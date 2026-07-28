Trafik kazasıyla değişen hayat! Arka Sıradakiler'in Yadigar'ı Temmuz Karikutal şimdi bambaşka biri

Oyunculuğu bıraktıktan sonra kariyerine oyuncu menajerliği ve sosyal medya ajanslığı alanında devam eden Temmuz Karikutal, eğlence sektörünün içinde farklı bir görev üstlenerek çalışmalarını sürdürüyor.

TEMMUZ KARİKUTAL KİMDİR?

27 Temmuz 1986 tarihinde Aydın'ın Kuyucak ilçesinde dünyaya gelen oyuncu, kariyerine aldığı sahne ve oyunculuk eğitimleriyle adım attı. Bir yıl boyunca İsviçre'de sahne ve oyunculuk eğitimi gören isim, rol aldığı diziyle geniş kitleler tarafından tanındı. Ancak oyuncunun hayatı, dizinin yayınlandığı dönemde büyük bir değişim yaşadı.

1 Ocak 2009 yılbaşı gecesi geçirdiği ağır trafik kazası sonrası boynundan aşağısı felç kalan oyuncu, uzun süre tedavi gördü. Yaşadığı zorlu sürece rağmen mesleğinden kopmayan oyuncu, tedavisinin ardından rol aldığı diziye bir dönem tekerlekli sandalye ile devam etti.

Sağlığına kavuşan oyuncunun son hali ise hayranlarını sevindirdi.