddi artış yaşandığını ifade etti.

GÖKÇEADA VE BOZCAADA'DA YOĞUNLUK

Bayram tatilinin gözde adreslerinden Gökçeada ve Bozcaada'da da rezervasyon oranları yüzde 80 seviyelerine ulaştı. Gökçeada İş Adamları ve Turizmcileri Derneği Başkanı Bülent Aylı, bayram sürecinde yüzde 100 doluluğa ulaşmayı beklediklerini belirtti. Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Kemal Furuncu da adada tam doluluk öngördüklerini açıkladı.

LÜKS OTELLERDE FİYATLAR NETLEŞTİ

Öte yandan bayram tatiliyle birlikte lüks otellerdeki fiyatlar da dikkat çekti. Antalya'da sanatçıların konser vereceği otellerde 2 kişilik 4 gecelik konaklama fiyatları 122 bin liradan başlayıp 208 bin liraya kadar yükseliyor. Bazı özel oda seçeneklerinde fiyatların 500 bin lirayı aştığı belirtiliyor. KKTC'deki otellerde ise 2 kişilik 4 gecelik tatil fiyatları 97 bin liradan başlayarak 200 bin liraya kadar çıkıyor.

