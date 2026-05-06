Tanju Özcan’ın bomba itiraflarına ahaber.com.tr ulaştı: Öznur Çağalı’ya attığı mesajları kabul etti

Özcan, Çağalı'nın eski sevgilisi Mehmet Eren Akgüney'den korktuğu için bu yönde beyanda bulunduğunu savundu. Ancak aynı savunmada, Akgüney'in Çağalı'nın telefonunda kendisiyle olan mesajları gördüğünü ve buna öfkelendiğini ifade etmesi dikkat çekti. Özcan'ın bu ifadeleri, ikili arasında eski sevgilinin öfkeleneceği yazışmalar olduğuna dair ikrar olarak değerlendirildi.

MESAJLAR ÇIKINCA "SAVCILIK EŞİME SADAKATİMİ Mİ ARAŞTIRIYOR?" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ



Tanju Özcan, savunmasında soruşturmanın yönüne de sert tepki gösterdi. Dosyada şantaj suçundan çok, kendisinin evlilik birliğine sadakat gösterip göstermediğinin araştırıldığını iddia etti.



Özcan, "Burada savcılık makamı tarafından ispata çalışılan husus benim evlilik birliğime sadakat kuralını ihlal edip etmediğimdir" sözleriyle dikkat çekti. Eski başkan, bu konunun ceza yargılamasının değil aile hukukunun alanına girdiğini savundu.

Oysa Özcan, savcılığa ilk başvurusunda verdiği ifadede Öznur Çağalı ile bir ilişkisinin olmadığına dair beyanda bulunarak şikayetçi olmuş; buna karşılık Çağalı'nın karşı beyanları üzerine mesajların dosyaya girmişti.

