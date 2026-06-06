Sefo ile Bodrum’da görüntülenen Çağla Boz’un aşk geçmişi

Rapçi Sefo ve oyuncu Çağla Boz cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz nisan ayında ilk kez birlikte görüntülenen ve aşk iddialarıyla gündeme gelen ikili, bu kez rotayı Bodrum'a çevirdi. Bu sürpriz birliktelik, Çağla Boz'un geçmişteki aşk hayatını da yeniden gün yüzüne çıkardı.

Rap dünyasının başarılı ismi Sefo (Seyfullah Sağır) ile oyuncu Çağla Boz'un Bodrum'daki samimi anları, aşk iddialarını doğruladı. İkilinin tatil kareleri sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Boz'un geçmişteki aşk trafiği de yeniden mercek altına alındı.

NİSAN AYINDA BÖYLE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ Bodrum'un gözde tatil merkezi Torba'da objektiflere yansıyan ünlü rapçi Sefo ve Çağla Boz, tatillerinin tadını çıkarıyor. Geçtiğimiz nisan ayında ilk kez birlikte görüntülenerek haklarında aşk dedikoduları çıkan ikili, bu kez Bodrum'da gün boyu süren samimi halleriyle dikkatleri üzerine çekti. İkilinin neşeli tavırları, aşk iddialarını güçlendiren en büyük kanıt oldu.

GEÇMİŞ İLİŞKİLER YENİDEN GÜN YÜZÜNDE Sefo ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Çağla Boz'un geçmiş ilişkileri ise magazin dünyasında yeniden konuşulmaya başlandı. Boz'un geçmiş dönemde pop müziğin sevilen ismi Murat Dalkılıç ile yaşadığı ilişki, kulislerde en çok tartışılan başlıklar arasında yer alıyor.

BERK ATAN VE MURAT DALKILIÇ ARASINDAKİ "İHANET" KRİZİ Çağla Boz'un geçmişindeki bir diğer isim ise Gönül Dağı dizisinin sevilen yıldızı Berk Atan. İddialara göre, Boz'un Berk Atan ile birliktelik yaşadığı dönemde, Atan'ın yakın arkadaşı Murat Dalkılıç'a "ihanet" ettiği öne sürülüyor.