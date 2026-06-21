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Meteoroloji uzmanı yeni hafta için uyardı: Batıda güneş, doğuda sağanak bekleniyor

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ahaber.com.tr - Özel Haber

Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, 22-26 Haziran 2026 tarihlerine yönelik hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre sıcaklıklar hafta boyunca artarak mevsim normalleri seviyesine ulaşacak. Ülkenin batı bölgelerinde güneşli havanın etkili olması beklenirken, doğu kesimlerinde ise yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Meteoroloji uzmanı yeni hafta için uyardı: Batıda güneş, doğuda sağanak bekleniyor 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, 22-26 Haziran 2026 tarihlerini kapsayan haftalık hava durumu tahminlerini A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

Geçen hafta mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların bu hafta artışa geçeceğini belirten Macit, yurdun batısında güneşli havanın etkili olacağını, doğu kesimlerde ise yerel gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini söyledi.

Meteoroloji uzmanı yeni hafta için uyardı: Batıda güneş, doğuda sağanak bekleniyor 2

DOĞUDA SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Haftalık hava tahmin raporunu paylaşan Abdullah Macit, "Yurdun batı kesimlerinde yağış beklemiyoruz ancak doğuda Samsun, Ordu, Trabzon, Rize çevrelerinde, Kayseri ve Niğde'de pazartesi günü yağış var. Salı günü ise yağışların alanı biraz genişleyecek. Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas ve Kayseri çevrelerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekliyoruz" dedi.

Meteoroloji uzmanı yeni hafta için uyardı: Batıda güneş, doğuda sağanak bekleniyor 3

Macit, haftanın ortasından itibaren Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda da yerel yağışların devam edeceğini belirtti.

Meteoroloji uzmanı yeni hafta için uyardı: Batıda güneş, doğuda sağanak bekleniyor 4

SICAKLIKLAR YÜKSELİŞE GEÇİYOR

Sıcaklık değerlerindeki değişime dikkat çeken Macit, "Hava sıcaklığı özellikle mevsim normallerinin altındaydı. Bu hafta artarak mevsim normalleri civarında seyretmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji uzmanı yeni hafta için uyardı: Batıda güneş, doğuda sağanak bekleniyor 5

Mevsim normallerine dönüşle birlikte güneşin etkisini daha fazla hissettireceğini belirten Macit, yağış görülen bölgelerde vatandaşların ani hava olaylarına karşı dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.

Meteoroloji uzmanı yeni hafta için uyardı: Batıda güneş, doğuda sağanak bekleniyor 6

ÜÇ BÜYÜK İLDE YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Ankara, İstanbul ve İzmir'deki hava durumuna ilişkin bilgi veren Macit, "Ankara'da yağış beklemiyoruz. Az bulutlu bir hava var ve sıcaklık çarşamba günü 30 dereceye kadar çıkacak. İstanbul'da 28-29 derece civarında az bulutlu bir hava hakim, yağış yok. İzmir'de de yağış beklemiyoruz, açık bir gökyüzüyle birlikte sıcaklık 32-33 derece dolaylarında seyredecek" diye konuştu.

Meteoroloji uzmanı yeni hafta için uyardı: Batıda güneş, doğuda sağanak bekleniyor 7

TERMOMETRELER 39 DERECEYİ GÖSTERECEK

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların yüksek seviyelere ulaşacağını belirten Macit, "Şanlıurfa ve Diyarbakır'da sıcaklıkların 38-39 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. Özellikle Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın dışarı çıkmasını önermiyoruz. Dikkatli olmalarında fayda var" uyarısında bulundu.

Meteoroloji uzmanı yeni hafta için uyardı: Batıda güneş, doğuda sağanak bekleniyor 8

Yağışların yerini kademeli olarak sıcak havaya bıraktığını ifade eden Macit, vatandaşların özellikle günün en sıcak saatlerinde tedbirli davranmaları gerektiğini söyledi.

Meteoroloji uzmanı yeni hafta için uyardı: Batıda güneş, doğuda sağanak bekleniyor 9
Ahaber
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