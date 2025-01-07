Squid Game 3. sezon ne zaman? Netflix Squid Game 3. sezon 1. bölüm yayın tarihi...

3. Sezon Tarihi Belirsizliğini Koruyor

Netflix, daha önce yaptığı bir açıklamada dizinin 3. sezonunun 2025 yılı içerisinde yayınlanacağını belirtmiş ancak net bir tarih vermemişti. Bununla birlikte, sosyal medyada yer alan bir paylaşım iddiası dikkat çekti.