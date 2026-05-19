Tanju Özcan'ın yat eğlencesine derin soruşturma! Arkasından fuhuş ve şantaj çetesi çıktı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın İstanbul Ataköy Marina'da bir yatta iki kadınla eğlendiği görüntülerdeki sır perdesi aralandı. Görüntülerdeki "sarışın kadın"ın kimliği netleşirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu, olayla ilgili derin çaplı bir soruşturma başlattı. Varlıklı erkekleri hedef alan, maddi menfaat ve şantaj amaçlı bir "fuhuş şebekesi" iddiasıyla soruşturma derinleştirilirken, Özcan'ın söz konusu kadını kendi makam şoförüyle rezidanstan bizzat aldırdığı detayları ortaya çıktı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın İstanbul Ataköy Marina'da bir yatta iki kadınla eğlendiği görüntülerdeki sır perdesi aralandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına peş peşe gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Örgütlü Suçlar Bürosu, fotoğraftaki gizemli kadının Zeynep K. olduğunu belirleyerek ifadesine başvurdu.
İhbarlara göre, ünlü bir iş insanına ait olduğu öne sürülen teknede, nüfuzlu kişilere kadın pazarlayarak maddi menfaat elde eden ve piyasada "mama" olarak bilinen Demet isimli bir kadının da bulunduğu öğrenildi.
Bu kadının varlıklı erkekleri hedef aldığı, bazı görüşmeleri kayıt altına alarak şantaj malzemesi ürettiği ve hakkında uyuşturucu kullanımı ile gayri ahlaki ilişki iddiaları olduğu ifade edildi. Soruşturmayı derinleştiren savcılığın, şebekenin eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman başta olmak üzere çeşitli siyasilerle ilgili de şantaj malzemesi topladığı iddialarını kapsamlı bir incelemeye aldığı öğrenildi.
ÖZCAN ŞOFÖRÜYLE REZİDANSTAN ALDIRMIŞ
Gelen çok sayıda ihbar üzerine harekete geçen Başsavcılık, yattaki "sarışın kadın" olduğu tespit edilen Zeynep K.'nın ifadesine başvurdu. Zeynep K., eğlence görüntülerindeki kişinin kendisi olduğunu doğrularken, o gün buluşmanın nasıl ayarlandığını anlattı.
Yat partisindeki isimleri teşhis eden Zeynep K., "Fotoğraflardaki diğer şahıslardan biri Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, diğer tam unvanını bilmesem de yine belediye işleri yapan Nadir Ataman isimli şahıstır. Üçüncü erkek şahıs ise soy ismini hatırlamadığım Tayfun isimli şahıstır. 2022 yılının aynı günü tam hatırlamadığım bir tarihte arkadaşım Demet beni arayarak bu üç şahsın kendi arkadaşları olduğunu, akşam Ataköy Marina'da bulunan bir teknede sohbet edeceklerini, katılıp katılmayacağımı sordu. Ben bu üç şahsı öncesinde hiç görmemiştim. Demet'e cevaben şahısların arasında sohbetinize dahil olabilirim diyerek Demet'in teklifini kabul ettim" ifadelerini kullandı.