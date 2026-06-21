Ticari araç sahiplerine vergi kolaylığı! Taksi, minibüs ve servislerde plaka devri KDV'den muaf olacak
Ticari araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme TBMM gündeminde yer alıyor. Yeni kanun teklifine göre gerçek usulde gelir vergisi mükelleflerinin sahip olduğu taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den muaf olacak.
Haftalık çalışmalarına 23 Haziran 2026 Salı günü başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Emniyet Teşkilatı'ndan basın sektörüne, ticari plakalardan yerel yönetimlere kadar birçok alanda düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Teklifte yer alan düzenlemeler arasında taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına ait ticari plakaların devrinde KDV istisnası getirilmesi de bulunuyor.
EMNİYET TEŞKİLATI'NA YÖNELİK DÜZENLEME
İlk 13 maddesi kabul edilen teklifle Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim ve öğretim kurumlarına girişte aranan sağlık şartlarını taşımadıkları gerekçesiyle eğitim ve öğretim kurumlarından ilişiği kesilenlerden yargı kararına istinaden eğitim ve öğretime devam ederek mezun olan ve polis memuru veya polis amiri rütbesiyle Emniyet Hizmetleri Sınıfı'na atanan, daha sonra sağlık sebeplerine dayanan yargı kararı gereğince devlet memurluğundan ilişiği kesilmiş olanlar Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'ndaki unvanlara atanabilecek.
BASIN İLAN KURUMU'NA YENİ YETKİ
Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunca gazete, dergi ve internet haber sitelerine bu Kanun'da öngörülen vasıfları taşımamaları veya ödevleri yerine getirmemeleri halinde ihlalin niteliği, ağırlığı ve süresi gözetilerek 1 günden 10 güne kadar resmi ilan ve/veya reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilecek.
TAKSİ TAŞIMACILIĞINDA YENİ VERGİLENDİRME
Taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlardan bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri olmaksızın kullanma zorunluluğu getirilen taksi mali cihazla tespit ve belgelendirmek suretiyle elde edenler de talep etmeleri halinde tespit edilen kazançları üzerinden vergilendirilecek.
İl özel idareleri ve belediyeler ile bunlar tarafından kurulan mahalli idare birliklerine ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek.
TİCARİ PLAKA DEVRİ KDV'DEN İSTİSNA OLACAK
Gerçek usulde gelir vergisi mükelleflerinin sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den istisna olacak.