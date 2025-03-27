Senaryolara taş çıkaracak olay! Polislerin ağzı açık kaldı! Sır olay nehirdeki tabletten çıktı

SOYGUN SUİKAST VE LÜKS HIRSIZLIK...
Tabletten çıkarılan arama kayıtları ve GPS verileri, saldırının faillerine doğrudan işaret etti: Louis Ahearne, Stewart Ahearne ve Daniel Kelly. Ancak bu üçlü, yalnızca cinayet girişimiyle değil, uluslararası sanat hırsızlığıyla da bağlantılıydı!
Polis, yalnızca bir ay önce, bu isimlerin İsviçre'nin Cenevre kentindeki Doğu Sanatları Müzesi'ne düzenlenen soygunun da baş aktörleri olduğunu ortaya çıkardı. Müze kapıları balyozlarla kırılmış, 14. yüzyıldan kalma Ming Hanedanı'na ait paha biçilemez bir porselen vazo, bir şarap kadehi ve bir kase çalınmıştı. Bu eserlerin toplam sigorta bedeli 2.8 milyon sterlindi.
Ancak hata yapmışlardı. Soygun sırasında Stewart Ahearne, kaçarken kapının kenarına sürtünerek DNA örneğini bırakmıştı. Dahası, kaçış için kullanılan Renault Koleos marka araç, Cenevre Havalimanı'ndan kendi adına kiralanmıştı!
Londra'ya dönen çete, çaldıkları antikaları satmak için harekete geçti. Ancak İngiliz polisi, durumu öğrenip sahte sanat tüccarlarıyla bir tuzak operasyonu düzenleyerek iki çete üyesini Mayfair'deki lüks bir otelde kıskıvrak yakaladı.