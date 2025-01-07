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Squid Game 3. sezon ne zaman? Netflix Squid Game 3. sezon 1. bölüm yayın tarihi...

Netflix'in dünya çapında büyük ilgi gören Güney Kore yapımı dizisi Squid Game, geçtiğimiz günlerde 2. sezonuyla izleyicilerle buluştu. Şimdi ise dizinin hayranları, merakla beklenen 3. sezonun yayın tarihiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Sosyal medyada dolaşan iddialar, yeni sezonun ne zaman ekranlara geleceği sorusunu yeniden gündeme taşıdı. İşte 3. sezona dair merak edilen detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.01.2025 06:23
Squid Game 3. sezon ne zaman? Netflix Squid Game 3. sezon 1. bölüm yayın tarihi...

Netflix'te yayınlanan Güney Kore yapımı Squid Game, geçtiğimiz günlerde 2. sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Dizinin yeni sezonuna dair açıklamalar ve sosyal medyada dolaşan iddialar, 3. sezonun ne zaman geleceği sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Squid Game 3. sezon ne zaman? Netflix Squid Game 3. sezon 1. bölüm yayın tarihi...

2. Sezon Aralık Ayında Yayımlandı

Squid Game'in 2. sezonu, 26 Aralık tarihinde Netflix platformunda yayınlandı. Dizinin, Güney Kore sokak oyunlarının farklı bir formatta ele alındığı bölümleri, takipçileri tarafından izlenmeye devam ediyor.

Squid Game 3. sezon ne zaman? Netflix Squid Game 3. sezon 1. bölüm yayın tarihi...

3. Sezon Tarihi Belirsizliğini Koruyor

Netflix, daha önce yaptığı bir açıklamada dizinin 3. sezonunun 2025 yılı içerisinde yayınlanacağını belirtmiş ancak net bir tarih vermemişti. Bununla birlikte, sosyal medyada yer alan bir paylaşım iddiası dikkat çekti.

Squid Game 3. sezon ne zaman? Netflix Squid Game 3. sezon 1. bölüm yayın tarihi...

İddiaya göre Netflix'in Güney Kore hesabı, dizinin yeni sezonunun yayın tarihini 27 Haziran olarak duyurdu. Paylaşım kısa süre sonra kaldırıldığı için bu bilginin doğruluğu teyit edilemedi.

Squid Game 3. sezon ne zaman? Netflix Squid Game 3. sezon 1. bölüm yayın tarihi...

Resmi Açıklama Bekleniyor

Netflix tarafından 3. sezona ilişkin herhangi bir yeni açıklama yapılmazken, sosyal medyada dolaşan bu tür paylaşımlar merak uyandırmaya devam ediyor. Dizinin izleyicileri, kesin yayın tarihinin açıklanmasını bekliyor.

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