Müge Anlı'da kan donduran cinayet: Hatice Kış intikam için mi öldürüldü?

76 yaşındaki Hatice Kış, 1 milyon değerindeki altınlarını çalan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 8 bıçak darbesiyle öldürüldü. Yaşlı kadın toprağa verilirken kan donduran olay Müge Anlı'nın programınında da gündeme geldi. Hatice Kış'ın eşi Eşref Kış, "Beni öldüremedikleri için eşimi öldürdüler" dedi. İşte Hatice Kış olayının detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA