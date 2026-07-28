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Ozan Güven'den Aşk-ı Memnu itirafı: Behlül rolünü neden geri çevirdi?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ünlü oyuncu Ozan Güven, Aşk-ı Memnu dizisindeki Behlül karakterinin ilk olarak kendisine teklif edildiğini açıkladı. Rolü neden kabul etmediğini anlatan Güven, tercihini Canım Ailem dizisinden yana kullandığını söyledi.

Ozan Güven'den Aşk-ı Memnu itirafı: Behlül rolünü neden geri çevirdi? 1

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından televizyona uyarlanan Aşk-ı Memnu, 2008-2010 yılları arasında yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırdı. Aradan yıllar geçmesine rağmen tekrar bölümleriyle de ilgi görmeye devam eden dizide, Kıvanç Tatlıtuğ'un hayat verdiği Behlül karakteri televizyon tarihinin en unutulmaz rollerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Ozan Güven'den Aşk-ı Memnu itirafı: Behlül rolünü neden geri çevirdi? 2

AŞK-I MEMNU'NUN BEHLÜL'Ü OLABİLİRDİ

Ünlü oyuncu Ozan Güven ise katıldığı bir programda dikkat çeken bir itirafta bulundu. Güven, Behlül karakterinin ilk olarak kendisine teklif edildiğini ancak rolü kabul etmediğini açıkladı.

Ozan Güven'den Aşk-ı Memnu itirafı: Behlül rolünü neden geri çevirdi? 3

"ZENGİN OLDUĞU İÇİN İSTEMEDİM"

Kararıyla ilgili konuşan oyuncu, o dönemde art arda benzer karakterleri canlandırdığı için farklı bir projede yer almak istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Aşk-ı Memnu'daki Behlül karakteri ilk olarak bana teklif edildi. O dönem üst üste zengin karakterler oynuyordum. Yine aynı tarzda bir karakteri canlandırmak istemediğim için teklifi kabul etmedim. Tercihimi 'Canım Ailem' dizisinden yana kullandım. Ben reddettikten sonra rol Kıvanç Tatlıtuğ'a gitti. Sonrasında Behlül karakteri televizyon tarihinin en unutulmaz rollerinden biri oldu."

Ozan Güven'den Aşk-ı Memnu itirafı: Behlül rolünü neden geri çevirdi? 4

TERCİHİNİ "CANIM AİLEM" DİZİSİNDEN YANA KULLANDI

Ozan Güven, kararının nedenini şu sözlerle açıklamaya devam etti:

"Yüksek mertebeden bir şey söylemiyorum; yine zengin birini oynamak istemedim. Gelir düzeylerinin farklı olması beni 'Canım Ailem'deki karakteri oynamaya itti."

Ozan Güven'den Aşk-ı Memnu itirafı: Behlül rolünü neden geri çevirdi? 5

Güven'in yıllar sonra yaptığı bu açıklama, Aşk-ı Memnu hayranları arasında yeniden gündem olurken, Behlül karakterinin ilk olarak kendisine teklif edildiğinin ortaya çıkması sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Ozan Güven'den Aşk-ı Memnu itirafı: Behlül rolünü neden geri çevirdi? 6

CANIM AİLEM DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

Canım Ailem, TMC Film imzalı, başrollerini Uğur Yücel, Ozan Güven, Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola'nın paylaştığı, 2008-2010 yılları arasında atv'de yayımlanan aile, sıcaklık ve komedi türündeki efsanevi Türk televizyon dizisidir.

Toplam 2 sezondan oluşan yapım, 9 Haziran 2010'da yayımlanan 63. bölümü ile final yaparak ekranlara veda etmiştir.

Ozan Güven'den Aşk-ı Memnu itirafı: Behlül rolünü neden geri çevirdi? 7

Canım Ailem, hayatını Karayipler'de lüks bir yolcu gemisinde aşçı olarak geçiren, sorumluluk almaktan kaçınan 45 yaşındaki Samim'in yaşamının bir anda değişmesini konu alıyor.

Samim, kız kardeşi ve eniştesini trafik kazasında kaybettikten sonra üç yeğenine sahip çıkmak için yıllar sonra İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Yerleşik hayata alışmaya çalışan Samim, taşındığı mahallede yıllar önce düğün günü terk ettiği eski nişanlısı Meliha ve onun ailesiyle yeniden karşılaşır. Bu beklenmedik karşılaşma hem geçmişin hesaplaşmalarını hem de yeni başlangıçları beraberinde getirir.

Öte yandan, Samim'in gemiden arkadaşı Ali de ilk aşkı Ahsen'i bulmak için İstanbul'a gelir. Ancak Ali'nin mahallede Seyhan'a aşık olmasıyla işler iyice karışır.

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