İkinci el telefon ve tablet satışında yeni dönem! İşte bilmeniz gerekenler

Ticaret Bakanlığı, ikinci el teknoloji piyasasında vatandaşın mağduriyetine son verecek devrim niteliğinde bir adım attı. Resmî Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle beraber, telefon ve tabletlerdeki "merdiven altı" yenileme dönemi tamamen kapanıyor. 1 Ağustos 2026 itibarıyla devreye girecek olan Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) sayesinde, her cihaz kayıt altına alınacak ve piyasada tam güven ortamı tesis edilecek.

Cep telefonu, tablet gibi elektronik cihazların ikinci el piyasasında vatandaşların mağdur olmasını engellemek için Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı. Resmî Gazete'de yayımlanan 'Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik'le merdiven altı yenileme işlemlerine son veriliyor.

1 Ağustos 2026'dan itibaren geçerli olacak kurallar, hem bütçesine uygun yenilenmiş cihaz almak isteyen vatandaşın hakkını koruyacak hem de piyasaya güven getirecek. Yeni dönemde bir cihazın yenilenip tekrar satılabilmesi için Bakanlığın kurduğu Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi yani YÜBİS'e kaydedilmesi şart olacak. İKİNCİ EL TELEFON VE TABLET SATIŞINDA YENİ DÖNEM

YÜBİS İLE HER CİHAZ KAYIT ALTINDA Vatandaşın aldatılmaması için bu ürünlerin ambalajında, etiketinde ve ilanlarında çok net bir şekilde 'yenilenmiş ürün' ibaresi ve bu işlemi yapan merkezin bilgileri yer alacak. Ayrıca mağazalarda aynı model ikinci el telefonlar arasında fiyat farkı varsa, satıcı bu farkın nedenini vatandaşa açıkça göstermek zorunda olacak.