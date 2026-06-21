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Ticari araç sahiplerine vergi kolaylığı! Taksi, minibüs ve servislerde plaka devri KDV'den muaf olacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ticari araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme TBMM gündeminde yer alıyor. Yeni kanun teklifine göre gerçek usulde gelir vergisi mükelleflerinin sahip olduğu taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den muaf olacak.

Ticari araç sahiplerine vergi kolaylığı! Taksi, minibüs ve servislerde plaka devri KDV'den muaf olacak 1

Haftalık çalışmalarına 23 Haziran 2026 Salı günü başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Emniyet Teşkilatı'ndan basın sektörüne, ticari plakalardan yerel yönetimlere kadar birçok alanda düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Teklifte yer alan düzenlemeler arasında taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına ait ticari plakaların devrinde KDV istisnası getirilmesi de bulunuyor.

Ticari araç sahiplerine vergi kolaylığı! Taksi, minibüs ve servislerde plaka devri KDV'den muaf olacak 2

EMNİYET TEŞKİLATI'NA YÖNELİK DÜZENLEME

İlk 13 maddesi kabul edilen teklifle Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim ve öğretim kurumlarına girişte aranan sağlık şartlarını taşımadıkları gerekçesiyle eğitim ve öğretim kurumlarından ilişiği kesilenlerden yargı kararına istinaden eğitim ve öğretime devam ederek mezun olan ve polis memuru veya polis amiri rütbesiyle Emniyet Hizmetleri Sınıfı'na atanan, daha sonra sağlık sebeplerine dayanan yargı kararı gereğince devlet memurluğundan ilişiği kesilmiş olanlar Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'ndaki unvanlara atanabilecek.

Ticari araç sahiplerine vergi kolaylığı! Taksi, minibüs ve servislerde plaka devri KDV'den muaf olacak 3

BASIN İLAN KURUMU'NA YENİ YETKİ

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunca gazete, dergi ve internet haber sitelerine bu Kanun'da öngörülen vasıfları taşımamaları veya ödevleri yerine getirmemeleri halinde ihlalin niteliği, ağırlığı ve süresi gözetilerek 1 günden 10 güne kadar resmi ilan ve/veya reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilecek.

Ticari araç sahiplerine vergi kolaylığı! Taksi, minibüs ve servislerde plaka devri KDV'den muaf olacak 4

TAKSİ TAŞIMACILIĞINDA YENİ VERGİLENDİRME

Taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlardan bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri olmaksızın kullanma zorunluluğu getirilen taksi mali cihazla tespit ve belgelendirmek suretiyle elde edenler de talep etmeleri halinde tespit edilen kazançları üzerinden vergilendirilecek.

İl özel idareleri ve belediyeler ile bunlar tarafından kurulan mahalli idare birliklerine ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek.

Ticari araç sahiplerine vergi kolaylığı! Taksi, minibüs ve servislerde plaka devri KDV'den muaf olacak 5

TİCARİ PLAKA DEVRİ KDV'DEN İSTİSNA OLACAK

Gerçek usulde gelir vergisi mükelleflerinin sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den istisna olacak.

Ticari araç sahiplerine vergi kolaylığı! Taksi, minibüs ve servislerde plaka devri KDV'den muaf olacak 6

SAYIŞTAY BAŞKANI SEÇİLECEK

Genel Kurul'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda belirlenen iki aday arasından Sayıştay Başkanlığı için seçim yapılması da bekleniyor.

Sayıştay Başkanı Metin Yener ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık arasında yapılacak seçimde TBMM üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olmamak kaydıyla toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu aranacak.

İki adaydan biri Genel Kurul'da yapılacak gizli oylamayla Sayıştay'ın yeni başkanı olacak.

Ticari araç sahiplerine vergi kolaylığı! Taksi, minibüs ve servislerde plaka devri KDV'den muaf olacak 7

OKUL SALDIRILARI İÇİN KOMİSYON TOPLANACAK

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin bütün yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu toplanacak.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek.

Ticari araç sahiplerine vergi kolaylığı! Taksi, minibüs ve servislerde plaka devri KDV'den muaf olacak 8

GERÇEK USULDE GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ KİMLERE DENİR?

Gerçek usulde gelir vergisi mükellefi, ticari, sınai, zirai veya serbest meslek faaliyetlerinden elde ettiği kazançları yasal defter ve belgelere dayalı olarak net kâr üzerinden vergilendirilen kişidir. Küçük esnafa yönelik uygulanan basit usulden farklı olarak bu mükellefler bütün gelir ve giderlerini fatura veya makbuz gibi resmi evraklarla kayıt altına almak ve Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamesi vermekle yükümlüdür.

Yeni düzenleme kapsamında ticari plakalarını (taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis) devredecek olan ve bu istisnadan yararlanacak taşımacı esnafı da yasal olarak gerçek usulde vergilendirilen mükellef grubunda yer almaktadır.

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