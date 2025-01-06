Test sonucu geldi mahalle karantinaya alındı! O ilimizde kuduz dehşeti | Sokak köpeği 2 kişiyi ısırdı

Valilikten yapılan açıklamada, ilçedeki Çamsarı Mahallesi Acerköy mevkisinde yaşayan Mehmet Akkuş'a ait köpeğin 10 yaşında bir çocuğu ve 52 yaşındaki bir vatandaşı ısırdığı, hayvanın Kırıkhan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli tarafından gözetim altına alındığı ve yaralıların da hastanede aşılamalarına ve tedavisine başlandığı belirtildi.