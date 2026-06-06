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Sefo ile Bodrum’da görüntülenen Çağla Boz’un aşk geçmişi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Rapçi Sefo ve oyuncu Çağla Boz cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz nisan ayında ilk kez birlikte görüntülenen ve aşk iddialarıyla gündeme gelen ikili, bu kez rotayı Bodrum'a çevirdi. Bu sürpriz birliktelik, Çağla Boz'un geçmişteki aşk hayatını da yeniden gün yüzüne çıkardı.

Sefo ile Bodrum’da görüntülenen Çağla Boz’un aşk geçmişi 1

Rap dünyasının başarılı ismi Sefo (Seyfullah Sağır) ile oyuncu Çağla Boz'un Bodrum'daki samimi anları, aşk iddialarını doğruladı. İkilinin tatil kareleri sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Boz'un geçmişteki aşk trafiği de yeniden mercek altına alındı.

Sefo ile Bodrum’da görüntülenen Çağla Boz’un aşk geçmişi 2

NİSAN AYINDA BÖYLE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Bodrum'un gözde tatil merkezi Torba'da objektiflere yansıyan ünlü rapçi Sefo ve Çağla Boz, tatillerinin tadını çıkarıyor. Geçtiğimiz nisan ayında ilk kez birlikte görüntülenerek haklarında aşk dedikoduları çıkan ikili, bu kez Bodrum'da gün boyu süren samimi halleriyle dikkatleri üzerine çekti. İkilinin neşeli tavırları, aşk iddialarını güçlendiren en büyük kanıt oldu.

Sefo ile Bodrum’da görüntülenen Çağla Boz’un aşk geçmişi 3

GEÇMİŞ İLİŞKİLER YENİDEN GÜN YÜZÜNDE

Sefo ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Çağla Boz'un geçmiş ilişkileri ise magazin dünyasında yeniden konuşulmaya başlandı. Boz'un geçmiş dönemde pop müziğin sevilen ismi Murat Dalkılıç ile yaşadığı ilişki, kulislerde en çok tartışılan başlıklar arasında yer alıyor.

Sefo ile Bodrum’da görüntülenen Çağla Boz’un aşk geçmişi 4

BERK ATAN VE MURAT DALKILIÇ ARASINDAKİ "İHANET" KRİZİ

Çağla Boz'un geçmişindeki bir diğer isim ise Gönül Dağı dizisinin sevilen yıldızı Berk Atan. İddialara göre, Boz'un Berk Atan ile birliktelik yaşadığı dönemde, Atan'ın yakın arkadaşı Murat Dalkılıç'a "ihanet" ettiği öne sürülüyor.

Sefo ile Bodrum’da görüntülenen Çağla Boz’un aşk geçmişi 5

Bu çarpıcı gelişme sonrası Murat Dalkılıç ile Berk Atan arasındaki arkadaşlığın tamamen bittiği ve ikilinin yollarını ayırdığı öğrenildi.

Sefo ile Bodrum’da görüntülenen Çağla Boz’un aşk geçmişi 6

Çağla Boz Kimdir?

1999 yılında İstanbul'da doğan Çağla Boz, eğitim hayatına İstanbul'da başlamıştır. Kariyerine moda dünyasında adım atan Çağla Boz, 5 Eylül 2019 tarihinde New York Fashion Week'te podyuma çıkarak adını duyurmaya başlamıştır. Çağla Boz, aynı zamanda sosyal medya platformlarında da aktif bir kişilik olarak takip edilmektedir.

Çağla Boz Nereli?

İstanbul doğumlu olan Çağla Boz aslen Balıkesir'lidir.

Sefo ile Bodrum’da görüntülenen Çağla Boz’un aşk geçmişi 7

Çağla Boz Kaç Yaşında?

29 Haziran 1999 yılında doğan Çağla Boz, 25 yaşındadır.

Çağla Boz Evli Mi?

Sefo ile sevgili olduğu iddia edilen Çağla Boz, evli değildir.

Hangi Dizilerde Oynadı?

Çağla Boz; Can Borcu, Kör Nokta ve Kendi Düşen Ağlamaz gibi birçok yapımda rol aldı.

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