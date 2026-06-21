Meteoroloji uzmanı yeni hafta için uyardı: Batıda güneş, doğuda sağanak bekleniyor
Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, 22-26 Haziran 2026 tarihlerine yönelik hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre sıcaklıklar hafta boyunca artarak mevsim normalleri seviyesine ulaşacak. Ülkenin batı bölgelerinde güneşli havanın etkili olması beklenirken, doğu kesimlerinde ise yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, 22-26 Haziran 2026 tarihlerini kapsayan haftalık hava durumu tahminlerini A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Geçen hafta mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların bu hafta artışa geçeceğini belirten Macit, yurdun batısında güneşli havanın etkili olacağını, doğu kesimlerde ise yerel gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini söyledi.
DOĞUDA SAĞANAK ETKİLİ OLACAK
Haftalık hava tahmin raporunu paylaşan Abdullah Macit, "Yurdun batı kesimlerinde yağış beklemiyoruz ancak doğuda Samsun, Ordu, Trabzon, Rize çevrelerinde, Kayseri ve Niğde'de pazartesi günü yağış var. Salı günü ise yağışların alanı biraz genişleyecek. Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas ve Kayseri çevrelerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekliyoruz" dedi.
Macit, haftanın ortasından itibaren Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda da yerel yağışların devam edeceğini belirtti.
SICAKLIKLAR YÜKSELİŞE GEÇİYOR
Sıcaklık değerlerindeki değişime dikkat çeken Macit, "Hava sıcaklığı özellikle mevsim normallerinin altındaydı. Bu hafta artarak mevsim normalleri civarında seyretmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Mevsim normallerine dönüşle birlikte güneşin etkisini daha fazla hissettireceğini belirten Macit, yağış görülen bölgelerde vatandaşların ani hava olaylarına karşı dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.