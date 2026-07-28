Ozan Güven'den Aşk-ı Memnu itirafı: Behlül rolünü neden geri çevirdi?
Ünlü oyuncu Ozan Güven, Aşk-ı Memnu dizisindeki Behlül karakterinin ilk olarak kendisine teklif edildiğini açıkladı. Rolü neden kabul etmediğini anlatan Güven, tercihini Canım Ailem dizisinden yana kullandığını söyledi.
Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından televizyona uyarlanan Aşk-ı Memnu, 2008-2010 yılları arasında yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırdı. Aradan yıllar geçmesine rağmen tekrar bölümleriyle de ilgi görmeye devam eden dizide, Kıvanç Tatlıtuğ'un hayat verdiği Behlül karakteri televizyon tarihinin en unutulmaz rollerinden biri olarak hafızalara kazındı.
AŞK-I MEMNU'NUN BEHLÜL'Ü OLABİLİRDİ
Ünlü oyuncu Ozan Güven ise katıldığı bir programda dikkat çeken bir itirafta bulundu. Güven, Behlül karakterinin ilk olarak kendisine teklif edildiğini ancak rolü kabul etmediğini açıkladı.
"ZENGİN OLDUĞU İÇİN İSTEMEDİM"
Kararıyla ilgili konuşan oyuncu, o dönemde art arda benzer karakterleri canlandırdığı için farklı bir projede yer almak istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Aşk-ı Memnu'daki Behlül karakteri ilk olarak bana teklif edildi. O dönem üst üste zengin karakterler oynuyordum. Yine aynı tarzda bir karakteri canlandırmak istemediğim için teklifi kabul etmedim. Tercihimi 'Canım Ailem' dizisinden yana kullandım. Ben reddettikten sonra rol Kıvanç Tatlıtuğ'a gitti. Sonrasında Behlül karakteri televizyon tarihinin en unutulmaz rollerinden biri oldu."
TERCİHİNİ "CANIM AİLEM" DİZİSİNDEN YANA KULLANDI
Ozan Güven, kararının nedenini şu sözlerle açıklamaya devam etti:
"Yüksek mertebeden bir şey söylemiyorum; yine zengin birini oynamak istemedim. Gelir düzeylerinin farklı olması beni 'Canım Ailem'deki karakteri oynamaya itti."
Güven'in yıllar sonra yaptığı bu açıklama, Aşk-ı Memnu hayranları arasında yeniden gündem olurken, Behlül karakterinin ilk olarak kendisine teklif edildiğinin ortaya çıkması sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.