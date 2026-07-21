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Mercan Köşk'ün yıldızı yeni imajıyla gündemde! Hafsanur Sancaktutan'dan tatlı sitem

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin yeni sezon için hazırlıklarını sürdürdüğü Mercan Köşk dizisinin başrol oyuncusu Hafsanur Sancaktutan, yeni imajıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Güzel oyuncu, yeni saçlarıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşırken, "Fotoğraf atma işini sevmiyorum" notunu ekleyerek takipçilerini gülümsetti.

Mercan Köşk'ün yıldızı yeni imajıyla gündemde! Hafsanur Sancaktutan'dan tatlı sitem 1

ATV'nin yeni sezon için hazırlıklarını sürdürdüğü Mercan Köşk dizisinde Cemre karakterine hayat verecek olan Hafsanur Sancaktutan, yeni imajıyla gündemdeki yerini koruyor. Eylül ayında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizide Kubilay Aka da Aras karakterini canlandıracak.

Mercan Köşk'ün yıldızı yeni imajıyla gündemde! Hafsanur Sancaktutan'dan tatlı sitem 2

YENİ İMAJI TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Saçlarını kısaltıp kakül kestiren Sancaktutan'ın yeni tarzı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Oyuncunun değişimiyle ilgili bazı kullanıcılar, "Eski saçları çok daha yakışıyordu" ve "Kakül hiç olmamış" yorumlarını yaparken, birçok takipçisi de yeni görünümünü beğendiğini dile getirdi.

Mercan Köşk'ün yıldızı yeni imajıyla gündemde! Hafsanur Sancaktutan'dan tatlı sitem 3

HAFSANUR'DAN TATLI SİTEM: "INSTAGRAM'A FOTOĞRAF ATMA İŞİNİ SEVMİYORUM"

Yeni tarzıyla konuşulmaya devam eden Sancaktutan ise Instagram hesabından peş peşe yeni fotoğraflarını paylaşarak dikkat çeken bir not düştü. Güzel oyuncu, paylaşımına, "Instagram'a fotoğraf atma işini sevmiyorum." ifadelerini ekledi.

Mercan Köşk'ün yıldızı yeni imajıyla gündemde! Hafsanur Sancaktutan'dan tatlı sitem 4

KUBİLAY AKA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Öte yandan Kubilay Aka da geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle çıktıkları tatilden romantik bir paylaşım yapmıştı. Aka, Hafsanur Sancaktutan'ın ruj sürdüğü anları paylaşarak gönderisine "Pofuduk Dudaklım" şarkısını eklemişti.

Mercan Köşk'ün yıldızı yeni imajıyla gündemde! Hafsanur Sancaktutan'dan tatlı sitem 5

Özel hayatlarıyla da sık sık magazin gündemine gelen Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka çifti, geçtiğimiz aylarda ayrılık iddialarıyla konuşulmuştu.

AYRILIK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Birbirlerini sosyal medyada takipten çıktıkları öne sürülen çiftin ayrıldığı iddiaları kısa sürede gündem olurken, Kubilay Aka söylentileri yalanlamıştı.

Ayrılık yok, sevda var! İddialara son nokta AYRILIK YOK, SEVDA VAR! İDDİALARA SON NOKTA
Mercan Köşk'ün yıldızı yeni imajıyla gündemde! Hafsanur Sancaktutan'dan tatlı sitem 6

"GERÇEK İLİŞKİLER SOSYAL MEDYADA YAŞANMIYOR"

Oyuncu, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hakkımızda çıkan iddialardan ve sosyal medyadan haberimiz yok. İlişkimiz devam ediyor. İlişkiler sosyal medyada yaşanmıyor." sözleriyle ayrılık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti.

Mercan Köşk'ün yıldızı yeni imajıyla gündemde! Hafsanur Sancaktutan'dan tatlı sitem 7

PORTAKAL BAHÇELERİNDEN YÜKSELEN BİR İNTİKAM VE AŞK HİKAYESİ

ATV'nin yeni sezondaki en iddialı projelerinden biri olan, çekimleri Tarsus'un tarihi ve büyüleyici dokusunda tüm hızıyla devam eden FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk' dizisinden ilk afiş yayınlandı. Çukurova'nın bereketli topraklarında geçen dizi; gizem, tutku ve sırlar arasında sıkışmış sıra dışı bir dünyanın ilk güçlü sinyallerini verdi.

Mercan Köşk'ün yıldızı yeni imajıyla gündemde! Hafsanur Sancaktutan'dan tatlı sitem 8

KÖKLÜ DÜŞMANLIKLAR VE İMKÂNSIZ BİR AŞK

Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin başrollerini paylaştığı dizinin afişi, narenciye bahçelerinin büyüleyici atmosferi ve güçlü görsel diliyle dikkat çekiyor. Karakterlerin arasındaki çekimi ve hikayenin merkezindeki sırlar zincirini estetik bir dille özetleyen afiş, yeni sezona dair merakı şimdiden zirveye taşıyor.

İki düşman aile arasında geçmişten gelen hesaplaşmaları, fedakarlıkları ve imkansız bir aşkın gölgesinde sınanan aile bağlarını konu alan 'Mercan Köşk', sürükleyici anlatımı ve etkileyici görüntüleriyle Eylül ayında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu, hikâyesi Ahunur Serdaroğlu'na ait olan projenin senaryosu; Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Savaş Merter ve Nuriye Bilici tarafından kaleme alınıyor.

Kubilay Aka'nın 'Aras', Hafsanur Sancaktutan'ın 'Cemre' ve Bertan Asllani'nin 'Toprak' karakterlerine hayat verdiği dizinin zengin oyuncu kadrosunda; Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Can Bartu Aslan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Merakla beklenen dizinin müziklerinde ise usta besteci Toygar Işıklı'nın imzası bulunuyor.

Mercan Köşkten ilk afiş geldi MERCAN KÖŞK'TEN İLK AFİŞ GELDİ
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