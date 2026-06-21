Meteoroloji uzmanı yeni hafta için uyardı: Batıda güneş, doğuda sağanak bekleniyor

ÜÇ BÜYÜK İLDE YAĞIŞ BEKLENMİYOR Ankara, İstanbul ve İzmir'deki hava durumuna ilişkin bilgi veren Macit, "Ankara'da yağış beklemiyoruz. Az bulutlu bir hava var ve sıcaklık çarşamba günü 30 dereceye kadar çıkacak. İstanbul'da 28-29 derece civarında az bulutlu bir hava hakim, yağış yok. İzmir'de de yağış beklemiyoruz, açık bir gökyüzüyle birlikte sıcaklık 32-33 derece dolaylarında seyredecek" diye konuştu.

TERMOMETRELER 39 DERECEYİ GÖSTERECEK Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların yüksek seviyelere ulaşacağını belirten Macit, "Şanlıurfa ve Diyarbakır'da sıcaklıkların 38-39 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. Özellikle Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın dışarı çıkmasını önermiyoruz. Dikkatli olmalarında fayda var" uyarısında bulundu.