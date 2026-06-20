Anne Hathaway 43 yaşında üçüncü kez anne oluyor! Milyonlarca beğeni yağdı

43 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway, dün yaptığı paylaşımda eşi Adam Shulman ile üçüncü çocuklarını beklediklerini duyurdu. Milyonlarca beğeni alan paylaşıma, ünlü sunucu Burcu Esmersoy da kayıtsız kalamadı.

Hollywood yıldızı Anne Hathaway, paylaştığı sürpriz video ile takipçilerini sevince boğdu. 43 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, eşi Adam Shulman ile birlikte üçüncü çocuklarını beklediklerini eşsiz bir samimiyetle duyurdu.

MÜJDEYİ DUYURDU: 3. ÇOCUK GELİYOR Instagram hesabından paylaştığı videoda oldukça şık ve enerjik görünen Hathaway, stiliyle yine göz doldurdu. Zarif beyaz etek ve bluz kombiniyle kamera karşısına geçen ünlü yıldız, arka planda çalan Barbara Lewis'in efsanevi "Baby I'm Yours" şarkısı eşliğinde hamilelik heyecanını hayranlarıyla paylaştı.

Videonun başında elleriyle karnını gizleyerek küçük bir gizem yaratan Hathaway, saniyeler sonra ellerini çekip belirginleşen karnını gülümseyerek sergiledi. Videonun sonunda neşeyle kadraja veda eden yıldızın mutluluğu dikkat çekti.

MİLYONLARCA BEĞENİ, ON BİNLERCE TEBRİK Paylaşıldığı andan itibaren sosyal medyada viral olan kısa video,15 milyondan fazla beğeniye ulaştı. Dünyanın dört bir yanından gelen kutlama mesajlarının yanı sıra, Türkiye'den ünlü isim Burcu Esmersoy da Hathaway'in paylaşımına tebrik yorumu bırakanlar arasındaydı.

GÖZLERDEN UZAK, MUTLU BİR YUVA 2012 yılında oyuncu ve tasarımcı Adam Shulman ile dünyaevine giren ve örnek bir evlilik sürdüren Anne Hathaway, özel hayatını kameralardan uzak tutmasıyla biliniyor.