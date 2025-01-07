Squid Game 3. sezon ne zaman? Netflix Squid Game 3. sezon 1. bölüm yayın tarihi...
Netflix'in dünya çapında büyük ilgi gören Güney Kore yapımı dizisi Squid Game, geçtiğimiz günlerde 2. sezonuyla izleyicilerle buluştu. Şimdi ise dizinin hayranları, merakla beklenen 3. sezonun yayın tarihiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Sosyal medyada dolaşan iddialar, yeni sezonun ne zaman ekranlara geleceği sorusunu yeniden gündeme taşıdı. İşte 3. sezona dair merak edilen detaylar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.01.2025 06:23