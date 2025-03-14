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Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı yapıyor! Başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı için geniş çaplı bir personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Açıklanan kontenjana göre, toplamda 988 yeni personel istihdam edilecek. Bu kapsamda 865 sözleşmeli ve 123 kadrolu personel alınacak. Peki başvurular nereden yapılacak? İşte başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.03.2025 14:42 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 14:42
Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı yapıyor! Başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı için kamu personeli istihdam planını duyurdu. Yayınlanan ilanda toplam 988 yeni kadro açıldı. Bakanlığın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 865 sözleşmeli ve 123 kadrolu personel alınacak.

Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı yapıyor! Başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı

Sözleşmeli personel alımında bazı kadrolar için KPSS puanına göre sözlü sınav uygulanacak. Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak. Diğer pozisyonlarda ise KPSS puanı esas alınarak atamalar yapılacak. Kadrolu pozisyonlar için de benzer şekilde KPSS puanına göre atama yapılacak ve herhangi bir ek sınav şartı aranmayacak.

Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı yapıyor! Başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

Alımlar Bakanlığın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görevlendirilmek üzere gerçekleştirilecek. Alım yapılacak kadro ve kontenjan detayları ise şu şekilde:

Muayene Memuru: 200

Gümrük Muhafaza Memuru: 500 Erkek / 50 Kadın

Ziraat Mühendisi: 3

Makine Mühendisi: 3

İnşaat Mühendisi: 2

Elektrik Mühendisi: 3

Gıda Mühendisi: 6

Tekstil Mühendisi: 5

Kimya Mühendisi: 4

Endüstri Mühendisi: 1

Büro Personeli: 30

Gemi Adamı: 20

Şoför: 35

Tüketici Hakem Heyeti Raportörü: 50

Kaptan:13

Ambar Memuru:30

Veznedar: 4

Makinist: 20

Satış Memuru: 6

Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı yapıyor! Başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı

Başvuru Şartları Neler?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı olmamak,

Yurdun her yerinde ve her türlü iklim koşullarında görev yapmaya elverişli olmak,

Tercih edilecek pozisyon ve kadroya göre Güvenlik Soruşturması veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,

Tercih edilecek pozisyon ve kadroya göre Ek-1 ve Ek-2 listede özel şartlar başlığı altında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.

Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı yapıyor! Başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı

Başvurular Nasıl, Ne Zaman Yapılacak?

Başvuru süreci tamamen dijital ortamda yürütülecek. Başvuru yapacak adaylar, 24 Mart 2025 ile 11 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden "Kariyer Kapısı" platformuna girerek başvurularını tamamlayabilecek. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Her aday yalnızca bir pozisyona başvurabilecek. Başvuru esnasında yanlış ya da eksik bilgi verenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

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