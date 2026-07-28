Trafik kazasıyla değişen hayat! Arka Sıradakiler'in Yadigar'ı Temmuz Karikutal şimdi bambaşka biri
Bir döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisinin yıldızlarından Temmuz Karikutal, Bodrum tatilinde objektiflere yansıdı. Geçirdiği trafik kazasının ardından oyunculuğu bırakan Karikutal, yıllar sonra yeni mesleğini ve hayatındaki değişimi anlattı.
2007-2012 yılları arasında yayınlanan ve beş sezon boyunca izleyiciyle buluşan Arka Sıradakiler dizisinde Yadigar karakterine hayat veren Temmuz Karikutal, Bodrum'da objektiflere yansıdı.
BODRUM'DA GÖRÜNTÜLENDİ
Arkadaşlarıyla birlikte Bitez'de kebap yerken görüntülenen Karikutal, kendisini fark eden hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken oyuncunun yıllar sonraki değişimi de ilgi gördü.
Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak olduğunu söyleyen Karikutal, Bodrum'da gördüğü ilginin kendisini duygulandırdığını belirterek, "Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen beni tanıyıp yanıma gelen herkese teşekkür ediyorum. Bu sevgi benim için çok değerli." ifadelerini kullandı.
"KAZADAN SONRA HAYATIMDA YENİ BİR SAYFA AÇTIM"
Geçirdiği trafik kazasının ardından oyunculuk kariyerini sonlandırma kararı aldığını anlatan Karikutal, yeni bir mesleğe yöneldiğini söyledi.
"Kazadan sonra hayatımda yeni bir sayfa açtım. Oyunculuğun yerine oyuncu menajerliği ve sosyal medya ajanslığı yapmaya başladım. Çevremin büyük bölümü yine oyunculardan oluşuyor. Sektörün içinde kalmaya devam ediyorum ve yaptığım işten gurur duyuyorum." dedi.
"BENİ HÂLÂ TANIMALARI ÇOK MUTLU EDİYOR"
Yayınlanmasının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen dizinin unutulmadığını ifade eden Karikutal, "O dönem diziyi izleyen gençler bugün 25 ila 40 yaş aralığında. Yaş almama ve kilo almama rağmen beni hâlâ tanıyıp hatırlamaları gerçekten çok mutlu ediyor." sözleriyle izleyicilerine teşekkür etti.