CANLI YAYIN

Var Mısın Yok Musun’da geceye damga vuran karar! Kutusundaki rakamın 22 katını cebine koydu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

ATV ekranlarının fenomen yarışması "Var Mısın Yok Musun"da dün gece Altan Akbaş rüzgarı esti. Milyonluk kutuların birer birer açıldığı, tansiyonun hiç düşmediği gecede; genç model bankaya verdiği yanıtla kutusundaki rakamın tam 22,5 katı kazanarak izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Var Mısın Yok Musun’da geceye damga vuran karar! Kutusundaki rakamın 22 katını cebine koydu 1

Esra Erol'un samimi ve enerjik sunumuyla ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan "Var Mısın Yok Musun"un 25. bölümü, unutulmaz bir risk yönetimi dersine sahne oldu. Yarışmacı koltuğunda oturan model Altan Akbaş, hem hayat hikayesiyle hem de oyun boyunca sergilediği cesur tavırlarla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Var Mısın Yok Musun’da geceye damga vuran karar! Kutusundaki rakamın 22 katını cebine koydu 2

SAHALARDAN PODYUMA, PODYUMDAN EKRANLARA

Aslen Kahramanmaraşlı olan ve Trabzon'da doğan 21 yaşındaki Altan Akbaş, hayatın zorluklarını başarıya dönüştüren bir isim. Güzel Sanatlar Lisesi'nde resimle başlayan yolculuğu, basketboldaki üstün performansı ile profesyonelliğe evrildi. Ancak yaşadığı talihsiz sakatlık, Akbaş'ı basketboldan kopardı. Bu kırılma noktası onu modellik dünyasına itti. Katıldığı yarışmada ikinci olan ve şu an aktif olarak modellik yapan Akbaş'ın hayali ise kazandığı ödülle kendi markasını kurmak.

Var Mısın Yok Musun’da geceye damga vuran karar! Kutusundaki rakamın 22 katını cebine koydu 3

MİLYONLUK KABUS: KIRMIZILAR PEŞ PEŞE AÇILDI!

Yarışmaya 22 numaralı kutuyla başlayan Altan Akbaş için ilk turlar adeta bir "duygu asansörü" gibiydi. İlk turda 2 milyon TL, ikinci turda 3 milyon ve 5 milyon TL gibi devasa rakamları kutularda gören Akbaş, büyük bir hüsran yaşadı.

Var Mısın Yok Musun’da geceye damga vuran karar! Kutusundaki rakamın 22 katını cebine koydu 4

Üçüncü turda da en büyük ödül olan 5 milyonu tekrar bulmasıyla stüdyoda buz kesti. Herkes "eyvah" derken, genç yarışmacı pes etmeyerek "yokum" demeye devam etti.

Var Mısın Yok Musun’da geceye damga vuran karar! Kutusundaki rakamın 22 katını cebine koydu 5

BANKANIN TEKLİFİ KARAR DEĞİŞTİRTTİ

Oyunun ilerleyen aşamalarında mavi kutuları üst üste açarak şansını geri döndüren Altan Akbaş, bankanın 120 bin TL'lik teklifini reddettiğinde riskin dozunu artırdı.

Var Mısın Yok Musun’da geceye damga vuran karar! Kutusundaki rakamın 22 katını cebine koydu 6

6. tura gelindiğinde kutusunda kalan rakamlar ve tablodaki durum üzerine bankadan gelen 225.000 TL'lik teklif, gecenin kırılma noktası oldu. Ailesiyle yaptığı istişare sonrası Akbaş, bu kez risk almadı ve "Varım" diyerek teklifi kabul etti.

Var Mısın Yok Musun’da geceye damga vuran karar! Kutusundaki rakamın 22 katını cebine koydu 7

BÜYÜK RAHATLAMA

Altan Akbaş kararı verdikten sonra oyunun devamı izlendi. Eğer devam etseydi, 15 numaralı kutudan 500 bin TL ve ardından 750 bin TL çıkacaktı. Bankanın olası teklifinin 7 bin TL'ye kadar düşeceği tabloda, Akbaş'ın "Varım" kararı ne kadar doğru bir strateji izlediğini kanıtladı.

Var Mısın Yok Musun’da geceye damga vuran karar! Kutusundaki rakamın 22 katını cebine koydu 8

FİNALDE ŞOKE EDEN GERÇEK

Gecenin en çarpıcı anı ise Altan Akbaş'ın önünde duran 14 numaralı kutunun açılmasıydı. Sunucu Esra Erol kutuyu açtığında içinden sadece 10 bin TL çıktı. Kendi kutusundaki 10 bin TL'yi bankaya 225 bin TL'ye satmayı başaran Altan Akbaş, hem hayallerine bir adım daha yaklaştı hem de izleyicilere unutulmaz bir final izletti.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin