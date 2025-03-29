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Tünelde laf atma kavgası! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı

Zincirlikuyu'da metro ile metrobüsü birbirine bağlayan tünelde yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü. İddiaya göre, laf atma nedeniyle başlayan gerginlik kısa sürede büyüdü ve iki kişi birbirine tekme tokat saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu derken, taraflardan biri, tekrar saldırmaya çalışırken dengesini kaybederek yürüyen merdivenden yuvarlandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 29.03.2025 12:10 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 12:35
Tünelde laf atma kavgası! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı

Zincirlikuyu metrobüs istasyonu çıkışında iki kişi arasında kavga çıktı. Olay, metro ile metrobüsü bağlayan tünelin Zincirlikuyu metrobüs istasyonu çıkışında yaşandı.

Tünelde laf atma kavgası! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı

Edinilen bilgiye göre, metro istasyonunun metrobüs çıkışına doğru yakınlarıyla yürüyen Duygu B. ve G.B. arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı.

Tünelde laf atma kavgası! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı

Tartışmanın büyümesi üzerine Duygu B., G.B.'ye tekme attı.

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Yaşanan kavga sonrasında tarafların yakınları araya girerek iki kadını ayırdı.

Tünelde laf atma kavgası! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı

DENGESİNİ KAYBEDİP MERDİVENDEN DÜŞTÜ

Ardından Duygu B. istasyonda yürüyen merdivene binerek yukarı çıkan G.B.'nin arkasından koşmaya başladı. Kadına saldıran Duygu B., G.B.'nin hamle yapmasıyla dengesini kaybederek merdivenlerden düştü.

Tünelde laf atma kavgası! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı

Olayda Duygu B. yaralanırken, G.B. ise dışarı çıkarak olay yerinden uzaklaştı.

Olayın ardından yaralı Duygu B., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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