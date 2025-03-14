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Müge Anlı'da kan donduran cinayet: Hatice Kış intikam için mi öldürüldü?

76 yaşındaki Hatice Kış, 1 milyon değerindeki altınlarını çalan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 8 bıçak darbesiyle öldürüldü. Yaşlı kadın toprağa verilirken kan donduran olay Müge Anlı'nın programınında da gündeme geldi. Hatice Kış'ın eşi Eşref Kış, "Beni öldüremedikleri için eşimi öldürdüler" dedi. İşte Hatice Kış olayının detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 14.03.2025 13:44 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 13:51
Müge Anlı’da kan donduran cinayet: Hatice Kış intikam için mi öldürüldü?

Çorum'un Kargı ilçesinde dehşet verici bir cinayet yaşandı! Akkise köyünde yaşayan 76 yaşındaki 4 çocuk annesi Hatice Kış, evine giren gaspçılar tarafından öldürüldü. Teravih namazı sonrası eve dönen Eşref Kış, eşi Hatice Kış'ın yanmış cesediyle karşılaştı.

Müge Anlı’da kan donduran cinayet: Hatice Kış intikam için mi öldürüldü?

1 MİLYONLUK ZİYNET İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ

76 yaşındaki yaşlı kadın, evindeki 1 milyon değerindeki altınlarının değerini ölçtürmüştü. Eşinin teravi namazına gittiği sırada 8 bıçak darbesiyle evinde öldürüldü ve evi ateşe verildi.

Müge Anlı’da kan donduran cinayet: Hatice Kış intikam için mi öldürüldü?

İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kış'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Müge Anlı’da kan donduran cinayet: Hatice Kış intikam için mi öldürüldü?

GASPÇILAR HER YERDE ARANIYOR!

Şüphelilerin, Hatice Kış'ın kolundaki 3 altın bilezik ile birkaç gün önce ilçe merkezindeki bir kuyumcudan satın aldığı bir miktar altını gasbederek evden uzaklaştığı tespit edildi. Güvenlik güçleri, gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.

Müge Anlı’da kan donduran cinayet: Hatice Kış intikam için mi öldürüldü?

Yaşlı kadın toprağa verilirken, Eşref Kış bugün Müge Anlı'nın yayınına bağlandı.

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