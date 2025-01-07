Konteyner cinayetinde yeşil reçete araştırması! Nihat Salih cesedi 16 parçaya bölünmüş halde bulunmuştu
İstanbul'un Pendik ilçesinde çöp konteynerlerinde 16 parçaya ayrılmış şekilde cesedi bulunan 79 yaşındaki Nihat Salih cinayetine ilişkin açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Tanıklardan bazıları öldürülen Nihat Salih'in uyuşturucu niteliğindeki yeşil reçete ile alınabilen ilaçları sattığını iddia etti. Mahkeme bu iddiaları araştırmak adına İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yazı yazdı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.01.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 09:45