Ticari araç sahiplerine vergi kolaylığı! Taksi, minibüs ve servislerde plaka devri KDV'den muaf olacak

Sayıştay Başkanı Metin Yener ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık arasında yapılacak seçimde TBMM üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olmamak kaydıyla toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu aranacak.

Genel Kurul'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda belirlenen iki aday arasından Sayıştay Başkanlığı için seçim yapılması da bekleniyor.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin bütün yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu toplanacak.

GERÇEK USULDE GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ KİMLERE DENİR?

Gerçek usulde gelir vergisi mükellefi, ticari, sınai, zirai veya serbest meslek faaliyetlerinden elde ettiği kazançları yasal defter ve belgelere dayalı olarak net kâr üzerinden vergilendirilen kişidir. Küçük esnafa yönelik uygulanan basit usulden farklı olarak bu mükellefler bütün gelir ve giderlerini fatura veya makbuz gibi resmi evraklarla kayıt altına almak ve Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamesi vermekle yükümlüdür.

Yeni düzenleme kapsamında ticari plakalarını (taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis) devredecek olan ve bu istisnadan yararlanacak taşımacı esnafı da yasal olarak gerçek usulde vergilendirilen mükellef grubunda yer almaktadır.