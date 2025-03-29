Tünelde laf atma kavgası! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı
Zincirlikuyu'da metro ile metrobüsü birbirine bağlayan tünelde yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü. İddiaya göre, laf atma nedeniyle başlayan gerginlik kısa sürede büyüdü ve iki kişi birbirine tekme tokat saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu derken, taraflardan biri, tekrar saldırmaya çalışırken dengesini kaybederek yürüyen merdivenden yuvarlandı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 29.03.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 12:35