Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı yapıyor! Başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı
Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı için geniş çaplı bir personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Açıklanan kontenjana göre, toplamda 988 yeni personel istihdam edilecek. Bu kapsamda 865 sözleşmeli ve 123 kadrolu personel alınacak. Peki başvurular nereden yapılacak? İşte başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.03.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 14:42