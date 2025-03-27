Senaryolara taş çıkaracak olay! Polislerin ağzı açık kaldı! Sır olay nehirdeki tabletten çıktı

CİNAYET GİRİŞİMİYLE BAŞLAYAN SORUŞTURMA

Her şey, 11 Temmuz 2019 akşamı, Londra'nın en varlıklı semtlerinden biri olan Woodford'da yaşanan silahlı saldırıyla başladı. Altı el ateş edilen ev, ünlü komedyen Russell Kane'e aitti ancak o sırada evde kiracı olarak kalan kişi bambaşkaydı: Paul Allen.

Allen, İngiltere tarihinin en büyük soygunlarından birinin baş aktörlerindendi. 2006 yılında, Kent'teki bir para nakil merkezine giren maskeli çete, 53 milyon sterlin çalarak tarihe geçmişti. Ancak Allen'ın suç dolu geçmişi, onun için bir tehdit haline gelmişti. Daha önce de saldırıya uğrayan Allen, ailesiyle birlikte Woodford'daki lüks bir eve taşınmıştı. Ama tehlike peşini bırakmadı.

O akşam açılan ateş sonucu Allen ağır yaralandı, omurgasına isabet eden bir kurşun onu felç etti. Ancak saldırganlar kaçmayı başardı.

Polis için bu saldırının arkasındaki isimleri bulmak büyük bir mücadeleye dönüştü. Ama kimse, çözümün beş yıl boyunca Thames Nehri'nin dibinde beklediğini bilmiyordu.