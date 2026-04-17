Tanju Özcan hakkında şoke eden ifade: Birlikte olduk şoförü bizi izledi

Bolu’da 'icbar suretiyle irtikap' suçundan tutuklu bulunan ve İçişleri Bakanlığı tarafından Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın taraf olduğu şantaj davasında görülen ilk duruşma çarpıcı iddialara sahne oldu. Mağdur Öznur Ç.’nin Narven Termal Kasaba’da yaşandığını öne sürdüğü olayla ilgili ifadeleri salonda şok etkisi yarattı. Öznur Ç. İfadesinde "Narven Termal Kasaba’ya beni Tanju Özcan’ın şoförü götürdü. Orada alkol alırken Tanju Özcan’la birlikte olduk. Birlikte olduğumuz esnada yanımızda şoförü de vardı ve bizi izledi" dedi.

Bolu'da "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla tutuklu bulunan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da taraf olduğu şantaj davasının ilk duruşması görüldü. Bolu 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada tarafların savunmaları ve tanık beyanları dosyanın seyrine ilişkin kritik iddiaları gündeme taşıdı. Mağdur Öznur Ç.'nin mahkemede verdiği ifade ise salonda dikkat çeken en çarpıcı başlık oldu. Dava, bir sanığın tahliyesi ve eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi. ÖZCAN HAKKINDA 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ Geçtiğimiz şubat ayında, Tanju Özcan'ın Mehmet Eren Akgüney hakkında şantaj iddiasıyla bulunduğu suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada, 13 sayfalık iddianame Bolu 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 28 Şubat'ta Akgüney gözaltına alınıp tutuklanırken, Tanju Özcan da farklı bir dosya olan "icbar suretiyle irtikap" kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İddianamede, Özcan'ın belediye personeli Öznur Ç.'ye gönderdiği mesajların kadının eski sevgilisi Mehmet Eren Akgüney'in eline geçtiği; Akgüney'in bu mesajlar karşılığında Özcan'dan 20 milyon lira, lüks otomobil ve oto yıkama tesisi talep ettiği belirtildi. Şantaja aracılık ettikleri iddiasıyla Boluspor Kulüp Başkanı Erdal Bayrak ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin de dosyada yer aldı. Aynı dosyada, Öznur Ç.'ye yönelik eylemleri ve makam odasındaki sözleri nedeniyle Tanju Özcan'ın da "şantaj" suçundan 3 yıla kadar hapsi isteniyor. TANJU ÖZCAN'IN AVUKATI HAKİMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, başka bir suçtan dolayı tutuklu bulunan Tanju Özcan sağlık sorunları sebebiyle katılmazken, dosyada adı geçen Özgür Yıldız da mazeret bildirerek duruşmada yer almadı. Duruşmanın başında Özcan'ın avukatı Uğur Poyraz, mahkeme hakimine yönelik "Tanju Özcan'a hasım olmuş bir kişisiniz" diyerek reddi hakim talebinde bulundu. Hakimin üzerine yürüyen avukat Poyraz, CMK 203/2 maddesi gereğince salondan çıkarılmasına karar verilince direndi. Kolluk kuvvetleri ve mübaşirle yaşanan arbedenin ardından duruşmaya ara verildi.

(fotoğraf - İHA) "BU KONUYU KAPATMAMIZ LAZIM TANJU ÖZCAN SİYASİ OLARAK GÜÇLÜ" Tanju Özcan'ın Özel Kalemi Özgür Yıldız'ın kendisine 'Konuyu kapatmamız lazım Tanju Özcan siyasi olarak güçlü' dediğini söyleyen tutuklu sanık Mehmet Eren Akgüney, "Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Öznur benim kız arkadaşımdı. Ara sıra aramızda sorunlar oluyordu ama görüşmeye devam ediyorduk. Zorla görüşmedik, aramız kötü değildi. Öznur Ç. evimdeyken telefonunun çalması ya da mesaj gelmesi sonrasında durumu fark ettim. Bana Tanju Özcan'la görüştüğünü söyledi. Belediyeye kendisiyle alakalı bir ses kaydı atılmış. Bunu da Tanju Özcan'ın öğrendiğini ve kendisini çağırdığını anlattı. Tanju Özcan, Öznur'a, 'Bu ses kaydını Eren duyarsa sıkıntı olur' demiş ve Öznur da bundan dolayı görüşmek zorunda kaldığını söyledi. Ben de bu durumdan etkilendim. Benim üzerimden mağdur ediliyor. Ses kaydının içeriğinde Öznur Ç.'nin çocuk aldırdığı söylenmiş. Ben Tanju Özcan'ı milletvekilliği döneminden beri tanırım. Tanju Özcan'ı aradım ve 'Biz insanları belediyeye birileri kız arkadaşımızla, kardeşimizle, kızımızla birlikte olsun diye mi işe aldırdık?' dedim. Tanju Özcan da bana, 'Sen benimle böyle konuşamazsın, haddini bil, bu konuşmanın hesabını sana sorarım' dedi. Öznur'un bana karşı olan suçlamalarını kabul etmiyorum. Bu beyanları baskı altında verdiğini düşünüyorum. Tanju Özcan benimle konuştuktan sonra Erdal Bayrak ve Hüseyin Ekrem Serin'i aramış. Benim söylemlerimle alakalı konuşup bu konuyu kapatmalarını istemiş. Erdal Bayrak ve Hüseyin Ekrem Serin'e durumu izah ettim, araya girmemelerini istedim. Onlar da bir şey demediler. Konu bel altı olduğu için dahil olmak istemediler. Tanju Özcan'ı daha sonra tekrar aradım. Ona, 'Sen beni tanıyorsun, yüzüme bakıyorsun ama böyle bir şeyi de yapabiliyorsun' dedim. Tanju Özcan bana sinirlenerek telefonu başkasına verdi. Telefonu Özel Kalem Müdürü Özgür Yıldız aldı. Özgür bana 'Yarın görüşelim' dedi. Ertesi gün beni aradı ve belediyenin tesisine davet etti. Gittiğimde konuyu kendisine de anlattım. Özgür bana, 'Bu konu bizi sıkıntıya sokar, bu konuyu kapatmamız lazım. Kapanmazsa sen de sıkıntı yaşarsın abi. Tanju Özcan siyasi olarak güçlü' dedi. Ben de 'Yanlışı ben yapmadım, neden sıkıntıyı ben yaşayayım?' diye karşılık verdim. Kimseden herhangi bir şey istemedim. O da bana bir şey teklif etmedi. Başka kimseyi de aramadım. Öznur'la görüşüyordum ama bu tehdit meselesiyle alakalı olarak kimseyle görüşmedim" dedi.