Viral Galeri Viral Tıkla Türk Hava Yolları personel alımı | THY Mart ayı ilanları güncellendi: İşte başvuru detayları

Türk Hava Yolları personel alımı | THY Mart ayı ilanları güncellendi: İşte başvuru detayları

Türk Hava Yolları, 2025 Mart ayı personel alımlarını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Take-Off 101 programını duyuran THY, iş ilanlarına bir yenisini ekledi. Peki hangi pozisyonlarda alımlar yapılacak? İşte Mart ayı güncel ilanlar ve başvuru detayları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.03.2025 16:37 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 16:42
Türk Hava Yolları personel alımı | THY Mart ayı ilanları güncellendi: İşte başvuru detayları

Türk Hava Yolları (THY), geçtiğimiz ay part-time çalışmak isteyen öğrencileri hedefleyen Take-Off 101 programını duyurmuştu. Havacılık tutkunlarının ilgisini çekecek bu programın başvuruları devam ediyor. Genç yeteneklere özel olarak hazırlanan Take-Off 101 programını, mezuniyet sonrası tam zamanlı iş bulma imkanı da sunuyor. Peki THY Mart ayı güncel ilanlarda hangi başvurular yer alıyor. İşte başvuru şartları ve kadro detayları…

Türk Hava Yolları personel alımı | THY Mart ayı ilanları güncellendi: İşte başvuru detayları

SHY-UHU Lisansına Sahip Dispeçer Alımı

THY, hem deneyimli hem de kariyerinin başında yer alan dispeçer adaylarını arayışta. Türk Hava Yolları firması, tecrübeli-tecrübesiz SHY-UHU lisansına sahip Dispeçer ilanını duyurdu. İşte başvuru şartları…

Türk Hava Yolları personel alımı | THY Mart ayı ilanları güncellendi: İşte başvuru detayları

Başvuru Koşulları

T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olan,

01.01.1987 ve sonrası doğumlu olan,

En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelere bağlı lisans bölümlerinden mezun olan (Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK Denklik Belgesi istenmektedir.),

Geçerli bir SHY-UHU Dispeçer lisansına sahip olan,

İyi derecede İngilizce bilen,

Vardiyalı çalışma düzeninde çalışmaya uygun olan,

Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmayan,

Türk Hava Yolları A.O.'nun iştirak şirketlerinde aktif olarak çalışmayan,

Daha önce çalışmış olduğu kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeni ile ayrılmamış olan,

Türk Hava Yolları A.O. veya Türk Hava Yolları A.O.'nun iştirak şirketlerinden daha önce fesih yoluyla ayrılmamış olan.

Türk Hava Yolları personel alımı | THY Mart ayı ilanları güncellendi: İşte başvuru detayları

Take-Off 101 (Part-Time Öğrenci Programı)

Geleceğin havacılık sektörüne adım atmak isteyen üniversite öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan Take-Off 101 programı, lisans eğitiminin 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine part-time çalışma imkanı sunuyor. Program kapsamında, öğrenciler hem iş tecrübesi kazanıyor hem de mezuniyet sonrası tam zamanlı iş olanaklarına sahip olabiliyor. İşte başvuru şartları…

Türk Hava Yolları personel alımı | THY Mart ayı ilanları güncellendi: İşte başvuru detayları

Başvuru Şartları

T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak,

01.01.2001 ve sonrasında doğmuş olmak,

En az 4 yıllık üniversitelerin 2., 3. veya 4. sınıfında öğrenci olmak,

Her sınıf için belirtilen mezuniyet şartını karşılamak;

2. sınıf: En geç mezuniyet tarihi Eylül 2027

3.sınıf: En geç mezuniyet tarihi Eylül 2026

4.sınıf: En erken mezuniyet tarihi Şubat 2026, en geç mezuniyet tarihi Eylül 2026

Genel not ortalaması en az 76 (100'lük sistemde) veya 3,00 (4'lük sistemde) olmak ve bunu belgeleyebilmek,

İstanbul'daki ofislerde haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere haftada en fazla 30 saat çalışabilmek,

Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

İyi derecede İngilizce bilmek (Süreçte İngilizce sınavı gerçekleştirilecektir.)

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