Tanju Özcan’ın bomba itiraflarına ahaber.com.tr ulaştı: Öznur Çağalı’ya attığı mesajları kabul etti
Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen şantaj davasında, CHP'li eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın savunmasına ahaber.com.tr ulaştı. Bu kapsamda şikayet dilekçesinde Öznur Çağalı ile ilişkisi olduğunu reddeden Özcan, bu defa Çağalı ile mesajlaştığını kabul ederken dosyadaki mesaj içeriklerinin kendisine ait olmadığını savundu. "Eğer TCK'da ahmaklığın suç olduğunu tanımlayan bir suç varsa cezalandırılmamı isabetli görüyorum" sözleri ise duruşmanın en çarpıcı beyanı oldu.
"Eğer TCK'da ahmaklığın suç olduğunu tanımlayan bir suç varsa cezalandırılmamı isabetli görüyorum" sözleri ise duruşmanın en çarpıcı beyanı oldu. Sincan Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan Özcan, içine düştüğü skandallar zincirini bizzat kendi ağzıyla itiraf ederken, mahkeme kayıtlarına yansıyan ifadeler kirli pazarlıkları ve karanlık ilişkileri gün yüzüne çıkardı.
ÖZCAN, MESAJLARI KABUL ETTİ, İÇERİĞE İTİRAZ ETTİ
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan şantaj iddianamesi kapsamında görülen davada Tanju Özcan, hem müşteki hem sanık sıfatıyla savunma yaptı. Özcan, Öznur Çağalı ile 2024 yılından bu yana birkaç kez mesajlaştığını kabul etti ancak dosyadaki mesajların kendi yazdığı mesajlarla aynı olmadığını öne sürdü.
Özcan'ın "Müşteki ile mesajlaştığımı kabul ediyorum ancak dosya kapsamındaki mesajlar ile benim yazdığım bu mesajlar aynı mesajlar değildir" sözleri, duruşmanın en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu. Eski başkan, mesajlaşmanın varlığını reddetmezken, içeriklerin doğru olmadığını savundu.
Özcan savunmasının devamında, söz konusu mesajlaşmalar nedeniyle eşine karşı bir özür borcu olduğunu da ifade ederek "Bu mesajların tarafı olduğum için eşime karşı bir özür borcum vardır" dedi.
"ÖZNUR'UN BİR CÜMLESİYLE SANIK OLDUM"*
Savunmasında hakkındaki şantaj suçlamasını reddeden Özcan, dosyada sanık konumuna düşmesini Öznur Çağalı'nın savcılık beyanındaki bir cümleye bağladı. Özcan, "Öznur'un bir cümlesi ile sanık konumu ile buradayım" diyerek suçlamanın iftira olduğunu ileri sürdü. Özcan'ın bu sözleri, CHP'nin "kadının beyanı esastır" konusundaki tartışmalara dair pozisyonunu akıllara getirdi.