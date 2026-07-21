Mercan Köşk'ün yıldızı yeni imajıyla gündemde! Hafsanur Sancaktutan'dan tatlı sitem
ATV'nin yeni sezon için hazırlıklarını sürdürdüğü Mercan Köşk dizisinin başrol oyuncusu Hafsanur Sancaktutan, yeni imajıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Güzel oyuncu, yeni saçlarıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşırken, "Fotoğraf atma işini sevmiyorum" notunu ekleyerek takipçilerini gülümsetti.
ATV'nin yeni sezon için hazırlıklarını sürdürdüğü Mercan Köşk dizisinde Cemre karakterine hayat verecek olan Hafsanur Sancaktutan, yeni imajıyla gündemdeki yerini koruyor. Eylül ayında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizide Kubilay Aka da Aras karakterini canlandıracak.
YENİ İMAJI TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ
Saçlarını kısaltıp kakül kestiren Sancaktutan'ın yeni tarzı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Oyuncunun değişimiyle ilgili bazı kullanıcılar, "Eski saçları çok daha yakışıyordu" ve "Kakül hiç olmamış" yorumlarını yaparken, birçok takipçisi de yeni görünümünü beğendiğini dile getirdi.
HAFSANUR'DAN TATLI SİTEM: "INSTAGRAM'A FOTOĞRAF ATMA İŞİNİ SEVMİYORUM"
Yeni tarzıyla konuşulmaya devam eden Sancaktutan ise Instagram hesabından peş peşe yeni fotoğraflarını paylaşarak dikkat çeken bir not düştü. Güzel oyuncu, paylaşımına, "Instagram'a fotoğraf atma işini sevmiyorum." ifadelerini ekledi.
KUBİLAY AKA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Öte yandan Kubilay Aka da geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle çıktıkları tatilden romantik bir paylaşım yapmıştı. Aka, Hafsanur Sancaktutan'ın ruj sürdüğü anları paylaşarak gönderisine "Pofuduk Dudaklım" şarkısını eklemişti.
Özel hayatlarıyla da sık sık magazin gündemine gelen Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka çifti, geçtiğimiz aylarda ayrılık iddialarıyla konuşulmuştu.
AYRILIK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI
Birbirlerini sosyal medyada takipten çıktıkları öne sürülen çiftin ayrıldığı iddiaları kısa sürede gündem olurken, Kubilay Aka söylentileri yalanlamıştı.