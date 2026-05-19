Tanju Özcan'ın yat eğlencesine derin soruşturma! Arkasından fuhuş ve şantaj çetesi çıktı

"MASADA VİSKİ VARDI, HEPİMİZ ALKOL ALDIK"

Buluşma öncesi yaşananları da anlatan Zeynep K., "Demet bana ben uzaktayım ve yorgunum, seni Tanju Bey alsa olur mu diye sordu. Daha sonra bizi iletişime geçirdi. Akabinde Tanju Özcan şoförüyle beraber beni Anthill Rezidans'taki evimden aldı. Birlikte Ataköy Marina'ya gittik. Marinadaki bir tekneye bindik daha sonra Tanju Özcan'ın şoförü bize yiyecek içecek sunumu yaptı. Masada viski vardı. Hepimiz alkol aldık sohbet ettik. Başka herhangi bir madde kesinlikle yoktu" sözleriyle aktardı.

DİĞER ŞANTAJ DOSYASINDA EŞİNDEN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Söz konusu yat görüntüleri ilk ortaya çıktığında, fotoğraftaki sarışın kadının Bolu Belediyesi personeli Öznur Çağalı olduğu iddia edilmiş ve bu durum büyük bir krize neden olmuştu. Ancak Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nde ifade veren Çağalı, "Bu resimde bulunan bayan kesinlikle ben değilim. Fotoğrafın ne zaman çekildiğini, kimlerin olduğunu bilmiyorum. Şu an mahkemesi de görülen ve benim mağdur olarak bulunduğum şantaj dosyasından dolayı bu resimde yer alan sarışın bayanın benim olduğum izlenimi oluştu. Ailem ve çevremden bu yönde çok tepki aldım ancak söylediğim gibi bu resimde yer alan Tanju Özcan dışındaki şahısları tanımıyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve Öznur Çağalı'nın bahsettiği diğer şantaj soruşturmasında ise müşteki/şüpheli Tanju Özcan'ın belediye çalışanı Çağalı ile olan ilişkisi dijital materyal incelemeleriyle belgelenmişti. Özcan'ın iddiasının aksine baz raporları ile kesin olarak teyit edilen bu ilişki üzerine, Tanju Özcan'ın Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen şantaj davası sorgusunda eşinden özür dilediği kayıtlara geçmişti.

TANJU ÖZCAN'IN YAT EĞLENCESİNDEN GÖRÜNTÜ