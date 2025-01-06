Viral Galeri Viral Tıkla Test sonucu geldi mahalle karantinaya alındı! O ilimizde kuduz dehşeti | Sokak köpeği 2 kişiyi ısırdı

Test sonucu geldi mahalle karantinaya alındı! O ilimizde kuduz dehşeti | Sokak köpeği 2 kişiyi ısırdı

Sokak köpeği dehşeti son zamanların en korkulu sorunlarından biri haline gelmiş durumda. Hatay'da ise bu dehşete verilecek örnek bir olay yaşandı. Sokak köpeğinin ısırdığı 10 yaşında bir çocuk ve 52 yaşındaki bir adam hastanelik oldu. Ekipler tarafından gözetim altına alınan köpek yapılan testler sonucu kuduz çıktı. Kuduza ilişkin valilik tarafından yapılan açıklamada ise bir mahallenin karantina altına alındığı açıklandı.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.01.2025 20:20 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 20:20
Test sonucu geldi mahalle karantinaya alındı! O ilimizde kuduz dehşeti | Sokak köpeği 2 kişiyi ısırdı

Son dönemlerde sık sık yaşanan sokak köpeği saldırıları vatandaşın korkulu rüyası haline geldi. Köpeklerin saldırmalarının yanı sıra kuduz olmaları sorunu çok daha kiritk bir hale getiriyor.

Test sonucu geldi mahalle karantinaya alındı! O ilimizde kuduz dehşeti | Sokak köpeği 2 kişiyi ısırdı

Hatay'da da bir sokak köpeği 2 vatandaşı ısırdı. Biri çocuk biri yaşlı olan vatandaşlar hastaneye kaldırılırken valilik tarafından yapılan açıklamada köpeğin kuduz olduğu açıklandı.

Test sonucu geldi mahalle karantinaya alındı! O ilimizde kuduz dehşeti | Sokak köpeği 2 kişiyi ısırdı

Hatay Valiliği, 2 kişiyi ısıran sahipli bir köpeğin kuduz olduğunun belirlenmesi üzerine mahallenin 'Kuduz Riskli Alan' ilan edildiğini açıkladı.

Test sonucu geldi mahalle karantinaya alındı! O ilimizde kuduz dehşeti | Sokak köpeği 2 kişiyi ısırdı

Valilikten yapılan açıklamada, ilçedeki Çamsarı Mahallesi Acerköy mevkisinde yaşayan Mehmet Akkuş'a ait köpeğin 10 yaşında bir çocuğu ve 52 yaşındaki bir vatandaşı ısırdığı, hayvanın Kırıkhan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli tarafından gözetim altına alındığı ve yaralıların da hastanede aşılamalarına ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Test sonucu geldi mahalle karantinaya alındı! O ilimizde kuduz dehşeti | Sokak köpeği 2 kişiyi ısırdı

Gözetim altına alınan köpeğin bir süre sonra öldüğü belirtilen açıklamada, "Yapılan laboratuvar incelemesi sonucu, kuduz pozitif çıkmıştır." denildi ve şu ifadelere yer verildi:

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