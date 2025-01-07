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Konteyner cinayetinde yeşil reçete araştırması! Nihat Salih cesedi 16 parçaya bölünmüş halde bulunmuştu

İstanbul'un Pendik ilçesinde çöp konteynerlerinde 16 parçaya ayrılmış şekilde cesedi bulunan 79 yaşındaki Nihat Salih cinayetine ilişkin açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Tanıklardan bazıları öldürülen Nihat Salih'in uyuşturucu niteliğindeki yeşil reçete ile alınabilen ilaçları sattığını iddia etti. Mahkeme bu iddiaları araştırmak adına İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yazı yazdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.01.2025 09:34 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 09:45
Konteyner cinayetinde yeşil reçete araştırması!

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl 26 Mayıs'ta farklı çöp konteynerlerinde insan uzuvlarının bulunduğuna yönelik ihbar yapıldı.

Konteyner cinayetinde yeşil reçete araştırması!

Yapılan incelemede 2 ayrı sokaktaki 4 farklı çöp konteynerlerinde parça parça atılmış insan uzuvları ve kanlı battaniye bulundu. DNA incelemesi sonucu ölen kişinin 79 yaşındaki Nihat Salih olduğu anlaşıldı.

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Konteyner cinayetinde yeşil reçete araştırması!

BALTA, BATTANİYE VE YOLLUKTAKİ KAN EŞLEŞTİ

Sabah'ın haberine göre Güvenlik kameraları incelendiğinde Bilal D. isimli kişinin insan uzvu parçalarının bulunduğu çöp konteynerine ne olduğu anlaşılamayan eşyalar attığı ve cinayetten önce sanığın ikametinin olduğu sokağa girdiği, çıkış anının da tespit edilemediği belirlendi.

Konteyner cinayetinde yeşil reçete araştırması!

Tanıklar ise Bilal D.'nin konteynere olayda kullanılan battaniyeyi attığını gördüğünü söyledi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada kanlı balta ve yolluk ele geçirildi. Yapılan incelemede, yolluk, balta ve battaniyede Nihat Salih'e ait kan örnekleri bulundu.

Konteyner cinayetinde yeşil reçete araştırması!

"CANAVARCA HİSLE HAREKET ETTİ"

Tüm bu delillere rağmen şüpheli Bilal D. suçlamayı kabul etmedi, Salih'i kendisinin öldürmediğini söyledi. Adli Tıp Kurumu Salih'in ölüm nedenini boyun bölgesinden kesilerek başın vücuttan nedeniyle olduğunu, ölüm sonrası vücudun parçalandığını belirtti.

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