Konteyner cinayetinde yeşil reçete araştırması! Nihat Salih cesedi 16 parçaya bölünmüş halde bulunmuştu

BALTA, BATTANİYE VE YOLLUKTAKİ KAN EŞLEŞTİ

Sabah'ın haberine göre Güvenlik kameraları incelendiğinde Bilal D. isimli kişinin insan uzvu parçalarının bulunduğu çöp konteynerine ne olduğu anlaşılamayan eşyalar attığı ve cinayetten önce sanığın ikametinin olduğu sokağa girdiği, çıkış anının da tespit edilemediği belirlendi.