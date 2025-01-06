Test sonucu geldi mahalle karantinaya alındı! O ilimizde kuduz dehşeti | Sokak köpeği 2 kişiyi ısırdı
Sokak köpeği dehşeti son zamanların en korkulu sorunlarından biri haline gelmiş durumda. Hatay'da ise bu dehşete verilecek örnek bir olay yaşandı. Sokak köpeğinin ısırdığı 10 yaşında bir çocuk ve 52 yaşındaki bir adam hastanelik oldu. Ekipler tarafından gözetim altına alınan köpek yapılan testler sonucu kuduz çıktı. Kuduza ilişkin valilik tarafından yapılan açıklamada ise bir mahallenin karantina altına alındığı açıklandı.
DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.01.2025 20:20
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 20:20