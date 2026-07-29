Var Mısın Yok Musun’da geceye damga vuran karar! Kutusundaki rakamın 22 katını cebine koydu

ATV ekranlarının fenomen yarışması "Var Mısın Yok Musun"da dün gece Altan Akbaş rüzgarı esti. Milyonluk kutuların birer birer açıldığı, tansiyonun hiç düşmediği gecede; genç model bankaya verdiği yanıtla kutusundaki rakamın tam 22,5 katı kazanarak izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Esra Erol'un samimi ve enerjik sunumuyla ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan "Var Mısın Yok Musun"un 25. bölümü, unutulmaz bir risk yönetimi dersine sahne oldu. Yarışmacı koltuğunda oturan model Altan Akbaş, hem hayat hikayesiyle hem de oyun boyunca sergilediği cesur tavırlarla sosyal medyanın gündemine oturdu.

SAHALARDAN PODYUMA, PODYUMDAN EKRANLARA Aslen Kahramanmaraşlı olan ve Trabzon'da doğan 21 yaşındaki Altan Akbaş, hayatın zorluklarını başarıya dönüştüren bir isim. Güzel Sanatlar Lisesi'nde resimle başlayan yolculuğu, basketboldaki üstün performansı ile profesyonelliğe evrildi. Ancak yaşadığı talihsiz sakatlık, Akbaş'ı basketboldan kopardı. Bu kırılma noktası onu modellik dünyasına itti. Katıldığı yarışmada ikinci olan ve şu an aktif olarak modellik yapan Akbaş'ın hayali ise kazandığı ödülle kendi markasını kurmak.

MİLYONLUK KABUS: KIRMIZILAR PEŞ PEŞE AÇILDI! Yarışmaya 22 numaralı kutuyla başlayan Altan Akbaş için ilk turlar adeta bir "duygu asansörü" gibiydi. İlk turda 2 milyon TL, ikinci turda 3 milyon ve 5 milyon TL gibi devasa rakamları kutularda gören Akbaş, büyük bir hüsran yaşadı.

Üçüncü turda da en büyük ödül olan 5 milyonu tekrar bulmasıyla stüdyoda buz kesti. Herkes "eyvah" derken, genç yarışmacı pes etmeyerek "yokum" demeye devam etti.