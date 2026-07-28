Canım Ailem , TMC Film imzalı, başrollerini Uğur Yücel, Ozan Güven, Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola'nın paylaştığı, 2008-2010 yılları arasında atv 'de yayımlanan aile, sıcaklık ve komedi türündeki efsanevi Türk televizyon dizisidir .

Canım Ailem, hayatını Karayipler'de lüks bir yolcu gemisinde aşçı olarak geçiren, sorumluluk almaktan kaçınan 45 yaşındaki Samim'in yaşamının bir anda değişmesini konu alıyor.

Samim, kız kardeşi ve eniştesini trafik kazasında kaybettikten sonra üç yeğenine sahip çıkmak için yıllar sonra İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Yerleşik hayata alışmaya çalışan Samim, taşındığı mahallede yıllar önce düğün günü terk ettiği eski nişanlısı Meliha ve onun ailesiyle yeniden karşılaşır. Bu beklenmedik karşılaşma hem geçmişin hesaplaşmalarını hem de yeni başlangıçları beraberinde getirir.

Öte yandan, Samim'in gemiden arkadaşı Ali de ilk aşkı Ahsen'i bulmak için İstanbul'a gelir. Ancak Ali'nin mahallede Seyhan'a aşık olmasıyla işler iyice karışır.