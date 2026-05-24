Turizme 200 milyar liralık bayram dopingi: Otellerde yoğunluk zirveye çıktı, ek seferler başladı

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte turizm bölgelerinde yoğunluk zirveye çıktı. Antalya'da oteller yüzde 100 doluluğa ulaşırken, bayramda 200 milyar liraya yakın ekonomik hacim öngörülüyor.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte turizm sektöründe büyük hareketlilik yaşanıyor. Başta Ege ve Akdeniz kıyıları olmak üzere Türkiye'nin birçok tatil noktasında rezervasyonlar hızla dolarken, sektör temsilcileri bayram sonrası dönemde de yoğunluğun sürmesini bekliyor. Bayram süresince 15 milyonun üzerinde vatandaşın seyahat etmesinin beklendiği belirtilirken, oluşacak ekonomik hacmin ise 200 milyar liraya yaklaşacağı ifade ediliyor.

EK SEFERLERLE 7 MİLYON YOLCU TAŞINACAK Bayram trafiğine yakalanmak istemeyen vatandaşlar yola çıkmaya başlarken, otoyollar, otogarlar ve havalimanlarında yoğunluk oluştu. Artan talep nedeniyle ulaşım şirketleri ek seferleri devreye aldı.

Havayolu şirketleri bayram süreci için bin 506 ilave uçuş planlarken, Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) da ek seferlerle birlikte yaklaşık 7 milyon yolcu taşımayı hedeflediklerini açıkladı. Uzun tatil döneminde vatandaşların yalnızca sahil bölgelerine değil memleket ziyaretleri ve kültür turlarına da yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

ANTALYA'DA OTELLER TAMAMEN DOLDU Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Kurban Bayramı tatilinin erkenden açıklanmasının sektöre büyük avantaj sağladığını söyledi. Bayramın Hristiyanların Pfingsten (Hamsin Yortusu) tatiliyle aynı döneme denk geldiğine dikkat çeken Kavaloğlu, Avrupa'da yaşayan Türklerin de Türkiye tatiline yöneldiğini ifade etti.